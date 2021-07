Tuomas Sammelvuon nuoruusvuosien olympiaunelmajahti käynnistyy – Kulta on mahdollinen, mutta hurja omistautuminen on vaatinut veronsa

Takavuosien tähtipelaajalla on realistinen sauma voittaa jopa olympiakultaa kivikovan Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentajana.

Tokio

Kesää 1984 Tuomas Sammelvuo ei unohda koskaan. Siitä tuli hänen elämänsä suunnannäyttäjä.

Kun Sammelvuo tuolloin kahdeksanvuotiaana nassikkana tuijotti isänsä kanssa herkeämättä Los Angelesin olympialaisten kisalähetyksiä, hän löysi intohimonsa. Puhoksen tunnelmallisessa mökissä kirjoitettiin alkutahdit sille, mikä konkretisoituu Tokion olympialaisissa.

”Muistan ikuisesti sen hetken, kun sanoin mökin patjalla maatessani isälleni yhtenä aamuyönä, että vielä tulee päivä, jolloin näet minutkin tositoimissa olympialaisissa, Sammelvuo”, 45, muistelee.

”Nyt kun siitä tulee totta, niin onhan se itselleni aivan älyttömän kova juttu. Jo Tokioon saavuttuani meni muutama päivä ihan vaan hämmästellessä, kun tajusin, kuinka uskomattoman pitkän reissun unelman toteutuminen lopulta vaatikaan”, Pudasjärven kasvatti jatkaa.

Urheilijana hän jäi Suomen paidassa vain kahden erävoiton päähän vuoden 2008 olympiapaikasta.

Sammelvuo debytoi olympiakävijänä tavalla, joka voi jäädä pysyvästi suomalaiseen urheiluhistoriaan. Kivikovan Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentajana takavuosien tähtipelaajalla on realistinen sauma voittaa jopa olympiakultaa. Jo joukkuelajien kesäolympiamitalin saavuttaminen olisi suomalaisittain historiallista.

”Olympiakulta on mahdollinen, mutta emme ole suosikkeja, vaan se viitta lankeaa Brasilialle, Puolalle ja Ranskalle”, Sammelvuo näkee.

”Paineemme ovat hurjat, mutta se kuuluu tähän. Avauspelissä voitto Argentiinasta olisi mentaalisesti erittäin tärkeä. Raaka fakta on, että huipulla erät ratkeavat 46-prosenttisesti 2–3 pisteen erolla. Se on usein vain yhdestä pallosta kiinni, ja silloin pään on kestettävä.”

Tuomas Sammelvuo ja Lauri Kerminen juhlivat Venäjän mestaruutta vuonna 2019.

Neljästi Suomen parhaaksi lentopalloilijaksi valittu, kertaalleen Mestarien liigankin voittaneelle Sammelvuolle Japani on hyvinkin tuttu maa. Mies pelasi maan pääsarjassa kauden 2005–2006 ja opetteli sinä aikana puhumaan japania.

Sammelvuo sanoi aikanaan maailmalle lähtiessään isälleen, että opettelisi aina sen maan kielen, jossa kulloinkin pelaisi. Nyt mies puhuu englantia, ranskaa, italiaa ja venäjää.

”Japanin kielen taito pääsi ruostumaan, kun en ole puhunut sitä 15 vuoteen. Täällä ollessani olen kyllä huomannut ymmärtäväni yhä paikallisten puhetta”, hän ruotii.

Venäjän kielen Sammelvuo opetteli heti 2016, jolloin hän Suomen maajoukkueen päävalmentajana luotsasi myös siperialaista Kuzbass Kemerovoa. Venäjän maajoukkueen vastuuluotsiksi hänet kutsuttiin 2019.

”Nuoruusvuosien olympiaunelmani oli yksi merkittävimmistä syistä siihen, että päätin kutsun saatuani lähteä Venäjän päävalmentajaksi”, valmentajana yhden Venäjän mestaruuden voittanut Sammelvuo selvittää.

Tokiossa Venäjä ei tosin esiinny virallisesti Venäjänä, vaan pelaa Venäjän olympiakomitean lipun alla – kiitos maalle asetetun laajan dopingpannan. Joukkue tottelee lyhennettä ROC.

”Tästä kikkailusta on tullut suuri vitsin ja naurun aihe joukkueemme sisällä. Ollaan väännetty aiheesta sen verran paljon vitsiä, että joukkue saa siitä taatusti myös lisämotivaatiota turnauksen voittamiseen”, Sammelvuo kertoo.

”Pelaajat odottavat jo kuumeisesti toista peliämme, joka on rakasta vihollista Yhdysvaltoja vastaan. Pelaajille kyse ei ole politiikasta, vaan tärkeästä haasteesta. Neuvostoliiton ja Stalinin haamut ovat jo historiaa, ja se alkaa näkyä myös maan valmennuskulttuurissa.”

Sammelvuon mukaan siihen on tullut ripaus lisää inhimillisyyttä – sitä tehdään kasvavassa määrin ihmisjohtamisen näkökulmasta.

”Iso kuva ei silti ole muuttunut: yksi johtaa ja sillä siisti. Päävalmentajan on tiedettävä koko ajan, mitä on tekemässä, muuten leikki loppuu lyhyeen”, Sammelvuo tietää.

Sammelvuo myöntää, että autoritaarinen johtamiskulttuuri on venäläistänyt hänen identiteettiään.

”Olen aiempaa kovempi ja suoraviivaisempi, jos kohta edelleen pelaajien suuntaan myös keskusteleva ja kuunteleva. Mutta kun on päätösten aika, pystyn ratkaisuihin aiempaa jämäkämmin”, hän sanoo.

”Tietynlaisten venäläisten piirteiden ilmaantuminen tarkoittaa myös, että ei pidä valittaa mistään. Eivätkä Venäjällä pelaajat vastaavasti kyseenalaista valmentajan päätöksiä koskaan.”

Tuomas Sammelvuo on valmentanut potentiaalisiin mitalikandidaatteihin lukeutuvaa Venäjää vuodesta 2019.

Unelman tavoittelulla on ollut hintansa. Hurja omistautuminen valmennustyöhön sotki perhe-elämän, ja vuonna 2020 kahden lapsen isän pitkä avioliitto päättyi eroon. Nyt valmentajalla on uusi suhde, mutta yksityiselämästään hän ei halua puhua.

”Selvää on, että unelman hakemisella on oma raskas hintansa. Lasten näkeminen on vaikeaa, koska välimatka Suomeen on pitkä”, Sammelvuo kertoo.

”Ikävöin lapsiani suuresti. Ikävä tekee usein kipeää.”

Määrätietoiseksi tiedetty Sammelvuo nostaa samaan hengenvetoon esiin oman henkisen kasvunsa.

”Olen viime vuosina viimein oppinut asettamaan työ-, siviili- ja tunne-elämän oikeaan perspektiiviin. Lentopallo ei ole enää koko elämäni, olen oppinut elämään intohimoni kanssa”, Sammelvuo alleviivaa.

”Sitä kautta tunnen itseni onnellisemmaksi kuin aikoihin.”