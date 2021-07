Telinevoimistelija Simone Biles selvisi maajoukkuelääkärin hyväksikäytöstä ja hakee nyt Tokiosta viidettä olympiakultaansa.

Tokio

Yhdysvaltain Simone Biles on Tokion olympialaisten tähti, maailman paras telinevoimistelija ja todennäköinen kultamitalisti.

Niin kannattaa harvoin sanoa etukäteen, mutta Biles onkin tässä asiassa poikkeus. Hän ei ole hävinnyt neliottelua yli kahdeksaan vuoteen. Hänellä on 19 kultamitalia MM-kisoista ja olympialaisistakin jo neljä.

Hänen häviönsä Tokiossa olisi voittoa suurempi uutinen.

Simone Biles on esikuva monelle.

Keväällä hän teki historiaa tekemällä maailman vaikeimmaksi kutsutun hypyn, jurtsenkosta lähtevän lähtevän tuplavoltin taittaen. Se on miesvoimistelijoillekin äärimmäisen vaativa liike – ja käsittämättömän vaarallinen.

Simone Bilesin ympärillä leijuu tähtipölyä. Kun telinevoimistelijan ensimmäinen kilpailupäivä alkoi Tokiossa sunnuntaina, toimittajia kuljettavat mediabussit olivat täynnä jo heti aamusta, vaikka Biles kisasi vasta iltapäivällä.

Yhdysvaltalaismedia seuraa häntä herkeämättä. Esimerkiksi The New York Times lähetti yhden toimittajan Tokioon seuraamaan vain ja ainoastaan Bilesia.

Bilesillä on Instagramissa 4,5 miljoonaa seuraajaa ja useampi oma emoji.

Hänen tarinansa on painettu suomalaislapsillekin tuttuun Iltasatuja kapinallisille tytöille -lastenkirjaan. Kun soitin Tokiosta kotiin 7-vuotiaalle tyttärelleni ja kerroin meneväni katsomaan maailman parasta voimistelijaa, hän kysyi ”Ai Simonea?”

Niin, Simonea.

” Simone Biles on maailman paras telinevoimistelija.

Simone Biles Yhdysvaltain mestaruuskilpailuissa vuonna 2018.

Tämä on käyty lehtijutuissa jo moneen kertaan läpi: Simone Biles on 24-vuotias teksasilainen, 142-senttinen ja fysiikaltaan käsittämätön.

Varhaislapsuus oli karu. Hän on kertonut syöneensä muroja veden kanssa, koska nelilapsisella perheellä ei ollut varaa maitoon. Ruokaa oli vähän, äiti käytti huumeita eikä ollut kovin kiinnostunut jälkeläisistään.

”Ehkä siksi vihaan kissoja. Katukissaa hän ruokki, mutta ei meitä”, Biles totesi hänestä tehdyssä Simone Vs. Herself -dokumenttisarjassa.

Naapuri tekivät lopulta lastensuojeluilmoituksen, ja sosiaalityöntekijät hakivat sisarukset huostaansa.

Siitä Biles ei muista paljoakaan, paitsi sen, että öisin hän usein kävi varmistamassa, että nukkuuhan veli varmasti viereisessä huoneessa.

” ”Katukissaa hän ruokki, mutta ei meitä.”

Kuusivuotiaana alkoi Bilesin uusi elämä, kun isovanhemmat adoptoivat hänet ja pikkusiskon.

Päiväkotiretkellä Biles näki isompien lasten temppuilevan trampoliinilla ja rekillä, vaikuttui ja pyysi vanhemmiltaan (Biles on pienestä asti kutsunut isovanhempiaan äidiksi ja isäksi) lupaa saada itsekin kokeilla telinevoimistelua.

Alusta asti hän oli hyvä. Luontaisesti lahjakas, notkea, vahva ja kova treenaamaan.

Kahdeksanvuotiaana Biles sai valmentajakseen Aimee Boormanin, joka jatkoi Bilesin kanssa Rion olympialaisiin asti. Biles teki voimistelun eteen kaiken, minkä pystyi. Hän siirtyi 14-vuotiaana kotikouluun voidakseen harjoitella täydellä teholla.

Ensimmäisen maailmanmestaruutensa hän voitti 16-vuotiaana.

Maailmalla alettiin puhua lyhyestä amerikkalaisesta ihmetytöstä, joka määrittää uudelleen koko telinevoimistelun ja ihmiskehon pystyvyyden rajat.

Telinevoimistelun liikkeitä alettiin nimetä hänen mukaansa. Niin käy, kun tekee jotain sellaista, mihin kukaan muu ei ole aiemmin pystynyt.

Simone Biles Rion olympialaisissa vuonna 2016.

