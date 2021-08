Olympialaiset ovat uran huipentuma myös turkulaiselle kävely­tuomari Anne Fröbergille.

Pitkän linjan kävely­tuomarilla Anne Fröbergillä, 65, on tällä viikolla poikkeuksellisen tiukka viiden päivän rutistus.

Maanantain ja lauantain välisenä aikana pitää matkustaa Turusta Tokioon, saapua Sapporoon ja selvitä kuuden tunnin aikaerosta, tuomaroida yhteensä 90 kilometriä olympia­kävelyä ja lentää sitten takaisin kotiin.

”On tämä erikoista”, Fröberg sanoo.

”Ensin torstaina iltapäivällä paikallista aikaa on miesten 20 kilometrin kävely. Perjantaina aamulla kello 05.30 alkaa miesten 50 kilometriä ja iltapäivällä on naisten 20 kilometrin kävely”, Fröberg listaa.

Tuomareilla valmisteluihin ja jälkitöihin kuluu noin pari tuntia kisaa ennen ja sen jälkeen.

”En tiedä, missä vaiheessa on tarkoitus nukkua.”

Yleisurheilun maantielajit eli maratonit ja kävelyt järjestetään Sapporossa noin 800 kilometrin päässä Tokiosta pohjoiseen. Tuomareita on yhdessä kisassa kahdeksan ylituomarin lisäksi.

Sitä ei helposti tule ajatelleeksi, että olympialaiset ovat kohokohta tuomarillekin. Niin se kuitenkin on.

Fröbergillä on takanaan viidet aikuisten MM-kisat ja lukuisia nuorten arvokilpailuja, mutta olympialaisissa hän ei ole ennen ollut.

”Sain tietää kaksi vuotta sitten, että pääsen Tokioon. Se oli hieno hetki. Tämän jälkeen voi sitten jäädä vaikka eläkkeelle.”

Kävelylle turkulainen on antanut elämästään paljon. Ensin urheilijana 1970-luvun alussa ja vuodesta 1976 lähtien tuomarina.

Anne Fröberg Kävelytuomarina vuodesta 1976.

65-vuotias, kotoisin Turusta.

Kauppatieteen maisteri.

Teki elämäntyönsä Turun Weikoissa, jäi eläkkeelle vuosi sitten.

Harrastaa yleisurheilun toimitsemista ja seuratoimintaa.

Nykyisin tuomareiden pitää neljän vuoden välein läpäistä Kansainvälisen yleisurheiluliiton tasokoe, jotta saa tuomaroida.

Kävely urheilulajina on muuttunut vuosien saatossa paljon, Fröberg sanoo. Ajat ovat parantuneet.

”Tekniikat ja frekvenssit ovat muuttuneet. Askel tulee enemmän vartalon alle kuin aiemmin.”

Fröbergin tuomarointi on täydellisen suorituksen metsästystä.

Hänellä on mielessään kuva sataprosenttisesta kävelystä. Siinä urheilija on teknisesti ja fyysisesti hyvä, ja tekeminen näyttää helpolta. Mielikuvassa kävelijä ikään kuin liukuu maantiellä.

”Se on syy tuomaroida. Kun sellaisen suorituksen näkee, se palkitsee. Muutaman sellaisen olen elämäni aikana nähnyt.”

Esimerkiksi aikoinaan Espanjan Francisco Javier Fernández Peláez oli sellainen, ja japanilaiset kävelijät Dohan MM-kilpailuissa.

”Suomalaisista näin Jarkko Kinnusen, kun hän oli 17-vuotiaana maaottelussa. Ajattelin, että tuosta tyypistä tulee hyvä. Se oli melkein täydellistä kävelyä.”

Kinnunen meni eteenpäin kuin juna, ei heilunut tai huojunut. Ojennukset olivat täydelliset ja kosketus erinomainen.

Samalla tavalla ruotsalainen Perseus Karlström pisti silmään jo 12-vuotiaana, kun hän käveli veljensä kanssa juniorikisoissa.

Poika ei siihen aikaan ollut paras, mutta Fröberg taisi sanoa ääneenkin, että Perseus on se, josta tulee lopulta huippukävelijä.

Tokiossa Karlström, 31, on Ruotsin mitalitoivo ja Jarkko Kinnunen, 37, kisaa neljänsissä olympialaisissaan.

Jos kokenut tuomari näki hänessä lupauksen jo nuorena, Kinnunen itse on sanonut, että on saanut enemmän kuin pikkupoikana uskalsi toivoa.

TV-katsojalle kävelyn arviointi on helpompaa kuin tuomarille, jolla ei ole hidastuksia ja lähikuvia käytettävänään. Kävelyn säännöissä sanotaan, että virheet pitää havaita ihmissilmällä.

Kävelyssä kolmannesta varoituksesta joutuu aikasakkoalueelle. Neljännestä varoituksesta hylätään.

Varoituksia annetaan jalan maakosketuksen puutteesta tai polvikoukusta. Jalan pitää ojentua suoraksi, jotta tekniikka on puhdasta.

”Urheilijalle on aina annettava mahdollisuus parantaa suoritustaan.”

On niitäkin tuomarisuorituksia, jotka jäävät vaivaamaan. Vuodesta 2009 asti Fröberg on miettinyt, kävelikö eräs saksalainen puhtaasti vai ei. Fröberg ei antanut huomautuksia.

”Katsoin jälkeen päin videoltakin, että teinkö oikein. En osaa vieläkään sanoa.”

Tokiossa 50 kilometrin kävely on viimeistä kertaa mukana arvokisoissa. Jatkossa pisin matka tulee olemaan 35 kilometriä.

Se on Anne Fröbergin mielestä harmi. Hänelle viisikymppinen on kuninkuusmatka.

”Siinä vaaditaan kestävyyttä myös henkisesti. Se on raaka laji.”

Hänen mielestään matkoja ei pitäisi liikaa lyhentää. Se tekee tuomareiden toiminnasta vaikeaa, ellei mahdotonta. Arvokisoihin on väläytelty jopa 10 kilometrin kävelyä.

”Viidelläkympillä tuomarilla on aikaa tuomaroida. Kahdellakympillä on jo tiukkaa, kun valtaosan matkasta kävelijät tulevat tiiviissä ryhmässä ja tekniikkaa on vaikeampi katsoa”, Fröberg sanoo.

”Kymppiä, jossa on mukana kaikki maailman parhaat kävelijät, en haluaisi tuomaroida. Siitä tulisi tunne, etten hallitse tilannetta niin hyvin kun pitäisi.”

