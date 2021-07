Venäjä ei saisi Tokion olympialaisissa näkyä ja kuulua, mutta niin se tekee. Entinen antidopingpomo Harri Syväsalmi sanoo, että säännöt eivät ole samat kaikille maille.

Tokio

Inna Deriglazova iskee ratkaisevan piston Ysaora Thibus’n yläkroppaan ja levittää kätensä villiin tuuletukseen. Miekkailun naisten floretin joukkuekisan finaali on päättynyt ROC:n eduksi.

Deriglazovan valkoisen kisa-asun reidessä ja käsivarressa on iso Venäjän olympiakomitean logo Venäjän väreissä.

Olympialaisten miekkailut käydään Makuhari Messe -hallissa. Se sijaitsee 40 kilometriä Tokion olympiastadionilta rantaviivaa pitkin itään, mutta silti tuntuu, että pysytään koko ajan kaupungin sisällä.

Menee hetki jos toinenkin, kunnes järjestäjät saavat viritettyä palkintopallin miekkailuareenalle valojen keskipisteeseen.

ROC:n joukkue astelee keskimmäisen korokkeen taakse. Urheilijoiden asut koostuvat punaisista housuista ja yläosasta, jonka pääväri on valkoinen ja jossa on sinipunaiset raidat.

Asusta tunnistaa joukkueen Venäjäksi paremmin kuin hopealle tulleen Ranskan joukkueen Ranskaksi.

”Kultamitalistit ja mestarit, Russian Olympic Committee”, kuuluttajat kertovat kolmella kielellä.

Mitalit jaetaan. Alkaa soida Pjotr Tšaikovskin ensimmäinen pianokonsertto. Jos venäläisten ensimmäinen vaihtoehto olisi mennyt läpi, nyt kovaäänisistä kuuluisi isänmaallisempi Katjusha.

Larisa Korobeinikova pyyhkäisee silmäkulmaansa palkintopallilla. ROC on vienyt jälleen yhden olympiamitalin.

Venäjä ei saisi näissä kisoissa näkyä ja kuulua, mutta niin se tekee.

Venäjä osallistuu Tokion olympiakisoihin nimellä ROC (Russian Olympic Committee). Sille annettiin alun perin lupa olla mukana neutraalein värein, ilman oman maan symboleja.

Stadioneilla kuuluttajien pitäisi puhua nimenomaan ROC:stä eikä sanoa Russian Olympic Committee. Tämä siksi, jotta sanaa Venäjä ei käytettäisi olympialaisten yhteydessä.

Tokiossa ei ole kuitenkaan käynyt epäselväksi, mistä maasta moni menestyjä tulee. Venäläisten kilpa-asut ovat kuin Venäjän lippuja, kuuluttajat lipsuvat. Kisojen avajaisissakin koko maailmalle esiteltiin Russian Olympic Committeen joukkue, ei ROC:tä.

Maailman antidopingtoimisto Wada on pettynyt siihen, miten Venäjän värit näkyvät Tokion kisoissa.

”Erityisesti olemme erittäin pettyneitä siihen, että CAS [urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin] antoi vapaammat kädet tässä asiassa”, Wadan viestintävastaava James Fitzgerald sanoo Aamulehdelle.

”Wada vaati, että venäläiset osallistuvat neutraalin värisissä vaatteissa, mutta CAS päätti, että asuissa voi olla Venäjän lipun värejä.”

Fitzgerald sanoo, että CAS:n päätöksen jälkeen ulkopuoliset ja itsenäiset tahot arvioivat Venäjän ehdottamaa kisa-asua ja päätös oli yksimielinen.

”Nämä vaatteet eivät sodi CAS:n päätöstä vastaan.”

Kansainvälinen olympiakomitea KOK totesi lausunnossaan ennen kisoja, että venäläisten asut ovat ohjeistuksen mukaisia.

Kaikki ei ole kuitenkaan mennyt venäläisiltä läpi. Kun maan taitouintijoukkue pyysi lupaa käyttää suorituksessaan kappaletta With Russia from Love, KOK suostui yhdellä ehdolla: sana Venäjä pitää editoida pois, kertoo The New York Times -lehti.

Italian miesten lentopallomaajoukkue kävelee haastattelualueen läpi voitettuaan Japanin alkusarjan ottelussa. Italia on perinteinen lentopallomaa ja yksi suosikeista lähes jokaisessa turnauksessa.

