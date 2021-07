Mitalittomalta Ruotsilta heikoin olympia-aloitus aikoihin, olympia­komitean johtajaa painostetaan jo – ”Kisoista on mennyt vasta kolmannes”

Ruotsilta ei ole mennyt 17 vuoteen yhtä montaa kilpailupäivää saavuttaa ensimmäistä olympiamitalia.

Suomessa toivotaan hartaasti mitaliputken jatkumista Tokion kesäolympialaisissa, mutta länsinaapurissa ensimmäisen mitalin saavuttaminen on jo pakkomielle. Ruotsi on aloittanut olympialaiset huonommin kuin kertaakaan sitten vuoden 2004 ja on mitalitaulukossa muun muassa Bermudan ja Filippiinien takana.

Ruotsin olympiakomitea asetti kisoihin saman kahdeksan mitalin tavoitteen kuin viisi vuotta sitten Rio de Janeiroon. Brasiliasta sinikeltaiset palasivat 11 mitalin kanssa, mutta nyt mitalitavoitteen saavuttaminen vaatii jo venymistä.

"Kisoista on mennyt vasta kolmannes”, Ruotsin olympiakomitean toiminnanjohtaja Peter Reinebo tyynnyttelee.

"Riossa saimme aikaisen kultamitalin, ja se oli psykologisesti tärkeää koko joukkueelle, ei vain yksittäisen lajin urheilijoille, vaan koko olympiajoukkueelle.”

Skeet-ampuja Stefan Nilsson, uimari Sarah Sjöström ja pöytätennispelaaja Mattias Falck ovat yksittäisiä urheilijoita, joilta ruotsalaiset odottivat menestystä kisojen ensipäivinä. Ateenan kesäkisojen jälkeen Ruotsilta ei ole kestänyt näin kauaa saada mitalitiliä auki.

"Arviointi tehdään vasta myöhemmin. Mitalitavoite asetettiin potentiaalin mukaan, ja meillä on vielä mahdollisuus yltää siihen, jopa ylittää se”, Reinebo sanoi.

Ruotsalaismediassa kisojen alkua on ehditty tituleerata jo fiaskoksi. Sekään ei pidä aivan paikkaansa, sillä esimerkiksi naisten jalkapallomaajoukkue eteni pudotuspelivaiheeseen puhtaalla pelillä.

"Meillä on ollut tosi hyvä alku joukkuepalloilulajeissa. Yksilölajeissa on selvää, että muutamat urheilijat eivät ole päässeet tavoitteisiinsa”, Reinebo pohti.

Perjantaina alkavissa yleisurheilukilpailuissa Ruotsin mitalitoivoja ovat muun muassa seiväshypyn ME-mies Armand Duplantis ja kiekonheiton maailmantilaston ykkönen Daniel Ståhl.

"Joukkueemme on vahva. Ratsastajat eivät ole vielä aloittaneet, ja purjehduksen olympiaregatta on alkanut hyvin. Olen toiveikas”, Reinebo sanoi.