HS on pyytänyt Simone Bilesin haastattelua kevään aikana moneen otteeseen. Ei ole herunut. Maailman mittakaavassa Helsingin Sanomat on pieni lehti, joten sinänsä siinä ei ole edes mitään yllättävää.

”Ei se ollut helppoa meillekään”, The New York Timesin toimittaja Juliet Macur sanoo Tokiossa Ariaken voimistelukeskuksessa ja nauraa.

Macurin päätyö Tokiossa on Simone Biles. Jokainen yksityiskohta kiinnostaa amerikkalaisia: mitä Biles sanoo, tekee tai pukee.

Telinevoimistelija on viime aikoina esiintynyt The Wall Street Journalin, Glamourin ja Voguen kiiltävissä kansissa, tällättynä, kammattuna ja huippumuotiin kiedottuna.

Macuria listaus hymyilyttää – ihmekös tuo, jos sanomalehtijulkisuus ei kiinnosta, kun on muotilehtiäkin tarjolla.

Tosin kyllä The New York Timeskin lopulta haastattelunsa sai, sitä piti vain odottaa vähän pidempään kuin ennen.

”Hänestä on parin viime vuoden aikana tullut Yhdysvalloissa valtava nimi, todella iso julkkis. Amerikka rakastaa sitä, että hän on musta nuori nainen, joka uskaltaa ottaa kantaa.”

Juuri nyt on otollinen hetki Bilesin puheelle. Hänellä on viesti, jonka arvomaailman moni jakaa. Biles on kehottanut ihmisiä äänestämään. Hän puhuu tasa-arvosta, tytöistä ja antirasismista, rohkaisee ihmisiä aitouteen.

” ”Hänestä on tullut Yhdysvalloissa todella iso julkkis.”

Biles hylkäsi suuren sponsorinsa Niken ja meni naisiin keskittyvän Athleta-vaatemerkin talliin.

”On urheilijalta valtavan iso teko jättää Nike”, Macur sanoo ja tarkoittaa rahaa.

Nike on kohdannut viime vuosina monia skandaaleita. Urheilijat ovat puhuneet toksisesta ilmapiiristä yhtiön pääkonttorilla ja kertoneet sponsorisopimusten pykälistä, jotka rankaisevat raskaaksi tulevia urheilijoita.

Simone Biles on nykyisin tarkka lausunnoistaan.

Kaikki amerikkalaiset eivät tietenkään pidä Bilesista, mutta urheilijan julkisuuskuva on silti melko särötön. Sellainenko hän on?

Dokumenttisarjassa äiti sentään kuvaili tyttönsä olevan usein armoton ja kova, itselleen ja maailmalle. Veljeä syytettiin murhista, mutta hänet vapautettiin.

”Biles oli ennen välittömämpi. Kahden viime vuoden aikana hän on muuttunut varautuneemmaksi. Hän vaalii julkisuuskuvaansa ja miettii tarkemmin, mitä sanoo. Se johtuu siitä, että sanomisia seurataan niin tarkasti”, Macur sanoo.

”Mutta vaikea hänestä on keksiä mitään negatiivista.”

Macur on tavannut Bilesin yli kymmenen kertaa. Hän on seurannut voimistelijan uraa, vieraillut tämän kotona, tavannut poikaystävän, nähnyt uuden uima-altaan sekä solisluun tatuoinnin, jossa lukee And still I rise – Ja minä nousen vielä.

Maailman ”maailman vaikeinta hyppyä” Macur katsoi lähietäisyydeltä. Se oli aivan älytön, hän sanoo.

Hypystä on kiittäminen koronaviruspandemiaa. Biles on sanonut, että ilman pandemian pakottamaa kisa­taukoa hän tuskin olisi alkanut edes harjoitella koko hyppyä.

Bilesin joukoissa on kohistu siitä, että tuomarit eivät anna hypystä niin paljoa pisteitä kuin vaikeustason ansiosta voisi, koska he eivät halua kannustaa muita voimistelijoita tekemään hyppyä.

”Se on älyttömän vaarallinen liike, jota moni huippuvoimistelija ei edes lähtisi yrittämään. Pienikin virhe voi olla fataali”, Macur sanoo.

” ”Olen ainutlaatuinen, fiksu, lahjakas, motivoitunut ja intohimoinen.”

Macur uskoo, että Biles yrittää hypätä jurtsenkosta alkavan tuplavoltin Tokiossakin.

Biles on tekemisellään muokannut koko lajia muutenkin kuin lahjakkuudellaan. Hän on musta menestyjä lajissa, joka oli Yhdysvalloissa hyvin valkoinen.

Katsokaa, kun hän hyppää, Macur kehottaa. Voiman, ilmavuuden ja korkeuden näkee, kun tarkkailee Bilesin alastulopaikkaa. Joskus ero muihin voimistelijoihin on jopa metrejä.

