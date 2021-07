Valtteri Bottas huomauttaa, että jatko Mercedeksen kanssa on täysin tallin käsissä.

Unkarin Grand Prix -viikonlopun jälkeen Valtteri Bottasta kutsuvat kesälomalaitumet, mutta myös sopimusneuvottelut ja ratkaiseva palaveri Mercedeksen johtajan Toto Wolffin kanssa.

Unkarin kisan jälkeen F1-sarja menee neljän viikon kesätauolle, ja kausi jatkuu elokuun lopussa Belgian kisalla.

Torstaina HS:n haastattelussa Bottas raotti hieman jatkonäkymiään.

”Ensin pitää tietysti jutella Mercedeksen kanssa, eikä sitä ole vielä tehty. Olemme päättäneet keskustella Unkarin kisan jälkeen lähiviikkoina”, Bottas aloittaa.

Hän haluaa saada ensin selvyyden, tarjoaako Mercedes jatkosopimusta.

”Se on tietenkin ihan heidän käsissään. Ja jos ura Mercedeksellä ei jatku, niin sitten pitää katsoa eri vaihtoehtoja. Uskon, että managerini ovat jo tiedustelleet, mikä on mahdollista. Loman aikana katsotaan, mihin päädytään.”

Bottaksen kausi alkoi vaikeasti, mutta kolmessa viimeisessä kisassa hän on yltänyt palkintopallille ja noussut kuljettajien MM-sarjassa neljänneksi.

Bottas on MM-sarjassa kolmantena olevaa McLarenin Lando Norrisia kahdeksan pistettä jäljessä. MM-sarjan kärkimiehestä Red Bullin Max Verstappenissa Bottas on jäänyt jo 77 pistettä.

Onko tilanteessa yhtäläisyyttä vuoteen 2019, kun lomalle mentäessä Wolff evästi, että valinta on joko Valtteri tai Esteban Ocon?

”Tuntuu tosiaan, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olemme samassa vaiheessa. Melkein joka vuosi on ollut spekulaatiota, eikä ikinä tiedä, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen tässä urheilulajissa. Tämä päätös ei ole minun käsissäni ja siihen vaikuttaa moni asia”, Bottas pohtii.

Bottaksen mukaan hänen välinsä Wolffiin ovat hyvät. Hän kertoo olevansa tallipäällikön kanssa viikoittain yhteydessä kisojen ulkopuolella.

”Ihan hyvät välit meillä on sekä ammatillisesti että ystävinä. Pystymme olemaan ihan avoimia keskenämme.”

Jos sopimusta ei tule, miten vaikea tilanne olisi henkisesti sinulle?

”Tilannehan on auki. Mutta jos asiaa oikeasti miettii, se olisi kuin uusi sivu uralla, mihin suhtautuisi taas eri tavalla. Sellainen fiilis on mielessä, että kun yksi ovi sulkeutuu, yksi tai kaksi porttia avautuu muualla. Ikinä ei tiedä, mitä se voi tuoda tullessaan.”

Mercedeksen ohella Bottaksen vaihtoehtoina on pidetty lähinnä Alfa Romeota ja Williamsia, jossa hän ajoi jo neljä kautta vuosina 2013–16.

Missä Bottas menee mestaruustaistossa? Onko päätavoite enää auttaa tallikaveri Lewis Hamiltonia?

”Kaikki on edelleen mahdollista. F1:ssä kaikki voi muuttua niin nopeasti, kuten Silverstonen viikonloppu näytti. Joku voi hävitä vilauksessa yli 20 pinnaa. Jos tulee tilanteita, joissa tiiminä pystytään pelaamaan meille enemmän pisteitä tai Lewisille Max Verstappenia vastaan, niin saattaa tulla sellaisia kisoja kuin Silverstonessa koettiin.”

HS kysyi saksalaiselta toimittajakonkari Michael Schmidtiltä, onko Bottas ollut hänen mielestään viime vuosien kaikkein epäonnekkain kuljettaja.

Schmidt vastasi, että Bottaksen kannalta suurin epäonni on ollut ajaminen Hamiltonin tallikaverina.

Oletko samaa mieltä?

”Eihän se helppoa ole ollut, ja jos minulla ei olisi ollut Lewisiä tiimikaverina, ehkä minulla olisi pari maailmanmestaruutta. Toisaalta olen ollut onnekas, sillä tällainen asetelma on kasvattanut itseäni mitä melkoisimmalla tavalla. Olen joutunut painamaan koko ajan täysillä. En ole pystynyt antamaan itselleni mitään siimaa missään vaiheessa.”

Unkarin Hungaroring ei ole kuulunut Bottaksen suosikkiratoihin. Hän on startannut kisaan kolme kertaa peräkkäin eturivistä, mutta kisoissa parhaat tulokset ovat kaksi kolmospaikkaa.

”Aikaisempina vuosina heikkouteni on täällä ollut kisavauhtini. Ajotyylini oli silloin vähän erilainen kuin nykypäivänä. Yleensä on ollut renkaiden ylikuumenemisen kanssa ongelmia, mutta siitä on opittu paljon”, Bottas pohtii.

Hän kertoo muuttaneensa ajotyyliään viime vuodesta huomattavasti.

”Olen paljon luottavaisempi tähän kisaan lähtiessäni kuin vielä pari vuotta sitten.”

Formula ykkösten kesätauolla Bottas kilpailee jo perinteeksi muodostuneessa Duathlon-nimikkokisassaan 22. elokuuta, jos korona-aika ei estä järjestelyjä.