Olympialaisten uutuuslajin 3X3-koripallon pelaajat raatoivat armottomassa kuumuudessa.

Tokio

Lämpömittari näyttää varjossa 33 astetta. Aomin urheilupuistossa olevan pienen pelikentän ylle on viritetty katos, joka on kuin jättimäinen sateenvarjo. Se sentään suojaa suoralta auringonpoltteelta, mutta pelaajilla on silti tukalaa.

Kentällä on käynnissä olympialaisten uutuuslajin 3X3-koripallon ottelu Italia–Romania. Parikymmentä minuuttia kestävä rajutempoinen peli on kova koettelemus tässä kelissä.

Mutta Italian Raelin D'Alie ei valita.

"Voit ajatella kuumuutta vastustajanasi. Me kärsimme tänään yhdessä tuolla kentällä, ja yritimme selättää sen”, hän sanoo ja pyyhkii hikeä otsaltaan.

Olosuhteet ovat niin poikkeukselliset, että ne nousevat puheenaiheeksi muidenkin ottelujen jälkeen.

Belgia kohtaa helteessä Venäjän. Taisto ottaa koville, sillä korin alla nähdään kaksimetristen jättien armotonta vääntöä.

"Eilen meillä oli onnea, kun pääsimme pelaamaan kaksi otteluamme illalla paremmissa olosuhteissa. Nyt aamupäivällä pelatessa tuntui, että kuumuus oli aivan järjetöntä. Mutta me voitimme, ja se on tärkeintä”, Belgian Thibaut Vervoort sanoo.

Hänen joukkuekaverinsa Nick Celis astelee haastattelualueelle jäähdytysliivi yllään. Sen taskuihin on tungettu jääkimpaleita.

"Meitä neuvottiin käyttämään näitä, että kehomme jäähtyy mahdollisimman nopeasti. Muuten keho joutuu tekemään paljon hommia saadakseen ruumiinlämmön normaaliksi.”

Nick Celisillä oli pelin jälkeen jäähdytysliivi yllään ja jääkylmä pyyhe niskassaan.

Onko jäähdytysliivistä sitten apua?

"Kyllä tämä toimii. Kun astut ulkoilmaan ja tunnet, että onpas todella kuuma, niin tämä pitää olon viileämpänä. Se tuntuu hyvältä etenkin pelin alkuvaiheessa.”

"Pelaaminen tuntuu tässä kuumuudessa erilaiselta kuin tavallisesti. Mutta tässä on kyse myös mielentilasta. Kuumuutta ei saa ajatella liikaa. On ajateltava, että kuumuus väsyttää vastustajat meitä nopeammin ja silloin kuumuuteen ei kiinnitä niin paljoa huomiota.”

3X3-koripallossa joukkueessa on neljä pelaajaa, joista yksi on vuorollaan vaihtopenkillä. Peliä pelataan yhteen koriin.

Korin synnyttyä tai pallonhallinnan saamisen jälkeen hyökkäysvuoron saaneen joukkueen on käytävä kahden pisteen heittokaaren takana voidakseen tehdä korin.

Belgian miesten joukkue kohtasi isäntämaa Japanin lauantai-iltana.

Celis kertoo, mikä 3X3:ssa viehättää häntä perinteistä koripalloa enemmän.

"Joukkue on tässä lajissa omillaan, ja pelaajat valmentavat toisiaan pelin aikana. Tässä on enemmän vapautta, sillä normaalissa koriksessa vaihtopenkillä istuu seitsemän pelaajaa katsomassa ja toivomassa, että he pääsisivät paikallesi pelaamaan.”

"Tässä lajissa joukkueen jäsenten side on vahva. Ei ole riitoja, vaan kaikki puhaltavat yhteen hiileen.”

Miesten pelissä ei nähdä lennokkaita donkkeja, vaikka siihen olisi ollut monessa kohtaa mahdollisuus.

"Jos donkkaat, olet pitkään ilmassa ja vastustajat voivat hyödyntää sitä laittamalla pallon korin jälkeen nopeasti peliin. Joten donkkaaminen ei ole fiksua. Korin syntymisen jälkeen on siirryttävä puolustamaan aivan välittömästi.”

Peleissä kentällä riittää sähinää, ja tiiviillä areenalla peliä pääsee seuraamaan todella läheltä musiikin pauhatessa taustalla. Tunnelma olisi takuulla ollut vieläkin kiihkeämpi, mikäli koronasääntöjen tyhjentämä katsomo olisi ollut täynnä faneja.

Raelin D’Alie sanoo silti nauttineensa joka hetkestä.

"Sitä ei voi edes sanoilla kuvata. On niin suuri kunnia, että saan olla osa ensimmäistä sukupolvea tässä lajissa.”

"Kun maailmalla jatketaan 3X3:n katsomista, niin olen varma, että siihen rakastutaan. Sillä tähän lajiin on niin vaikea olla rakastumatta.”

