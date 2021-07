Daniel Ståhl ja Simon Pettersson heittivät Ruotsille kaksoisvoiton.

Tokio

Abban Dancing Queen soi, kun kaksi ruotsalaishuippua kiertää yleisurheilustadionia Ruotsin liput liehuen pään päällä.

Nyt ei kuitenkaan olla Ateenassa ja vuoden 2004 olympialaisissa, joissa sinikeltaiset supertähdet Stefan Holm, Carolina Klüft ja Christian Olsson saivat mestaruuksillaan dj:n panemaan takavuosien hittiyhtyeen kappaleita kovaäänisistä ulos.

Nyt paikkana on Tokion olympiastadion, ja Ruotsin juhlittuina sankareina kiertävät kiekonheittäjät Daniel Ståhl ja Simon Pettersson. Ensin mainittu oli finaalin suuri suosikki. Petterssonilla oli vielä tällä tasolla näytettävää, vaikka hänellä olikin kauden kolmanneksi paras tulos finalisteista.

Ruotsin suuri mahdollisuus muuttui lopulta jättimäiseksi riehaksi ilman katsojiakin.

”Olen ruotsalainen viikinki”, Ståhl huusi, kun hän juhli Petterssonin kanssa.

Parin viikon päästä 29 vuotta täyttävä Ståhl vei olympiakultaa tuloksella 68,90. Pettersson nappasi hopeaa 67,39-metrisellä. Hän tiputti Itävallan Lukas Weisshaidingerin (67,07) pronssille viidennellä kierroksella.

Ruotsi on voittanut nyt 20 kultamitalia olympialaisten yleisurheilusta. Viimeksi se otti olympialaisten yleisurheilussa kaksoisvoiton 1948.

Samalla aukesi Ruotsin mitalitili Tokiossa.

Ståhlin olympiakultaa on osattu odottaa. Kyseessä on kaksimetrinen voimanpesä, joka on ollut viime vuosien ykkösheittäjä. Hän voitti MM-kultaa kaksi vuotta sitten ja vankisti nyt asemaansa kiekkoringin valtiaana.

Vielä Rion kisoissa viisi vuotta sitten hän jäi karsintaan.

Ståhl on kaikkien aikojen maailmanlistalla neljäs. Hän on kertonut olevansa fyysisiltä ominaisuuksiltaan valmis 75 metrin heittoihin.

Jürgen Schultin maailmanennätys kesäkuulta 1986 on 74,08. Se on yleisurheilun miesten ME-tuloksista kaikkein vanhin.

Ståhlin fysiikka, jos jonkun, pitäisi noihin hirmuheittoihin riittää. Miehen syliväli on peräti 220 senttiä, mikä on enemmän kuin huippuheittäjillä yleensä. Tämä mahdollistaa laajemman kiekon liikeradan ja sitä kautta suuremman lähtönopeuden.

Ståhl on lisäksi tämän hetken ylivoimaisesti paras suomea puhuva yleisurheilija. Ruotsalaisen äiti on kotoisin Turusta, jossa heittäjän isoäiti yhä asuu. Ståhl onkin tuttu näky myös Paavo Nurmen kisoissa Turussa. Miehen leppoisa luonne on valloittanut monet suomalaisetkin puolelleen.

Tuoreen olympiavoittajan ensimmäiset terveiset Turkuun lähtivätkin jo Tokion olympiastadionin kentältä television välityksellä.

Simon Pettersson, 27, on kasvanut maailman kärkeä kohti Ståhlin vanavedessä. Hänen ei tarvitse katsoa maanmiestään juurikaan ylöspäin, sillä mittaa on kaksi senttiä vajaat kaksi metriä.

Pettersson on ollut kolmesti aikuisten arvokisojen finaalissa, kunnes Tokiossa tärähti. Hän heitti toukokuussa ennätyksensä 69,48, mutta sen jälkeen tulostaso laski, mikä nosti kysymysmerkkejä.

Olympiastadionin uumenissa nähdään tunteita laidasta laitaan. Ståhl naureskelee ja pyyhkii hikeä naamalta aivan kuin olisi viettänyt tavallisen työpäivän. Toki 69-metrinen hänelle arkipäivää onkin.

Pettersson pyörittelee päätään, eikä ole uskoa, mitä on tapahtunut. Hän hymyilee leveästi, mutta puhkeaa pian kyyneliin.

Ruotsalaiset halailevat ja heittävät ylävitosia.

Toimittajien joukko näkee, miten ruotsalaisten tuplajuhlat nostavat kaikki tunteet pintaan.