Voimistelijatähdelle sataa tukea. Joukkuetoveri muistuttaa, ettei urheilija ole kultaa velkaa kenellekään.

USA:n seuratuin urheilija, voimistelija Simone Biles ei osallistu moniottelun finaaliin, kertoo uutistoimisto AFP keskiviikkona.

Tiistaina Biles jätti olympialaisten joukkuekilpailun kesken, kun hänen suorituksensa hypyssä epäonnistui.

Yhdysvaltojen voimisteluliitto tiedotti Bilesin joukkuekisan vetäytymisen jälkeen, että keskeytys johtuisi loukkaantumisesta, mutta Biles itse kertoi, ettei hän ollut loukannut itseään fyysisesti, vaan kolaus oli enemmän henkinen.

”Suorituksen jälkeen en vain halunnut jatkaa”, Biles kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Lue lisää: Simone Biles myönsi, ettei keskeytys joukkuekilpailussa johtunut loukkaantumisesta: ”En vain halunnut jatkaa”

Nyt Bilesille tulvii tukea.

Olympialaisten ehkä seuratuin urheilija kertoi aiemmin kokevansa paineita.

Washington Postin mukaan Biles kertoi urheilun hauskuuden olevan hukassa.

”Tiedän, että nämä ovat olympialaiset, mutta halusin olla täällä itseni takia.”

”Tulin tänne ja tunsin, että silti teen tämän muiden takia. Se sattuu sydämeeni, että se mitä rakastan on tavallaan otettu minulta pois muiden ihmisten miellyttämiseksi”, Biles kertoi.

Päätös jättää kilpailu kesken on tuonut Bilesille paljon tukea sosiaalisessa mediassa.

Myös joukkueen sisältä on osoitettu hyväksyntä päätökselle. Joukkuekaveri Sunisa Lee kertoi Twitterissä, ettei ole koskaan ollut ylpeämpi joukkueesta.

”Me nousimme esiin, kun tarvitsimme sitä, ja teimme tämän itsellemme. Emme ole kenellekään kultamitalia velkaa, olemme voittajia sydämissämme”, Lee kirjoitti.

Biles on uudelleentwiitannut voimistelupiirien sisältä tulevaa tukea. Yhdessä twiitissä muistutetaan arvostelijoita siitä, kuinka kilpailun kesken jättäminen on ennemmin osoitus henkisestä lujuudesta kuin sen puutteesta.

Biles on kritisoinut Yhdysvaltain voimisteluliittoa siitä, että se salli niin pitkään urheilijoiden hyväksikäytön lajin parissa. Biles oli yksi sadoista nuorista voimistelijoista, joita USA:n voimistelujoukkueen lääkäri Larry Nassar käytti seksuaalisesti hyväkseen.

Lue lisää: Telinevoimistelija Simone Biles selvisi maajoukkuelääkärin hyväksikäytöstä ja hakee nyt Tokiosta viidettä olympiakultaansa

Lue lisää: Ainoa mukava aikuinen

Tukea on tulvinut myös muilta huippu-urheilijoilta. Esimerkiksi ex-uimari ja kaikkien aikojen menestynein olympiaurheilija, yhdysvaltalainen Michael Phelps jakoi sosiaalisessa mediassa Bilesin ajatuksen.

Phelps, joka toimii olympialaisten kommentaattorina NBC kanavalla, kertoi kokemuksiaan urheilun tuomista paineista ja siitä, millaista tukea olympiaurheilija tarvitsee.

Bilesin tapaus kosketti Phelpsiä syvästi.

”Tarvitsemme jonkun, johon luottaa. Jonkun, joka antaa meidän olla omia itsejämme, kuuntelee ja antaa meidän olla haavoittuvaisia. Jonkun, joka ei yritä muuttaa meitä. Kannamme paljon painoa ja odotuksia harteillamme, ja se on haastavaa”, Phelps sanoi.

Viime aikoina urheilijoiden mielenterveydestä on puhuttu paljon, mikä on ex-huippu-urheilijan mielestä erittäin tärkeää ja silmiä avaavaa.

Muun muassa The Athletic uutisoi Phelpsin kommenteista.

”On ok, ettei ole ok. On ok käydä läpi nousuja ja laskuja tunteiden vuoristoradalla. Isoin asia on pyytää apua, kun koemme noita aikoja. Minulle oli vaikeaa pyytää apua. Kuin Biles, tunsin kantavani maailman painoa harteillani. Se on vaikea tilanne”, Phelps sanoi.

Edit: 28.7. kello 9.28. Lisätty tieto, että Simone Biles ei osallistu moniottelun finaaliin.