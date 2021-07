Voiton korjasi isäntämaa Japanin Yuto Horigome pisteillä 37,18.

Olympiahistorian ensimmäinen rullalautailukulta meni jakoon miesten streetissä sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. Voiton korjasi isäntämaa Japanin Yuto Horigome pisteillä 37,18. Hopealle ylsi Brasilian Kelvin Hoefler pisteillä 36,15 ja pronssille Yhdysvaltojen Jagger Eaton pistein 35,15.

Japani on aloittanut kotikisansa mainiosti, sillä maa on mitalitaulukossa toisena. Japanilla on koossa viisi kultaa ja yksi hopea, eli kuusi mitalia.

Japanille kultaa ovat muun muassa tuoneet Yui Okashi naisten 400 metrin sekauinnista ja Naohisha Takato judon miesten 60-kiloisissa.

Eniten mitaleja on voittanut Kiina jolla on 11 mitalia, joista kuusi kultaista.