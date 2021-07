Suomen olympiajoukkueen johtaja Mika Lehtimäki kertoi liikuttuneensa Mattssonin suorituksesta ja kiitteli uimarin venymistä: ”Täysosumauinti tuohon paikkaan”

Suomen olympiajoukkueen johtaja Mika Lehtimäki kertoi olevansa tietysti iloinen mutta myös liikuttunut uimari Matti Mattssonin pronssimitalista.

”Kun se mitali tulee Matille, joka on punnertanut pitkän uran nousuineen ja laskuineen. Onhan se huikea työntäyteinen polku, jonka Matti on tullut maailman huipulle. Ja kruununa aivan täysosumauinti tuohon paikkaan”, puhelimitse tavoitettu Lehtimäki sanoi HS:lle.

Lehtimäki totesi, että suomalaisittain mitalin saavuttaminen Tokiossa vaatii juuri sellaista venymistä kuin Mattsson esitti olympia-altaassa.

”Suomen ennätyksen parantaminen sekunnilla ja nappisuoritus oikeaan paikkaan. Se oli todella hieno hetki”, sanoi Lehtimäki, joka on Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja.

Olympiakomitea laatii nykyään ennen olympiakisoja matemaattiseen malliin pohjautuvan ”tunteettoman” tulosennusteen, joka perustuu kylmään kilpailuseurantaan.

”Siinä ei ole mitään henkilökohtaista ennustettavuutta vaan pelkät numerot.”

Ennusteen mukaan Suomelle oli tulossa Tokiosta 0–1 mitalia.

”Ennuste on pyörinyt viimeisen vuoden ajan lähellä yhtä, 0,8:n ja 1,2:n välillä tällä laskutavalla. Vaikea sanoa, keneen urheilijaan sitä on erityisesti kohdistettu. Meillä on kymmenkunta urheilijaa, joilla Matin tyyppisellä onnistumisella on mahdollisuus venyä mitalikantaan asti. Se vaatii tällaista tekemistä, jota Matti on täällä pystynyt esittämään.”

Lehtimäen mukaan ennuste pohjautuu siihen, että jokaisessa lajissa on kansainvälisesti 10–12 mitaliehdokasta.

”Jos meillä on siellä urheilija mukana, niin mitalin todennäköisyys on 25 prosentin luokkaa. Top 8 -urheilijalle se on ollut kymmenen prosentin luokkaa. Se on aika inhorealismia, mutta kun kilpaillaan maailman huipulla, niin se on ollut varsin pätevää matematiikkaa tähän asti. Matti on ollut siellä top 8 -urheilijoiden porukassa.”

Lehtimäen mielestä Suomen joukkue on toistaiseksi menestynyt Tokiossa ennusteita paremmin.

”Lähtö on ollut oikeinkin hyvä.”

Lehtimäki näki, että jo skeet-ampuja Eetu Kallioisen neljäs sija kohotti Suomen joukkueen tunnelmaa.

”Eetu jäi mitalista niukasti, ja nyt Matti onnistui mitalin ottamaan. Sehän tuo lisää siipiä tämän joukkueen alle. Meillä on ollut hyvä ja rauhallinen ilmapiiri. Tähän mennessä urheilleista onnistumisprosentti omaan tasoon nähden on ollut erittäin hyvä.”