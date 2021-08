Helsinkiläisen Roihuttarien lyöjäjokeri Teea-Kaisa Vikiö, 34, on kulkenut pitkän tien alasarjoista pesäpallon arvo-otteluun Itä–Länteen.

Roihuttarien lyöjäjokeri Teea-Kaisa Vikiö on kulkenut pitkän tien naisten Superpesikseen. Intohimoisesti formuloita seuraava Vikiö pelaa lauantaina lajin arvo-ottelussa Itä–Lännessä.

Vilkaisu treenikassissa olleeseen puhelimeen käynnisti heinäkuisena iltana tunnemyrskyn Teea-Kaisa Vikiön pään sisällä.

Roihuttarissa naisten Superpesistä pelaava Vikiö oli menossa harjoituksista pelipalaveriin kuullessaan seuran saaneen kaksi pelaajaa naisten Itä–Länteen.

Arvo-ottelun pelaajavalinnat olivat jo tuolloin täyttäneet 34-vuotiaan lyöjäjokerin puhelimen onnitteluista. Whatsapp-viestien virtausta seurasi kyynelten tulva.

”Itkuksihan se loppujen lopuksi meni”, Vikiö kertoo.

”Valituksi tuleminen on minulle niin iso juttu, kun ajattelee tarinaani tai pelaajahistoriaani. Onhan se ollut tavallaan aina unelma, mutta pitää olla myös jossain määrin realisti.”

Itä–Länsi tuntui toden totta kaukaiselta siinä vaiheessa, kun Vikiö B-juniori-ikäisenä lopetti pesäpallon. Uusi ura alkoi harrastetasolta.

”Pelasin piirisarjaa, maakuntasarjaa, Suomensarjaa, you name it”, Vikiö muistelee.

” ”Valituksi tuleminen on minulle niin iso juttu.”

Teea-Kaisa Vikiö toisella työpaikallaan Roihuvuoren uusitulla pesäpallokentällä. Helsingin kaupunki rakensi Roihuttarille pääsarjatason arvoiset puitteet viime syksyisen sarjanousun jälkeen.

Motivoitunut pesäpalloilija alkoi harjoitella tosissaan ja tavoitteellisesti 23–24-vuotiaana.

Projekti Vaasassa Mailattarien kanssa toi jo nousun Ykköspesikseen. Yksi kausi maan kakkostasolla avasi ovet Superpesikseen ja Rauman Feraan kesäksi 2017.

”Siellä ei mennyt oikein mikään hyvin. Rauma-kauden jälkeen päätin, että näytän kaikille ja minusta tulee vielä superin tason pelaaja”, Espoossa asuva Vikiö sanoo.

”Ei saisi sanoa välittävänsä siitä, mitä muut ajattelevat, mutta kyllä sitä silloin herkemmällä korvalla kuunteli ja ehkä välittikin.”

Tämä kausi on osoittanut Vikiön onnistuneen tavoitteessaan. Nousijajoukkue on tehnyt 19 ottelussaan 94 juoksua, joista Vikiö on lyönyt 33 (1+32).

Roihuttarien toinen naisten Itä–Länsi-pelaaja on Camilla Höglund, 22, jonka kanssa Vikiö on kulkenut yhteisen matkan Ykköspesiksestä Superpesikseen.

”Olen nähnyt Camillan huikean kehityksen ja sen, kuinka kovasti hän on tehnyt töitä. Olen tosi ylpeä ja onnellinen siitä, että saan jakaa tämän kokemuksen juuri hänen kanssaan.”

” ”Rauma-kauden jälkeen päätin, että näytän kaikille ja minusta tulee vielä superin tason pelaaja.”

Pesäpallo kulkee Vikiön mukana tiiviisti etenkin kesäisin. Logistiikka-alalla työskentelevä urheilija kertoo lajin olevan jatkuvasti ajatuksissa.

”Kyllä se vie leijonanosan ajasta. Ei minulla oikeastaan ole muuta elämää kuin työ ja pesis”, hän kertoo.

”Se on pesiksen ulkopuolisille ystäville aika kylmästi toukokuun alussa kiitos ja näkemiin, nähdään sitten syyskuussa jossain kohtaa.”

Pesäpallo on vahvasti läsnä Vikiön arjessa myös siksi, että hänen puolisonsa on Roihuttarien pelinjohtaja Tommi Nevala. Nevala kertoo käyvänsä asioita läpi tutun ja läheisen henkilön kanssa ”aika suoraan”.

”Se on ollut meillä toimiva tyyli. Se on hyvä – ei tarvitse kierrellä ja kaarrella”, hän sanoo.

Nevala korostaa, ettei parisuhde vaikuta mitenkään pelillisiin valintoihin – puoliso on samalla viivalla kuin muut joukkueen pelaajat.

”Vaatimustaso on vähintään sama kuin muille, joskus jopa vähän kovempi. Olen miettinytkin joskus, olenko hänelle vähän liian ankara muihin verrattuna.”

” ”Ei minulla oikeastaan ole muuta elämää kuin työ ja pesis.”

Teea-Kaisa Vikiö on lyönyt noin kolmanneksen Roihuttarien juoksuista tällä kaudella.

Pariskunnalla on pesäpallon lisäksi toinenkin rakas urheiluun liittyvä harrastus. Moottoriurheilun aktiiviseuraajat kiertävät formula 1 -kisoissa aina kun mahdollista.

”Yleensä olemme lähteneet kauden jälkeen katsomaan [kisaa] johonkin. Viimeksi olimme Sotšissa”, Vikiö kertoo.

