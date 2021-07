Kuosmanen vaihtoi sarjaa ylemmäksi, kun painikaveri Arvi Savolainen vei 97 kilon paikan. Nyt kaverukset painivat molemmat Tokiossa.

Tavallisesti ihminen mieluummin pudottaa painoaan kuin nostaa sitä. Niin on ollut tapana painijoillakin, mutta Elias Kuosmanen on toista maata.

”Viisi kiloa”, Kuosmanen vastaa, kun häneltä kysyy, kuinka paljon paino on noussut.

Kuosmasella on painon nousuun syynsä. Hän painii olympialaisissa raskaassa sarjassa, jossa painoraja on 130 kiloa.

Korsolainen on sarjaan reilusti alipainoinen. Kun Kuosmanen varmisti alkukesällä olympiapaikan Tokioon, hän painoi Sofiassa pidetyissä karsinnoissa 107 kiloa tossut jalassa.

”Tavaraa on tullut siitä lisää, saa olla tyytyväinen. Ei tarvitse varoa aamupalalla, mitä pistää suuhunsa.”

Alkujaan Kuosmanen kamppaili hyvän ystävänsä Arvi Savolaisen kanssa 97 kilon olympiapaikasta. Monivaiheisen keskinäisen karsintasysteemin jälkeen paikan sai Savolainen.

Kuosmanen halusi olympialaisiin, ja ainoa vaihtoehto oli vaihtaa sarjaa.

”Onhan se tavallaan koomista, että ollaan molemmat täällä, vaikka kisattiin samasta paikasta”, hän sanoo.

Olympiakarsinnassa Kuosmanen yllätti isommat vastustajansa kevyellä painollaan, ketteryydellä ja nopeudella.

Tokiossa hänellä ei enää ole taskussaan samanlaista valttikorttia. Kuosmasen tapa ja tyyli tunnetaan.

”Haastajien lista on valitettavan pitkä. On fakta, että vastassa on minua voimakkaampia ja kovempia kavereita. Hyvä puoli on, että iso lihas syö happea. Jos vastustaja väsyy, se on minun etuni.”

Painisarjoissa on 16 kilpailijaa. Voimapainiin Kuosmasen ei kannata heidän kanssaan ryhtyä.

Kuosmasen sarja alkaa sunnuntaina ja mitaliottelut ovat maanantaina. Ensimmäisellä kierroksella vastassa on Georgian Iakobi Kajaia, joka oli Riossa 2016 seitsemäs ja MM-pronssimitalisti 2019.

Arvi Savolaisen sarja alkaa maanantaina ja mitaliottelut ovat tiistaina. Avausvastustaja selviää myöhemmin.

Myös hän ottaa molskilla ottelun kerrallaan, muutakaan ei voi.

”Sitä ollaan harjoiteltu, että pää kestää. Uskon, että minulla on mahdollisuuksia, kun jaksaa yrittää ja taktiikka onnistuu”, Helsingissä asuva lahtelainen sanoo.

Hänen painonsa on sopivasti kohdallaan 97-kiloisiin.

Savolainen on 23-vuotiaiden maailmanmestari. Se lämmittää isoa miestä, mutta nyt tähtäimessä ovat suuremmat saavutukset.

”On onnistumisen summa, kun menestyy.”

Suomalaispainijat ovat ensikertalaisia olympialaisissa. Oli kehno säkä, että debyytti osui koronaviruspandemian keskelle.

Nyt kaksikolta jää paljon kokematta ja näkemättä, kun urheillaan omassa koronakuplassa ja sitten lähdetään pois.

”En olisi odottanut, että ekat olympiakisat ovat tällaiset tai että millainen show tästä tulee. Itse olin varma, että kisa perutaan. Siksi olen kiitollinen, että ne pidetään”, Kuosmanen sanoo.

Paini on kuulunut Suomen menestyslajeihin olympialaisissa. Suomella on kreikkalais-roomalaisessa painissa 18 kultaa, 21 hopeaa ja 19 pronssia. Vapaapainissa mitalisarja on 8–7–10.

Myös Kuosmanen ja Savolainen painivat kreikkalais-roomalaista.

Paini on yleisurheilun ohella ainoa urheilumuoto, johon Suomi on osallistunut vuodesta 1906 lähtien.

Ainoat raskaan sarjan suomalaiset olympiavoittajat ovat Yrjö Saarela (1912) ja Adolf Lindfors (1920), jonka sukupuusta löytyy nuori painija tänä päivänä Helsingissä, tosin eri sukunimellä.

Suomen edellinen painimitalisti on Marko Yli-Hannuksella, joka paini vuonna 2004 hopeaa Ateenassa 76 kilon sarjassa.

