Simone Biles ei osallistu hypyn ja eritasonojapuiden finaaleihin.

Telinevoimistelun naisten joukkuekilpailun keskeyttänyt ja neliottelun väliin jättänyt voimistelutähti Simone Biles ei kilpaile myöskään hypyn ja eritasonojapuiden finaaleissa. Yhdysvaltojen voimisteluliitto tiedotti asiasta lauantaina.

"Lääkintähenkilökunnan kanssa keskusteltuaan Simone Biles on päättänyt vetäytyä hypyn ja eritasonojapuiden loppukilpailuista”, todettiin liiton tiedotteessa.

Jäljellä olisi vielä permannon finaali maanantaina ja puomin loppukilpailu seuraavana päivänä. Liiton mukaan Bilesin osallistumisesta niihin päätetään myöhemmin.

Hypyssä Bilesin paikan ottaa hänen joukkuetoverinsa MyKayla Skinner, jolle olympialaiset ovat Bilesin tavoin uran viimeiset. Eritasonojapuilla Bilesin tilalla finaalissa kilpailee Ranskan Mélanie de Jesus dos Santos.

Rion nelinkertainen olympiavoittaja Biles, 24, on kärsinyt Tokiossa henkisistä ongelmista. Häntä on vaivannut tila, jota suomeksi on kutsuttu ainakin ”liikekammoksi”.

Biles kuvaili ongelmaansa perjantaiaamuna Instagramin Stories-ominaisuuden avulla. Hän kertoi, kuinka erityisesti kieriminen tuntuu hänelle lähes mahdottomalta.

”En pysty erottamaan, mikä on ylhäällä ja mikä alhaalla. Se on hulluin tunne, olla täysin vailla oman kehosi hallintaa”, Biles kertoi.

”Ja mikä pelottavampaa, koska en tiedä missä olen ilmassa, en myöskään tiedä kuinka olen tulossa alas ja mikä edellä.”

Bilesin mukaan tila on hänelle entuudestaan tuttu, ja yleensä se on kestänyt parin viikon ajan. Tokiossa Biles suoritti karsinnat vielä moitteita, ja selviytyi kaikkiin kuuteen mahdolliseen finaaliin, mutta seuraavana aamuna ongelmat alkoivat.