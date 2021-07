Asiantuntija arvioi, että kohtalokkaan positiivisen koronatestituloksen saattoivat aiheuttaa virusjäämät.

Jon Rahm juhli US Openin voittoa vaimonsa Kellyn ja poikansa Kepan kanssa Torrey Pinesin kentällä Kaliforniassa 20. kesäkuuta.

Kun miesten golfin olympiavoitto ratkaistaan sunnuntaina, maailmanlistan ykköspelaaja Jon Rahm seuraa kilpailua telkkarista kotonaan Yhdysvalloissa eikä oikein vieläkään tiedä, miksi näin pääsi käymään.

”En missään vaiheessa ajatellut, että en olisi mukana olympialaisissa. En edes osaa sanoa, mitä tapahtui”, espanjalainen Rahm sanoi uutistoimisto AP:lle.

Kuluneen viikon aikana on uutisoitu, että Rahm ei pääse kilpailemaan Tokiossa koronavirustartunnan takia.

Tartunta ja positiivinen testitulos voivat olla kuitenkin eri asioita. Niin on ilmeisesti Rahmin tapauksessa.

Tokioon Rahm ei päässyt tavoittelemaan olympiaunelmaansa sen takia, että hän sai matkustamiseen vaadittavissa koronatesteissä positiivisen tuloksen.

Kesäkuun alussa Rahm sai PGA-kiertueen rutiinitesteissä positiivisen tuloksen, ja sen takia hän joutui keskeyttämään arvostetun Memorial-kilpailun ennen viimeistä kierrosta, kuuden lyönnin johdossa.

Positiivista testitulosta edelsi viisi negatiivista. Samoihin aikoihin Rahm oli saanut ensimmäisen koronarokotuksen.

Kun major-kilpailu US Open lähestyi, oireeton Rahm luopui kahden negatiivisen testituloksen jälkeen omaehtoisesta karanteenista.

Sitten hän meni ja voitti US Openin Kaliforniassa.

Pari viikkoa ennen olympialaisia Rahm lensi yksityiskoneella Britanniaan, läpäisi vaaditut testit ja sijoittui kolmanneksi major-kilpailu The Open Championshipissa.

Rahm kertoi, että ennen matkaa Tokioon häneltä vaadittiin kolme negatiivista testitulosta.

” "En voi sanoa, että tämä on ollut huono vuosi. Voitin US Openin ja olen maailman ykköspelaaja."

”Torstaina tulos oli negatiivinen, perjantaina negatiivinen, lauantaina positiivinen. Tein uuden testin varmistaakseni, että kyseessä ei ollut väärä positiivinen”, Rahm kertoi.

Sunnuntaina Rahm kävi ottamassa sylkitestin, pcr-testin ja vasta-ainetestin. Kaksi ensimmäistä olivat negatiivisia, ja hänellä todettiin olevan covid-19-taudin vasta-aineita.

Siinä vaiheessa hän ei enää olisi ehtinyt saada kolmea peräkkäistä negatiivista testitulosta ja ehtiä niiden jälkeen olympiaturnaukseen.

Rahm on kuumeisesti yrittänyt selvittää, miksi hänelle kävi näin. Eikä kahta samanlaista vastausta ole kuulemma löytynyt.

PGA-kiertueen koronatestiprotokollasta vastaava Andy Levinson arvioi AP:lle, että Rahmin tapauksessa kyseessä saattavat olla virusjäämät, jotka voivat tarttua jonain päivänä testissä käytettävään vanupuikkoon ja toisena päivänä eivät.

”Voisi olettaa, että hänen positiivinen testituloksensa liittyi tähän, erityisesti peräkkäisessä testissä”, Levinson sanoi.

Vaikka olympiareissun kariutumisessa oli nielemistä, Rahm sanoo oppineensa viime kuukausina asettamaan asioita yhä paremmin tärkeysjärjestykseen. Hänen espanjalainen ystävänsä kuoli koronatautiin. Rahm itse perheineen on pysynyt terveenä.

”Isossa kuvassa jouduin jättämään väliin kaksi suurta kilpailua. Golf on toissijaista. Vaimoni, poikani ja perheeni ovat tärkeimpiä. En voi sanoa, että tämä on ollut huono vuosi. Voitin US Openin ja olen maailman ykköspelaaja. En sano koskaan, että olisin epäonnekas ihminen”, Rahm sanoi AP:lle.