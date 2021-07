Olympiafinaalin nelosesta Eetu Kallioisesta on pitkään iloa suomalaiselle urheilulle

Eetu Kallioista odottaa ampujana hieno tulevaisuus, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Pusa.

Olympiafinaalin jälkeen Eetu Kallioisella on tähtäin jo seuraavissa kisoissa.

Tokio

Skeet-ampuja Eetu Kallioinen ei aivan päässyt tavoitteeseensa Tokion haulikkoradalla. Neljäs sija oli hänelle suuri pettymys, mutta finaaliin pääsy oli iso positiivinen yllätys suomalaisurheilulle.

Urheilua harvakseltaan seuraavalle katsojalle Kallioinen ei ollut entuudestaan ehkä kovin tuttu.

Tämän jälkeen hän on. Olkoonkin, että ampumaurheilu nousee julkisuuden valokeilaan harvoin. Yleensä kerran neljässä vuodessa olympialaisissa.

Satu Mäkelä-Nummela oli voittaessaan olympiakultaa Pekingissä 37-vuotias ja kilpailee Tokiossa neljännen kerran olympialaisissa. Missään ei ole määrätty, etteikö hän voisi kilpailla vielä pitkään.

On tietysti vaikea ennustaa, mutta sen voi arvioida, että Kallioista odottaa ampujana hieno tulevaisuus. Hänellä on mainiot mahdollisuudet harjoitella, valmennus on kunnossa ja opetusministeriö tukee.

Suomalaisella urheilulla voi siis olla paljon iloa lahjakkuudesta. Ehkä seuraavan kerran jo Pariisin olympialaisten haulikkoradalla kolmen vuoden päästä.

Lue lisää: Japanin tv:ssä ylistettiin Eetu Kallioista – kohtalokas virhe sai selostajan voihkaisemaan

Lue lisää: Neljäs sija oli järkyttävä pettymys mitalia hakeneelle Eetu Kallioiselle: "Mieli ei ole hyvä millään tavalla”