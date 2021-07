Maailman paras voimistelija Simone Biles, 24, ja tenniksen nelinkertainen grand slam -voittaja Naomi Osaka, 23, ovat lajiensa kovinta kärkeä.

Seurattuja, tunnettuja ja huomiota herättäviä urheilijoita. Molemmat myös edustavat vähemmistöjä, ja ovat julkisesti kantaneet huolta yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Kumpikin Tokion olympialaisten tähtiurheilija on kertonut paineista, jotka heihin kohdistuvat.

Paineista, jotka horjuttavat suorituksia, mutta ennen kaikkea mielenterveyttä.

Olympiasoihdun sytyttänyt Osaka putosi olympialaisista yllättäen tiistaina, kun alemmaksi rankattu Tšekin Marketa Vondroušova voitti tähden naisten kaksinpelissä.

Putoamisen jälkeen Osaka kertoi kokeneensa paljon paineita ensimmäisistä olympialaisistaan.

Myös Bilesin olympialaiset alkoivat haparoiden hänen epäonnistuttuaan hypyssä joukkuekilpailussa tiistaina.

Hän jätti joukkuekilpailun kesken, ja ilmoitti keskiviikkona, ettei osallistu myöskään moniottelun finaaliin.

Maanantain karsintojen jälkeen Biles kirjoitti Instagram-julkaisunsa kuvatekstissä, että hän tuntee ajoittain kannattelevansa harteillaan koko maailman painoa.

Bilesilta odotetaan kultamitaleja, mutta hän on saanut edustaa paljon muitakin asioita.

Ihmisoikeudet urheilussa kiinnostavat, ja urheilijat ovat päätyneet asiassa vetovastuuseen.

Taustalla on nähtävissä laajempi yhteiskunnallinen kehitys, jossa esimerkiksi yhdenvertaisuudesta, rasismista ja syrjinnästä keskustellaan ja tehdään toimia niiden eteen.

”Urheilu laahaa hitusen jäljessä niin Suomessa kuin muuallakin, niin kuin toki muutkin tavalla tai toisella hieman suljetummat instituutiot, kuten uskonnolliset yhteisöt. Sisäisessä kulttuurissa ongelmia on voitu hyssytellä tai niitä ei ole tunnistettu, Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila sanoo.

Mattila on myös ihmisoikeus­järjestöjen kansainvälisen kattojärjestön FIDH:n hallituksen jäsen.

Mattila kiinnittäisikin huomiota siihen, mistä urheilijoiden halua reagoida kumpuaa.

Urheilijat kokevat painetta ottaa kantaa, koska tahot joiden vastuulla olisi puuttua ihmisoikeusongelmiin ovat olleet aivan liian hitaita.

”Edelleen on aika isoja ongelmia, jotka lakaistaan maton alle tai halutaan käsitellä omassa piirissä. Ihmisoikeuksien käsittelylle urheilussa ei oikein ole paikkaa, siinä on aukko”, Mattila sanoo.

Osaka nosti urheilijoiden mielenterveysasiat esiin kieltäydyttyään Ranskan avointen pressitilaisuudesta toukokuussa.

Tennistähti ajatteli kuittaavansa siitä asetetut sakot, mutta tilanteesta nousi isompi haloo.

Ensin Grand Slam -turnaukset uhkailivat tähtipelaajaa ruotuun sanktioilla, mutta julkinen asian käsittely johti siihen, että he tarjosivat tennistähdelle apua.

Putoaminen olympialaisista oli valtava pettymys Naomi Osakalle.

Oikeus mielenterveys­palveluihin on ihmisoikeus­kysymys, Mattila muistuttaa. Osakan saama kohtelu on hyvä esimerkki urheilu­organisaatioiden kankeudesta käsitellä niitä.

Bilesin ilmoitus jättää kilpailut kesken suojellakseen mielenterveyttä on kerännyt paljon kannustavaa palautetta, mutta on myös niitä, jotka pitävät kilpailun keskeyttämistä heikkouden merkkinä, kun ”pää ei kestä”.

”Voiko olla niin, että tahattomasti kannustetaan sellaiseen kulttuuriin, että ei haeta apua mielenterveys­ongelmiin? Että minun pitää tulla toimeen näiden kanssa kunnes kilpaura päättyy? Ongelmien, jotka ovat tavattoman yleisiä ja niihin pitäisi saada hoitoa.”

