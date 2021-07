Tuuli Merikosken Suomen ennätys 800 metrillä kesti yli 30 vuotta.

”Oli jo aika siirtyä seuraavalle”, iloitsi ex-juoksija Tuuli Merikoski perjantaina aamupäivällä, kun hieman yli 30-vuotinen ajanjakso naisten 800 metrin Suomen ennätyksen haltijana oli muutamaa tuntia aiemmin tullut päätökseensä.

Välillä ikuisenakin pidetyn Merikosken ennätyksen rikkoi Sara Kuivisto, joka juoksi Tokion olympialaisissa ajan 2.00,15 ja alitti Merikosken ajan 0,44 sekunnilla. Jo aiemmin kesällä Kuivisto juoksi 1 500 metrin SE:n 4.05,39.

Merikoski valvoi yön yleisurheilun parissa ja kehui Kuiviston juosseen upean juoksun.

”Oli jännittävä aamu. Mieheni Erkki Alaja on Topi Raitasen manageri. Ensin iloittiin ja hehkutettiin Topin juoksua, sitten tämä vielä perään”, Merikoski kertoi.

Merikoski välitti onnittelut suomalaisonnistujille Twitterissä. Hän kertoo myös lähettäneensä Kuivistolle onnitteluviestin ja yrittäneensä soittaa, mutta ei onnistunut saamaan porvoolaisjuoksijaa vielä kiinni. Onnittelut lähtivät myös Kuiviston valmentajalle Ari Suhoselle,.

”Olen seurannut Saran uraa ja viestitellyt hänen kanssaan. Montaa kertaa ei ole tavattu. Ari Suhonen juoksi samaan aikaan. Sitä kauttakin he ovat tuttu kaksikko ja nyt tupla-SE-kaksikko”, Merikoski kertoo

Ari Suhosen miesten SE 1.44,10 on vuodelta 1989.

Kun Merikoski juoksi ennätyksensä 2.00,59 kesäkuun 27. päivä vuonna 1991 Helsingin Maailmankisoissa, hän ei olisi ikinä uskonut sen säilyvän voimassa yli 30 vuotta.

Ensin hän ajatteli rikkovansa sen itse ja pystyvänsä kahden minuutin alitukseen. Parempaa aikaa ei kuitenkaan koskaan tullut.

”Sen jälkeenkään en osannut ajatella, että kestäisi näin kauan. Olen ylpeä ennätyksestäni, ja se on kova aika. Kun sitä katsoo Youtubesta, se on hieno juoksu, vaikka oma osa on pieni, kun samassa juoksussa on mukana maailman kärki”, Merikoski sanoo.

Merikoski sanoo arvostavansa korkealle sitä, että Kuivisto onnistui olemaan parhaimmillaan olympialaisissa ja tekemään SE:n siellä.

”Se ei ole itsestäänselvää eikä välttämättä helppoa.”

Sara Kuivisto (maaliviivalla toinen oikealta) juoksi Suomen ennätyksen Tokion olympialaisten alkuerissä.

Kuivisto täyttää elokuussa 30 vuotta. Merikoski juoksi ennätyksensä 23-vuotiaana, mutta viimeiset kilpailut hän juoksi jo seuraavana vuonna. Sen jälkeen vammat vaivasivat ja lopetuspäätös tuli keväällä 1994.

Elokuussa 1995 Merikoski kertoi lopetuspäätöksensä taustoista Helsingin Sanomissa sanomalla, että juoksemisesta katosi hauskuus ja hän alkoi käsittää kaiken negatiivisesti, koska oli kietoutunut omaan kurjuuteensa.

Merikoski arvostaa korkealle Sara Kuiviston ja Ari Suhosen pitkäjänteisen työn, jossa kehitystä on maltettu hakea pitkän kaavan kautta. Samaten Merikoski kiittelee Kuivistoa siitä, miten tuoreen SE-naisen elämä on tasapainoista siviilitöineen. Kuivisto on koulutukseltaan ravintolakokki ja työskennellyt uransa aikanakin perheyrityksessä.

Merikoski työskentelee urheilijoiden kaksoisurien parissa Perho Liiketalousopiston urheilijalinjalla, joten urheilijoiden siviiliurat ovat hänelle sydämen asia myös työn puolesta.

”Nousujohteisesti ja hitaasti kiiruhtaen he [Kuivisto ja Suhonen] ovat edenneet kohti tavoitteita. Samalla he ovat antaneet mallia muille. Kirjoitin Twitteriin, että Sara on esimerkki hallitusta heittäytymisestä urheilijan ammattiin. Sama koskee Topi Raitasta. Sara antaa juoksijatytöille uskoa ja mallia, että juoksijan ammatti on hieno ammatti ja siihen kannattaa heittäytyä hallitusti”, Merikoski sanoo.

Välierissä Kuivisto juoksee lauantaina kello 14.50. Suomen ennätys on jo porvoolaisen hallussa, mutta kahden minuutin alitus antaa vielä odottaa. Merikoski on vakuuttunut, että sekin vielä nähdään.

”Hallikauden jälkeen jo viestin, että kyllä kesällä paukkuu SE:t ja haamurajat. Kyllä hän niin vahvassa kunnossa on. Uskon, että alle kaksi minuuttia menee, ja ehkä jo huomenna.”