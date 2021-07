Matti Mattssonin pronssimitali Tokion olympialaisten uinnissa oli hieno osoitus siitä, miten keliaakikkokin voi urheilla aivan maailman huipulla.

Mattssonilla diagnosoitiin keliakia vuonna 2019. Hän oli kärsinyt pitkään jatkuvista vatsakivuista ja ruuansulatus­vaivoista. Myös uimarin fysiikassa oli kiristämisen varaa.

Nyt Mattsson on elämänsä kunnossa. Hän on laihtunut Berliinin EM-kisoista 2014 peräti 17 kiloa, ja se näkyy tuloksissa.

Keliakiaa hoidetaan gluteenittomalla ruokavaliolla, jonka Mattsson on nyt omaksunut. Sairaus ei vaikuta hänen uinti­suorituksiinsa enää lainkaan.

Lue lisää: Valmentaja ripitti ylipainosta ja aikuisiällä iskenyt auto­immuunisairaus vei karvat, mutta nyt uimari Matti Mattsson on elämänsä kunnossa

Laillistettu ravitsemus­terapeutti Laura Mierlahti kuitenkin muistuttaa, että vaikka olympiamitalistin näyttämä esimerkki on ollut hämmästyttävä, ihmisen elimistö ei palaudu vuosien hoitamattomasta sairaudesta sormia napsauttamalla.

”Diagnoosin jälkeenkin voi mennä vielä kuukausia tai jopa vuosia, ennen kuin kroppa palautuu”, Mierlahti sanoo.

Matti Mattsson selätti vaikeutensa ja oli Tokiossa huippukunnossa.

Keliakia on auto­immuunisairaus. Esimerkiksi vehnän, ohran ja rukiin sisältämä gluteeniproteiini aiheuttaa tulehdus­reaktion ohutsuolen limakalvoilla.

Kehon vasta-aineet hyökkäävät omia kudoksia vastaan, ja ohutsuolen suolinukka vaurioituu. Suolinukka on oleellisessa osassa ravinto­aineiden imeytymisessä.

”Juuri suolinukka­vaurio on se, joka ei parannu mitenkään silmän­räpäyksessä. Usein oireet, kuten ripuli, vatsakivut ja ilmavaivat, saattavat helpottaa jo parissa päivässä, kun aletaan noudattaa gluteenitonta ruokavaliota”, Mierlahti kertoo.

” ”Suolinukkavaurio ei parannu mitenkään silmänräpäyksessä.”

Mierlahti toimii urheilu­ravitsemuksen asiantuntijana Turun seudun urheiluakatemiassa ja Paavo Nurmi -keskuksessa. Hän tietää, millaisista peruspilareista urheilijan ruokavalio rakentuu. Keliaakikolla osa pilareista ei tule kysymykseen.

”Täysjyvä­viljatuotteet ovat monen urheilijan ruokavaliossa keskeinen hiilihydraattien ja kuidun lähde. Esimerkiksi leivät, pastat, nuudelit, karjalanpiirakat ja välipalapatukat ovat gluteeniviljoja sisältäviä tuotteita.”

Viimeisimpien 5–10 vuoden aikana gluteenittomiakin valmisteita on tullut hyvin markkinoille, joten täysjyvä­viljatuotteet on nykyään helppo korvata.

”En näe sitä tänä päivänä ongelmana urheilijalle, etteikö laadukasta ja monipuolista ruokavaliota saisi koostettua myös gluteenittomana.”

Mierlahti tietää, millaisia haasteita keliakia voi aiheuttaa erityisesti urheilijalle, joka matkustaa paljon. Huipputason kilpailijat eivät voi syödä omassa keittiössään vuoden jokaisena päivänä.

”Se voi olla jo kotimaassakin haastavaa. Varsinkin, jos ei valmista itse ruokiaan, vaan syö esimerkiksi ravintoloissa. Matkoilla tällainen tietenkin lisääntyy.”

Keliaakikko voi ottaa kisamatkalle mukaansa omia tuttuja eväitä, Laura Mierlahti neuvoo.

”Suosittelen terveillekin urheilijoille, että he ottavat ulkomaille pidemmälle kisamatkalle Suomesta tuttuja elintarvikkeita. Sama koskee tietysti keliaakikkoja.”

Mierlahden mukaan matkalaukkuun voi pakata esimerkiksi kuivatuotteita, kuten gluteenittomia leipiä ja näkkileipiä, mysliä, muroja ja välipala­patukoita.

Keliakia tunnetaan sairautena vaihtelevasti ympäri maailman. Jossain maissa gluteenittomat tuotteet löytää ruokakaupasta helposti, toisaalla taas ei. Myös ravintoloissa gluteenittomien ruokien saatavuus vaihtelee.

”Pohjoismaissa ja Euroopassa keliakia tunnetaan aika hyvin, mutta on myös sellaisia maita, joissa näin ei ole.”

Olympiakomitea on selvittänyt Japanin olosuhteita ensimmäisen kerran jo vuosia sitten. Ennen kisoja Olympiakomitean asiantuntijat kävivät tarkistamassa, että kaikki on ruokailuiden suhteen kunnossa. Suomesta on viety Tokioon muun muassa välipaloja ja lisäravinteita.

Ulkomailla erilaiset ruokakulttuurit vaikuttavat jo itsessään keliaakikon arkeen.

”Esimerkiksi Japanissa käytetään paljon nuudeleita, jotka ovat vehnäpohjaisia. Toisaalta siellä käytetään myös riisiä, joka on gluteenitonta. Ajattelisin, että siellä pitäisi olla suhteellisen helppoa löytää hyviä vaihtoehtoja”, Mierlahti sanoo.

Japanilaisen Yoko Nishimuran annos menestyi kisajärjestäjien reseptikilpailussa, ja se valittiin olympiakylän ruokalistalle.

Hän suosittelee keliaakikkoa kertomaan ruokapaikassa, että on keliaakikko ja sen takia tarvitsee gluteenittoman ruuan.

”Nythän on ollut gluteeniton terveysvillitys vallalla muutaman vuoden. Gluteenittomasta ruoasta on tullut suosittua myös terveen väestön keskuudessa.”

Lue lisää: Keliaakikot joutuvat ottamaan riskejä, koska ruoka voi olla vain ”gluteenitonta”

Keliakiasta ei voi parantua, eikä sille ole kehitetty vielä lääkehoitoa. Se on kuitenkin urheilun näkökulmasta lievä sairaus, kun ruokavalioon tottuu ja sitä oppii noudattamaan.

Sairauden olemassaoloa ei ole silti varaa unohtaa hetkeksikään.

”Ei ole väliä, onko ruokavaliota noudattanut viikon vai kuusi vuotta putkeen. Joka kerta, kun vahinko­altistuminen tulee, oireitakin yleensä ilmenee. Vaikka ne olisivat lieviä, suolinukka kärsii. Vahinkoja ei vain kerta kaikkiaan saisi tapahtua”, Mierlahti muistuttaa.

Pitkäaikainen hoitamaton keliakia voi aiheuttaa esimerkiksi ravintoaineiden puutoksia ja luuntiheyden heikkenemistä.

Auto­immuunisairaudesta kärsivillä on myös kohonnut riski sairastua muihin auto­immuunisairauksiin kuten ykköstyypin diabetekseen, kilpirauhas­sairauksiin tai alopeciaan eli karvojen lähtöön, joka Matti Mattssonillakin on.

Keliakiasta kärsivät muun muassa myös ralliautoilija Esapekka Lappi, jääkiekkoilija Kaapo Kakko ja tennispelaaja Novak Djokovic.