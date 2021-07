Myös Reetta Hurske putosi 100 metrin aitojen välieristä ja puhkesi kyyneliin: ”Tuntuu paskalta”

Tokio

Annimari Kortteen ja Reetta Hurskeen aitajuoksut jäivät yhteen kilpailuun Tokion olympialaisissa.

Molemmat jäivät kauaksi kauden parhaimmista juoksuistaan satasen aidoissa. Korte aitoi ajan 13,06 sekuntia ja Hurske 13,10.

”En ole edes yhtään surullinen, vaan onnellinen, että olen täällä. Olo on helpottunut”, Korte sanoi.

Korte on kipuillut puolitoista vuotta takareiden kanssa. Reidessä on pieni revähdys ja siellä on turvotusta. Pakaran puolella on vanhan vamman arpikudosta.

”Koko alue on huonoa. Voi miettiä, että jos en pysty kävelemään, miten voin juosta.”

Käytännössä Kortteen kausi on ohi. Hän haluaisi kilpailla Kalevan kisoissa ja Ruotsi-ottelussa, mutta lääkärit suosittavat leikkausta, välittömästi Suomessa.

”Leikkauksesta täytyy keskustella jo tänään. Voittaisin Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelun miten päin vaan, mutta onko siinä järkeä. Ensi vuonna on kahdet arvokisat ja haluan jalan kuntoon”, Korte sanoi.

”Olen onnellinen, että pystyin juoksemaan täällä, mutten täysillä ja näyttämään parastani.”

Reetta Hurske pettyi rankasti.

Tamperelainen Hurske puhkesi haastattelualueella kyyneliin. Juoksusta hän löysi hyvää vain lähdöstä ja viimeisestä viidestä metristä.

”Juoksussa ei ollut rytmiä eikä imua. Kisasta ei jäänyt paljon käteen. Kolmetoista sekuntia ei pitänyt olla mikään ongelma. Tuntuu paskalta”, Hurske sanoi.

Juoksun viimeinen jatkopaikka otettiin juuri Hurskeen mainitsemalla ajalla 13,00.

Päinvastoin kuin Kortteella Hurskeen kausi jatkuu.

”Ei voi sanoa, että tämä olisi ollut tähän asti mitenkään vaikea kausi. Tällaisia aikoja olen juossut muutenkin tähän aikaan vuodesta.”

Alkuerien nopein oli Puerto Ricoa edustava Jasmine Camacho-Quinn, 12,41.