Pelaajat kommentoivat ottelun tapahtumia mielellään, mutta Venäjästä ja Venäjän joukkueen käyttämistä väreistä kysyttäessä kommentit ovat varovaisia.

”Ei ole minun tehtäväni kommentoida tätä aihetta, vaan työni on pelata lentopalloa. Myös venäläiset ovat täällä vain urheilemassa”, sanoo joukkueen keskitorjuja Simone Anzani.

Ovatko sanktiot Venäjää kohtaan olleet riittävät?

”Sama vastaus. Ei ole minun tehtäväni arvioida sitä. Eri tahot rankaisevat näistä asioista. Minä en ole poliitikko”, Anzani sanoo kohteliaasti ja lähtee kävelemään kohti pukukoppia.

ROC on aloittanut miesten lentopalloturnauksen Tokiossa vakuuttavasti. Joukkue voitti kolme ensimmäistä otteluaan. Keskiviikon myöhäisillan kamppailussa ROC murskaa maailmanlistan ykkösen Brasilian.

Ariake Arenan haastattelualueella parveilee viitisen venäläistä toimittajaa.

ROC:n pelaajat eivät ole aiemmin turnauksessa olleet kovin innostuneita antamaan kommentteja englanniksi. Lähestyn yhtä venäläistoimittajaa siitä, voisiko hän kysyä, miltä tuntuu pelata ROC-nimellä ja ilman oman maan lippua paidan rinnassa.

Tähän toimittaja ei kuitenkaan suostu.

”Se ei ole hyvä kysymys. Venäläiset eivät halua vastata noihin kysymyksiin”, hän sanoo.

Venäjän olympiakomitea valmisti maan urheilijoita tällaisten kysymysten varalle ennen kisoja. Urheilijoille jaettiin ohjeita, miten kommentoida, jos toimittajat kysyvät politiikasta tai dopingista.

Asiasta on kertonut Vedomosti-lehti, joka perehtyi ohjeistukseen. Sen mukaan paras tapa vastata on jättää vastaamatta kokonaan.

Venäjän olympiakomitean mukaan toimittajien kysymykset saattavat olla provokatiivisia ja asettaa venäläiset huonoon valoon. Urheilijoita kehotettiin olemaan varovaisia myös sosiaalisen median käytössään.

Olympiakomitea on tarjonnut venäläisille valmiita vastauksia muun muassa mustien oikeuksia ajavaa Black Lives Matter -liikehdintää koskeviin kysymyksiin ja muistuttanut, että Krimiä ja vastaavia aiheita ei tarvitse kommentoida.

ROC:n lentopallojoukkueen kapteeni Igor Kobzar pysähtyy haastattelualueella ja vaikuttaa hyväntuuliselta.

Miltä tuntuu pelata ROC-nimellä ja ilman Venäjän lippua paidassa?

”Me tiedämme kansallisuutemme. Tällä nimellä ja väreillä ei ole paljoa merkitystä”, Kobzar sanoo englanniksi, naurahtaa kevyesti ja jatkaa matkaansa.

Venäläisiä lentopalloilijoita valmentaa Tuomas Sammelvuo. Suomalainen lentopallosuuruus on Venäjällä kuin kotonaan ja vastailee kysymyksiin sujuvalla venäjän kielellä.

”Emme ole keskittyneet millään tavalla tähän asiaan, vaan omaan tekemiseen”, hän sanoo.

”Roc, roc. Se on hyvä vitsi joukkueessa. On asioita, joihin ei voi vaikuttaa, ja niihin on turha uhrata energiaa.”

Sammelvuo sanoo, että kisoissa olevia venäläisiä ei syytetä mistään.

"Politiikka on politiikkaa, me keskitymme urheiluun.”

Suekin ja Wadan entinen pääsihteeri Harri Syväsalmi sanoo, että Venäjällä on opittu dopingasioissa kovin hitaasti. ”Kyseessä ei ole yksittäisten tapausten selvittäminen vaan iso kulttuurin muutos, joka kestää vuosia.”

Venäjä sai aikoinaan rangaistuksen systemaattisen ja valtiojohtoisen dopingohjelman takia.

Kyseessä on ollut yksi urheiluhistorian suurimmista ja härskeimmistä dopinghuijauksista. Vyyhti alkoi purkautua Sotšin talvikisojen 2014 jälkeen.