Bilesiltä kysyttiin keväällä, miksi hän tekee riskialttiita hyppyjä, vaikka tuomaripisteet eivät palkitse.

Hän vastasi: ”Koska minä pystyn siihen.”

Bilesin tähänastisen elämän suurin taakka ei liity lapsuuteen.

Se oli lopulta hyvä, ja hän kiittää kaikesta vanhempiaan, jotka ovat Tokiota lukuun ottamatta istuneet läpi jokaisen kilpailun.

Simone Bilesin vanhemmat Ron ja Nellie Biles olivat paikalla Rion olympialaisissa.

Biles on useammassa haastattelussa puhunut siitä, että pelkää epäonnistuvansa Japanissa, koska ei näe äitiä ja isää katsomossa.

Mutta siitä traumasta: Simone Biles oli yksi sadoista tytöistä, joita USA:n voimistelujoukkueen lääkäri Larry Nassar käytti seksuaalisesti hyväkseen.

Nassarin toimenpiteisiin kuului esimerkiksi toistuva, Suomessakin raiskaukseksi luokiteltava koskettelu. Nuorimmat uhrit olivat 10-vuotiaita.

Biles kertoi kokemastaan vuonna 2018. Hän on sanonut, että vaikeinta oli, että voimisteluliitto salaili Nassarin tekoja pitkään.

Nassarista oli valitettu ensimmäisen kerran jo vuonna 1997, mutta otsikoihin asia nousi vasta 2016.

Nassar tuomittiin sadoiksi vuosiksi vankeuteen vuonna 2018. Oikeudenkäynnissä yli 150 naista todisti Nassaria vastaan. Nassar oli jo aiemmin tuomittu 60 vuodeksi vankilaan lapsipornon vastaanottamisesta ja levittämisestä ja seitsemästä seksuaalisesta pahoinpitelystä.

Larry Nassarin oikeudenkäyntiin kohdistui valtava mediahuomio.

”Se kamala teko ei määritä minua. Olen paljon enemmän. Olen ainutlaatuinen, fiksu, lahjakas, motivoitunut ja intohimoinen”, Biles kirjoitti Twitterissä kertoessaan ensimmäistä kertaa kokemastaan hyväksikäytöstä.

Hän on kertonut myös masennuskausistaan, joita Nassarin tapaus hänelle aiheutti.

Sittemmin Biles on pitänyt aihetta väsymättä esillä. Rion jälkeen hän otti hengähdys­tauon kilpailemisesta ja mietti, palaisiko kilpakentille lainkaan.

Hän palasi, mutta ei edelleenkään luota USA:n voimisteluliittoon ja on sanonut, ettei sallisi oman lapsensa olla mukana liiton toiminnassa.

Sata päivää ennen Tokion olympialaisia hän antoi haastattelun The Today Show´lle ja kertoi jatkaneensa telinevoimistelua, jotta hän muistuttaisi kaikkia Nassarista ja tämän teoista.

”Niin kauan kuin minä olen täällä, ja vieläpä näkyvästi sosiaalisessa mediassa, heidän on tehtävä jotain asialle. Palasin, koska voimistelu ei ole ainoa tehtävä, joka minulla on.”

Telinevoimisteluasiantuntija Juliet Macur sanoo samaa Tokiossa. Nassarin tapauksen jälkeen koko Yhdysvaltain voimisteluliitto ja laji paloivat tuhkaksi.

Ainoa, mitä jäi jäljelle, oli Simone Biles.

Tokion olympialaiset ovat Simone Bilesille toiset. Biles tarkasti puomin ennen suoritustaan.

Tuossa hän nyt sitten on.

Kello on Tokiossa kymmentä yli kolme iltapäivällä, kun Simone Biles astuu olympialaisten telinevoimisteluareenan siniselle lattialle.

Kamerat zoomaavat urheilijaan, joka kulkee jonossa neljäntenä. Hiuksissa on rusetti, varpaankynsissä valkoista lakkaa ja nenässä pieni koru.

Jos täällä olisi yleisöä, he ehkä huutaisivat nyt.

Simone Biles on Yhdysvalloissa valtavan suosittu.

Biles on kertonut kisaavansa nykyään lähinnä itseään vastaan. Hänellä on valtavat paineet onnistua, hypätä aina vain korkeammalle ja voimakkaammin. Moni uskoo, että nämä ovat hänen viimeiset olympialaisensa.

Biles nojaa ilmeettömin kasvoin permantokorokkeen reunaan. Vähän aiemmin hän hieroi magnesiumia kämmeniinsä.

Hän nostaa kätensä ilmaan ja asettuu sitten permannon reunaan ilmeenkään värähtämättä. Kaiuttimista kuuluu Tokyo Driftin ensitahdit. Biles lähtee liikkeelle.

Voittamattomaksi kutsutun Bilesin olympiakultajahti on alkanut.