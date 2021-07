Tuuli Petäjä-Sirén sijoittui uransa neljänsissä olympialaisissa 14:nneksi.

Enoshima

Tuuli Petäjä-Sirénin pääsy purjelautailun RS:X-luokan mitalilähtöön Tokion olympialaisissa jäi haaveeksi.

Petäjä-Sirén sijoittui uransa neljänsissä olympialaisissa 14:nneksi, kun kymmenen parasta eteni mitalilähtöön.

Lontoon vuoden 2012 olympialaisten hopeamitalisti ylsi torstain lähdöissä sijoille 22, 12 ja 11.

Vaikka mitalilähtö karkasi Enoshiman vesillä, Petäjä-Sirén oli kokonaissuoritukseensa melko tyytyväinen.

”Mitalilähtö oli kova tavoite. Kun katsoo viime vuosien tuloksia, se olisi vaatinut vähän tasonnostoa. Tänään lähdin hakemaan kymmenenneksi nousua ehkä vähän liiankin isolla riskillä”, hän sanoi.

Pettymykseen päättyneessä avauslähdössä Petäjä-Sirén haki tuulia radan vasemmasta laidasta.

”Se ei oikein toiminut. Ensimmäisessä lähdössä tuuli vähemmän kuin kahdessa jälkimmäisessä. Odotuksissani oli, että kun tuulta tulee päivän mittaan, vasen laita olisi koko ajan parempi. Ajatuksena oli, että jos puuskaa olisi tullut, olisin pystynyt tekemään suurempiakin hattutemppuja. Se yritys jäi vähän tyngäksi.”

Kultakin kilpailijalta pudotetaan huonoin lähtö tuloksista pois. Petäjä-Sirenillä oli jo aiemmilta päiviltä esimerkiksi 18. sijaan päättynyt lähtö.

” Tässä oli 12 kisaa, joista kaksi voisi ehkä pyyhkiä pois maailmanhistoriasta. Muutoin oli ihan hyvä viikko. Kymmenessä lähdössä olen tyytyväinen esityksiini. Suoriuduin niissä tasollani tai paremmin. Ei kokonaisarvosanaa voi kovin alas vetää.”

Petäjä-Sirén, 37, aikoo jatkaa uraansa Pariisin vuoden 2024 olympialaisiin. Edessä ovat uudet tuulet, sillä nykyinen olympialuokka RS:X muuttuu iQFoil-luokaksi.

”Väline vaihtuu, ja harjoittelu muuttuu. Nyt on pari viikkoa kesälomaa, kunnes koululaisella alkaa koulu. Siihen asti otan iisisti. Syksylle riittää ohjelmaa, sillä iQFoil-luokkaa varten täytyy saada vähän lisää lihasta ja painoa.”

Tuula Tenkanen on purjehtinut olympiavesillä varmasti.

Suomalaispurjehtijoista torstain valopilkku oli Tuula Tenkanen, joka sijoittui päivän lähdöissä kuudenneksi ja kolmanneksi.

Tenkanen on Laser radialin kokonaiskisassa toisena ja taistelee vahvasti mitalista. Hän on kerännyt kahdeksasta lähdöstä 46 nettopistettä, kun kärjessä oleva Tanskan Anne-Marie Rindom on 25 pisteessä.

Kaarle Tapperin päivä alkoi huonosti. Tapper aloitti päivän viidenneltä sijalta, mutta keskeytti Laser-luokan päivän avauslähdön saatuaan tuomaristolta toisen keltaisen lipun.

Päivän toisessa lähdössä Tapper oli kahdeksas. Kokonaistuloksissa Tapper on kahdeksan lähdön jälkeen sijalla 13.

Akseli Keskinen ja Sinem Kurtbay ovat Nacra 17 -luokan kuuden ensimmäisen lähdön jälkeen kokonaistuloksissa sijalla 13. Keskisen ja Kurtbayn torstain lähtösijoitukset olivat 13, 14 ja 9.