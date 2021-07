Sara Kuivisto alitti vihdoin kaksi minuuttia ensimmäisenä suomalaisnaisena: ”Tämä on uusi maailma minulle”

Porvoolainen on päässyt juoksemaan Tokiossa vihdoin kovassa seurassa: ”On juhlahetkiä”.

Tokio

Sara Kuivisto sanoi olevansa sanaton uunituoreesta 800 metrin juoksun Suomen ennätyksestään olympialaisissa. Hän oli kaikkea muuta.

”Itsekin vähän ihmettelin, kun puhuin näin paljon. Olo on häkeltynyt”, porvoolainen sanoi lähdettyään pois suomalaistoimittajien haastattelusta Tokion Kansallisstadionilta.

Mutta palataan alkuun. Oli kulunut vasta runsas vartti, kun Kuivisto juoksi toisen kerran SE:n 800 metrillä Tokiossa. Perjantaina hän juoksi jo lähelle kahta minuuttia (2.00,15), mutta lauantai-iltana tuli sitten odotettu paukku.

Kuivisto alitti ensimmäisenä suomalaisnaisena tuon maagisen rajan: 1.59,41. Se ei aivan riittänyt matkan loppukilpailuun, mutta meni täpärälle.

”Ekaa kertaa menin tuota vauhtia. Tämä on uusi maailma minulle”, Kuivisto sanoi.

Hän kertoi tunteneensa jo päivällä, että juoksu kulkee illalla.

”Tai tiesin sen jo Tokioon tullessani. Minulla on ollut varma fiilis. Se on rakentunut hyvien treenien ja kisojen varaan. Tiesin, että nämä ovat mun kisat.”

Kaksi minuuttia olisi saattanut alittua aiemminkin, mutta Kuivisto ei ole päässyt koviin kansainvälisiin kisoihin. Suomessa hän on juossut kilpailuja omana soolonaan, yksin.

”Nämä juoksut ovat juhlahetkiä. Toivottavasti tämä juoksu avaa uusia portteja, ja saisi kutsuja maailmalle.”

Määrätietoisella työllään Kuivisto on raivannut tietään eteenpäin. Hänen perheensä pitää lounaskahvilaa Porvoon keskustassa ja on tukenut kokiksi valmistunutta juoksijaa.

Valmennuksesta on vastannut entinen huippumaileri Ari Suhonen. Kaksikon valmennussuhde on saumaton.

”Ari on tarkka mies. Kuntohuippu on aina rakennettu kohdalleen, oli kyse sitten vaikka Kalevan kisoista. Se on aina onnistunut. En ole ikinä alisuorittanut.”

Kuiviston juoksut jatkuvat maanantaina 1 500 metrin alkuerillä. Kuivisto vakuutti, että paukkuja riittää vielä sinnekin.

Kesällä Kuivisto rikkoi SE:n myös eurooppalaisella maililla. Hän juoksi 1 500 metriä 4.05,39 ja passitti Sinikka Tyynelän 44 vuotta vanhan SE:n historiaan.

