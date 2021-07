”Matti on Porin Matti, ja kyllä porilaiset vilpittömästi iloitsevat, että hän on menestynyt”, sanoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Mitalisteilla on hymy herkässä. Matti Mattsson nappasi pronssia. Kultaa vei Australian Izaac Stubblety-Cook ja hopeaa Hollannin Arno Kamminga.

Porissa on valvottu ja jännitetty Matti Mattssonin uintisuoritusta. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen herätyskello soi puoli neljä varhain torstaiaamuna. Kaupungintalolla kisastudiota piti pieni virkamiesten ja Porin uimaseuran joukko.

Luukkonen kuulostaa varsin pirteältä, vaikka yöunet ovat jääneet vähille viime aikoina.

”Tämä on ollut mielenkiintoinen viikko. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä herätti pelastuslaitos, taidemuseossa oli tulipalo. Nyt oli paljon miellyttävämpi herätys. Uinti oli äärettömän jännittävä”, Luukkonen kertoo.

Kaupunginjohtaja on onnessaan, kun Mattssonin välillä vaikeuksissa ollut ura on saanut tällaisen huipentuman. Kova kansainvälinen taso nostaa suorituksen arvoa.

”Kyllä se on pienestä kiinni, maailman taso on niin kova. Seuraan Ruotsia, jossa on hyviä uimareita, heillä ei ole alkaneet kisat kovin hyvin.”

Kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa Mattsson kertoi toimittajille, että Porin uimahallin saunan lauteilla luottoa ei aina ole riittänyt. Onko kaupunginjohtajalla kokemusta uimahallin keskusteluista?

”Nyt täytyy tunnustaa, etten ole ikinä ollut Porin uimahallin saunassa. Olen enemmän golfaaja ja padelin pelaaja. Mutta satakuntalainen ja porilainen kansanluonne on sellainen jalat maassa oleva. Voidaan sanoa, että ehkä vähän kriittinenkin, jos asian nätisti ilmaisee.”

Porin uimaseura järjesti kisakatsomon kaupungintalolla. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen oli myös paikalla.

Luukkonen uskoi torstaina, että Mattsson on päivän puheenaihe niin Reposaaren rantaparlamentissa kuin torin ja saunan vastaavissa keskustelukerhoissa.

”Niinhän se meillä Suomessa on, meille urheilu on hirveän tärkeä asia ja jokainen mielestään paras asiantuntija siinä.”

Jos epäilyksiä joskus on ollutkin, niin mitali otetaan kaupungissa varmasti avosylin vastaan.

”Matti on Porin Matti, ja kyllä porilaiset vilpittömästi iloitsevat, että hän on menestynyt. Uskon, että porilaisissa kodeissa on viime [torstain vastaisena] yönä valvottu. Sitä iloa riittää varmasti koko maakuntaan.”

Tapana on, että kaupunki muistaa urheilusankareita. Onko Mattsonille katsottu jo tonttia tai kadunnimeä?

”Meillä oli yöllä paikalla kolme virkamiestä, ja asiaa on ryhdytty pohtimaan. Kaupunginhallitus kokoontuu vajaan parin viikon kuluttua, siellä asiasta sitten keskustellaan ja tehdään päätöksiä.”

Uintimitali on harvinaista herkkua. Suomi sai viimeksi olympiamitalin uinnista, kun Jani Sievinen ui hopeaa Atlantassa vuonna 1996.

”Vuonna 1920 tuli viimeksi uintimitali Poriin. Monta päätöksentekosukupolvea on tässä välissä ollut”, Luukkonen tuumii.

Pientä enteellisyyttä ilmassa on ollut havaittavissa jo vuosia sitten. Päätös syksyllä kymmenen vuotta täyttävän uimahallin perustamisesta on nimittäin tehty vuonna 2008 Suomiareena-tapahtumassa Eetunaukiolla.

Mattssonin valmentajana on Rion olympialaisten jälkeen toiminut Eetu Karvonen.

Mitalijuhlallisuuksia on luvassa, mutta koronarajoitukset vaikuttavat siihen, millaisia juhlia on mahdollista järjestää.

”Normaalitilanteessa olisi suuria juttuja, mutta nyt korona asettaa rajoja. Porin uimaseuran kanssa mietitään, millaisia tilaisuuksia voidaan järjestää.”

Matti Mattsson tuuletti pronssimitalin varmistuttua.

Lue lisää: Matti Mattsson juhlii pronssia suurten pettymysten jälkeen

Lue lisää: Olympia­pronssia uineen Matti Mattssonin Maiju-vaimo itki jo kisan puoli­välissä – kertoo nyt miehensä olemuksessa tapahtuneesta muutoksesta

Lue lisää: Valmentajalegenda Esa Sievinen ylistää tulisessa paikassa pronssiin yltänyttä Matti Mattssonia: ”Vaatimaton kaveri, Porin Matti”

Lue lisää: Matti Mattssonille voidaan soittaa kolmen vuoden päästä Porilaisten marssi

Lue lisää: Kuvakooste: Näin pronssi otettiin

Lue lisää: Olympiakomitean ”inho­realistinen” ennuste antoi Matti Mattssonille kymmenen prosentin toden­näköisyyden saavuttaa mitali

Matti Mattsson aukaisi Suomen olympia­mitalitilin – Suoritus huomioitiin Ruotsissa, jossa ensimmäistä mitalia vielä odotellaan