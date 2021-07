Amerikkalaisen jalkapallon ammattilais­liigassa NFL:ssä on todettu korona­tartuntoja rokotuksista huolimatta

Indianapolis Coltsin päävalmentaja sai tartunnan.

Amerikkalaisen jalkapallon ykkösliigassa NFL:ssä käynnistellään harjoitusleirejä, mutta koronavirus­tartunnat sotkevat kuvioita.

Indianapolis Coltsin päävalmentaja Frank Reich on saanut koronaviruksen, vaikka hänet on rokotettu. Reich on toistaiseksi oireeton, mutta hän voi palata töihin aikaisintaan viikon kuluttua maanantaina, urheilusivusto ESPN kertoi.

NFL:n seuroissa palattiin töihin viime kuussa, ja sen jälkeen neljä pelaajaa ja 13 henkilökuntaan kuuluvaa on antanut positiivisen testituloksen. Näistä tartunnoista kaksi tuli viime viikonloppuna – toinen pelaajalla ja toinen taustahenkilöllä.

Liigassa suunnitellaan rannekkeita rokottamattomille ihmisille, mutta pelaaja­yhdistys epäröi päätöksen mielekkyyttä.

NFL:ssä pyritään ehkäisemässä koronatartuntoja, ja kausi halutaan saada ajallaan käyntiin. Sarjassa suunnitellaan piste­menetyksiä ja ottelu­palkkioiden menettämistä, jos liigaan tulee taukoja rokottamattoman henkilön tartunnan takia.

Taustahenkilöistä lähes kaikki ovat saaneet rokotuksen. Pelaajista noin 80 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Kaksi rokoteannosta saanut pelaaja vapautetaan päivittäisistä korona­testeistä, mutta yhden rokotteen saaneet joutuvat joka päivä testiin.

NFL:n kausi käynnistyy Tampa Bay Buccaneersin ottelulla 9. syyskuuta. Tampa kohtaa Dallas Cowboysin.