Kaikkiin julkisiin henkilöihin kohdistuu painetta, mutta on syytä muistaa, että Bilesilla on julkisten tietojen mukaan traumatausta.

Hän on puhunut avoimesti elämänsä hirveyksistä, karusta varhaislapsuudesta ja maajoukkuelääkärin hyväksikäytöstä.

Simone Bilesilla on jo entuudestaan neljä olympiakultaa. Tokion kisoissa häneen kohdistuu suuret odotukset.

Olympiaideologian kaunis ajatus, on että urheilu tekee hyvää. Samaan aikaan osa urheilijoiden kokemista mielenterveysongelmista voi johtua urheilun sisällä tapahtuneesta hyväksikäytöstä, rasismista tai kehon häirinnästä.

Yhdysvaltojen voimistelujoukkueessa on todettu laajamittaista ja pitkään jatkunutta hyväksikäyttöä. Jos kaikkea ei ole käsitelty rikosprosesseissa tai uhrin kokemuksia vähätellään, se lisää taakkaa.

Urheilulajien sisällä pelätään usein, että ikävät asiat leimaavat koko lajin.

”Sellaisessa kulttuurissa, jossa ajatellaan, että me hoidetaan meidän omat ongelmat ja rakenteetkin, on se ongelma, että kun ollaan rikoksen tunnusmerkit täyttävän toiminnan rajalla, niin kuinka paljon niitä on jäänyt ilmoittamatta?”

Ihmisoikeusliitto on tehnyt työtä monien urheilijoiden kanssa parantaakseen heidän valmiuksiaan keskustella ihmisoikeusasioista.

Moni kokee esimerkiksi rasismiin, seksuaaliseen häirintään, lasten oikeuksiin tai muihin ihmisoikeuksiin liittyvien asioiden esiin nostamisen vaikeaksi. Ei haluta leimautua hankaliksi.

”Pelko tai huoli voi johtua monesta syystä. Ehkä siitä, mitä minusta sitten ajatellaan tai miten käy kisapaikkani tai miten joukkueessa minuun suhtaudutaan? Vääryyksien esiin nostaminen on aina tuulimyllyjä vastaan taistelua.”

Naomi Osaka avasi Tokion olympialaiset sytyttämällä olympiatulen.

Tennistähti Osaka ja voimistelija Biles ovat maailmanlaajuisesti seurattuja, miljoonia tienaavia urheilijoita.

Asema, taloudellinen vakaus ja kokemus antavat heille mahdollisuuden puhua suoraan, mutta helppo tie se ei ole. Puhumisesta on myös vaikea kieltäytyä.

Vähemmistöihin kuuluville lankeaa yleensä ikään kuin automaationa puolustaa omia oikeuksiaan.

”Sen lisäksi, että pitäisi saada keskittyä urheiluun, niin joudut itse peräämään urheiluorganisaatioilta oikeutta tulla yhdenvertaisesti kohdelluksi. Se on hyvin rankka positio.”

Paineet kytkeytyvät myös sponsoreihin. Usein salaisiin sopimuksiin voidaan kirjata hyvinkin rajoittavia ehtoja. Jo olympialaisissa itsessään on rajoitettu, missä ja milloin urheilija saa ottaa kantaa.

Myös yritykset ovat uuden edessä, kun julkinen paine ja kiinnostus urheilun ihmisoikeuksiin on nousussa.

”Yritykset ovat tulleet housut kintuissa tilanteeseen, jossa he ovat ensin olleet asettamassa ehtoja ja rakentamassa urheilukilpailuja ihmisoikeuksia räikeästi polkeviin maihin hyötyen siitä. Nyt he joutuvat tasapainottelemaan aika paljonkin, muuten brändi voi kärsiä.”

Esimerkiksi autovalmistaja Škoda reagoi Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisoihin ja lisäsi painetta kisapaikan siirtämisestä kansainvälisen jääkiekkoliiton suuntaan.

Urheiluorganisaatioilla on myös mahdollisuus helpottaa tähtiensä painetta. Mattila toivoo, että urheilujärjestöissä herättäisiin siihen, että urheilijoiden kaikkia oikeuksia ajettaisiin sen sijaan, että keskitytään pelkästään siihen, mikä parantaa suorituskykyä.