”Olemme seuranneet kymmenisen vuotta todella tiiviisti. Muutama vuosi sitten tajusimme, että voimme mennä paikan päälle.”

Formulakuume tarttui Vikiöön kodin perintönä. Hän on kotoisin isolta siikajokiselta viljatilalta, jossa sunnuntait tarkoittivat rentoutumista pitkän työviikon päätteeksi.

”Isä katsoi sunnuntaisin formuloita, niin kuin katsoo kaikkea urheilua. Seurasin pikkutyttönä, kun Mika [Häkkinen] ajoi. Sitten tuli vähän taukoa, mutta kun Kimi [Räikkönen] tuli takaisin rallitestailun jälkeen, innostuin uudestaan”, hän sanoo.

Juuri Räikkönen ja Häkkinen ovat Vikiön suosikkikuljettajia.

”Jos ajattelee muita kuskeja, niin tykkään Lando Norrisista. Hänestä kuullaan vielä. Myös Sainzin poika [Carlos Sainz junior] on ihan hyvä.”

” ”Kun Kimi [Räikkönen] tuli takaisin rallitestailun jälkeen, innostuin uudestaan.”

Formuloista kiinnostuneille Vikiö suosittelee matkaa Monzaan. Siellä hän ja Nevala näkivät Räikkösen ajavan Ferrarillaan paalupaikalle tallin kotikisassa.

”Silloin huomasi, miten huono televisiosta on tavallaan katsoa kisoja. Kyllä ne pitäisi katsoa paikan päällä, mutta kukkaro ei anna myöten kiertää ympäri maailmaa.”

Kesän tiivis pelitahti tarkoittaa sitä, että urheilua seuraavassa taloudessa katsellaan formuloita usein jälkilähetyksenä. Myös tulevista reissuista on jo keskusteltu.

”Olemme puhuneet, että jos jossain kohtaa lähtisimme Suzukaan katsomaan kisoja. Sen lisäksi haluaisin käydä Australiassa katsomassa ensimmäisen kisan”, Vikiö sanoo.

Japanilainen klassikkokisa on kiehtonut Vikiötä Häkkisen mestaruusvuosista ja Matti Kyllösen selostuksista lähtien.

”Tykkään kyllä Niki Juuselasta, mutta Kyllösen Matti on legendaarinen.”

” ”Olemme puhuneet, että jos jossain kohtaa lähtisimme Suzukaan katsomaan kisoja.”

Teea-Kaisa Vikiö (oik.) juhli onnistumista Salli Palolan kanssa heinäkuisessa kotiottelussa Porin Pesäkarhuja vastaan.

Sosiaalinen ja puhelias Pattijoen Urheilijoiden kasvatti on ison kotiutusvastuunsa ja onnistumistensa ansiosta yksi Roihuttarien sisäpelin merkittävimmistä palasista.

”Täytyy muistaa, että yhtään juoksua ei olisi tullut ilman etenijöitä tai vaihtajia. Kunnia kuuluu myös joukkuekavereille”, Vikiö sanoo.

”En halua nostaa itseäni millekään jalustalle. Kyse on kuitenkin joukkuepelistä.”

Pelinjohtaja Nevala kertoo Vikiön olevan joukkueen nuoremmille pelaajille iso esimerkki niin pelillisesti kuin henkisellä puolella.

”Persoonana hän on räiskyvä. Monesti sanotaan, ettei urheilussa ole liikaa persoonia, mutta kun Teea pistää tuuletukset pystyyn, se huomataan. Se tuo väriä ja viihdettä niin kentälle kuin yleisölle”, hän lisää.

Vikiö tunnistaa kuvauksesta itsensä.

”Tuulettelen paljon ja annan oman tunteen näkyä. Moni vastustaja pitää minua tosi ärsyttävänä, mutta koetan olla omassa joukkueessa semmoinen kanaemo.”

” ”Tuulettelen paljon ja annan oman tunteen näkyä.”

Sotkamon Jymyn legendaarinen superjokeri Unto Väisänen esiintyi pelikentillä usein aurinkolaseissaan. Teea-Kaisa Vikiö käyttää aurinkolaseja Väisäsen esimerkin mukaisesti, ja on saanut Roihuttarien pukukopissa itselleen lempinimen Unski.

Vikiö tunnetaan tuuletustensa lisäksi myös aurinkolaseistaan.

Esimerkki tulee Vikiön fanittamalta Sotkamon Jymyn takavuosien superjokerilta Unto Väisäseltä. Lajilegenda Väisänen käytti itsekin pelatessaan aurinkolaseja.

”Nyt se Unski-lempinimi on lähtenyt myös joukkueen sisällä”, Vikiö nauraa.

Kokenut pelaaja tietää ilmapiirin merkityksen. Hyvä ilmapiiri antaa luvan epäonnistua sekä auttaa kehittymään ja kohtaamaan niin vaikeat kuin iloiset asiat.

”Negatiivisuus ja negatiivinen ilmapiiri syövät onnistumisia, ja pelko astuu silloin useimmiten kuvaan”, Vikiö sanoo.

Hän kertoo joukkueen vuosittain vaihtelevan teeman liittyvän tänä vuonna lumileopardeihin. Mitä se tarkoittaa?

”Että olemme vähän semmoisia vaanivia ja taustalta tulevia. Se on meidän toteemieläin niin sanotusti”, Vikiö vastaa.

Naisten Itä-Länsi lauantaina 7. elokuuta kello 14 ja miesten kello 18. Ottelut pelataan Porissa ja ovat katsottavissa maksullisessa Ruutu-suoratoistopalvelussa.