Harri Syväsalmi palaa ajassa vuoteen 2016. Tuolloin tusinan verran maailman antidopingtoimistoja ehdotti KOK:lle, että Venäjä suljettaisiin pois Rion olympialaisista. Suomen urheilun eettinen keskus Suek oli yksi näistä toimistoista.

Näin ei tapahtunut. KOK sälytti vastuun yksittäisille lajiliitoille. Yleisurheilijoita lukuun ottamatta Venäjä nähtiin kisoissa totutusti.

”KOK maalasi silloin itsensä nurkkaan. Nyt tiedetään, että se ei sieltä pois päässyt sotkematta itseään”, Syväsalmi kuvailee.

Syväsalmi on Suekin ja Wadan entinen pääsihteeri. Hän jäi Suekista eläkkeelle vuoden 2018 lopussa.

”Sen [vuoden 2016] jälkeen on ollut kaikenlaista vääntöä ja on tehty korvaava päätös korvaavan päätöksen jälkeen. Mikään niistä ei ole ollut sellainen kuin olisi alun perin pitänyt olla.”

Syväsalmi sanookin, että KOK:n päätökset Venäjä-tapauksessa lähtivät alusta asti väärälle uralle. Hänen mielestään kansainvälinen yleisurheiluliitto WA on ollut ainoa, joka on pannut Venäjän koville, jotta maan antidopingtyö nousisi asianmukaiselle tasolle.

Mitä KOK:n olisi sitten pitänyt alun perin tehdä?

”Venäjä olisi pitänyt sulkea kansainvälisestä urheilusta Sotšin petkutusten takia. Siihen KOK:lla ei ollut halua ja ymmärrystä, ja se alkoi tehdä puolivillaisia ratkaisuja. Sillä tiellä ollaan edelleen”, Syväsalmi toteaa.

”Jos kyseessä olisi ollut Kiribati, se olisi varmasti suljettu. Maailman antidopingsääntöjä ei ole tehty erilaisiksi eri maita koskien, mutta käytännössä niin toimitaan.”

Yksi tällaisista puolivillaisista päätöksistä Syväsalmen mielestä on venäläisten kilpaileminen niin sanotusti neutraaleina urheilijoina.

Venäläiset eivät saa kilpailla oman lippunsa alla seuraavissa talviolympialaisissakaan.

Wada antoi venäläisille neljän vuoden pannan arvokisoihin loppuvuodesta 2019.

Vuotta myöhemmin urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS lievensi tuomion kahteen vuoteen. Venäläisten urheilijoiden ei myöskään tarvinnut enää erikseen todistaa syyttömyyttään dopingiin kisoihin päästäkseen.

”Sitä CAS:n viimeistä päätöstä en pidä hyvänä. Se ei edistänyt antidopingtyötä”, Syväsalmi sanoo.

Tuomas Sammelvuo valmentaa Venäjän lentopallomaajoukkuetta.

CAS kohdisti päätöksensä Venäjän valtionjohtoon. Maan presidentillä Vladimir Putinilla ja ministereillä ei ole asiaa Tokion kisoihin.

Miksi sitten KOK ei ole ollut asian kanssa jämerämpi? Syväsalmi pohtii, että Venäjän, Kiinan ja Qatarin tapaisista maista on alkanut tulla niitä harvoja valtioita, jotka pystyvät ja haluavat järjestää megaluokan urheilukisoja, kuten olympialaisia. Siksi kynnys rangaista Venäjää kovalla tavalla on korkea.

Syväsalmi puhuu pompöösimäisistä kisoista.

”Kansainvälisen urheilun pitää ymmärtää tehdä u-käännös ja palata kohtuullisuuden kisoihin”, hän toteaa.

Syväsalmi ottaa esimerkin olympialaisissa käytettävistä palloiluhalleista, jotka Tokiossakin ovat suuria ja prameita.

”Lajiliitot sanelevat ehtoja, kuinka paljon pitää mahtua katsojia esimerkiksi lentopalloon ja koripalloon. Niidenkin pitää ymmärtää, että kisoja on skaalattava pienemmiksi. On tyydyttävä hyviin mutta vaatimattomampiin olosuhteisiin ja muistettava, että televisio on se, josta kisoja seurataan.”

Venäläisiä urheilijoita Tokiossa on 330, ja he osallistuvat 30 lajiin. Menestys näkyy ja kuuluu. Mitalitaulukossa ROC on neljäntenä, eikä kenellekään ole jäänyt epäselväksi, mille maalle mitalit ovat oikeasti menneet.

