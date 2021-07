Kuninkuusravien avausmatkoille saatiin odotetut voittajat.

Seinäjoki

Kuninkuusravien avausmatkoille saatiin Seinäjoella odotetut voittajat Evartti ja Hetviina.

Kuninkuusravit ajetaan Seinäjoella toista kertaa peräkkäin. Viime vuonna ne jouduttiin järjestämään koronan johdosta tiukoin yleisörajoituksin. Nyt rajoituksia ei ole.

Vuosi sitten ravikuninkaaksi seppelöitiin Evartti. Sen taustavoimien elämässä on tapahtunut sen jälkeen niin paljon, että ohjastaja Santtu Raitalan riemu tämän vuoden avausmatkan voitosta purkautui maalilinjalla villiksi tuuletukseksi. Valmentaja Antti Ojanperä liikuttui seremonioissa kyynelten partaalle.

Evartti joutui helmikuussa vatsaleikkaukseen ohutsuolen jäätyä puristukseen. Tila oli hengenvaarallinen, ja vähintään kilpauran pelättiin olevan ohi. Hevonen selvisi kuitenkin leikkauksesta ja toipui hämmästyttävän nopeasti kilpailukuntoon.

Valmentaja Antti Ojanperä puolestaan joutui 1. heinäkuuta vakavaan hevosonnettomuuteen, jossa hänelle tuli luunmurtumia. Niiden tutkimusten yhteydessä häneltä löytyi synnynnäinen, hengenvaarallinen sydänvika, joka vaati välittömän leikkauksen. Hienosta toipumisesta kertoo, että Ojanperä oli todistamassa Evartin avausmatkan voittoa paikan päällä Seinäjoella.

”Kaikkien vaikeuksien jälkeen oli käsittämätön tunne ylittää maalilinja ensimmäisenä kilpailussa, joka on ollut vuoden ainoa maali”, Santtu Raitala huokasi maalissa.

Ennen kisaa moni oli huolissaan, voiko Evartti kestää tällä valmistautumisella kovan kolmen matkan kisan. Ohjastaja ei ole, eikä valmentajakaan.

”Lihakset eivät kadonneet mihinkään, ja pitkään on jo saatu valmentaa hevosta niin kuin on haluttu. Vain tähän viikonloppuun on tähdätty”, Ojanperä painotti.

Kokonaiskilvassa kaikki jäi herkullisesti auki. Johtanut H.V. Tuuri hävisi voittajalle vain kaksi ja sen rinnalla juossut Vixeli viisi kymmenystä. Yli sekuntia kärkikolmikosta eivät jääneet seuraaviksi kirineet Välkyn Tuisku ja Lissun Eerikkikään.

Tammojen suosikki Hetviina voitti vuosi sitten kaksi avausmatkaa, mutta taipui kolmannella. Kilpailu alkoi taas voitolla, vaikka juoksu meni vaikeaksi. Voittoisa kiri piti aloittaa tasan viimeiseltä sijalta.

”Se on arvoitus, miten tamma leikin tänä vuonna kestää, mutta tosi hyvä se nyt oli kuten avausmatkoilla silloinkin. Ja voihan se olla mennyt viime vuodesta eteenpäinkin sen perusteella, miten se esimerkiksi Suur-Hollolassa laukan jälkeen kulki”, Antti Tupamäki pohti.

Kirissä vetoapua tarjonneet Suven Sametti ja Lakan Leija hävisivät voittajalle puolisen sekuntia ja Ciiran Tähti, Vennelmon Varma ja Taksvenla vajaan sekunnin.

Oriveteläisellä Petri Laineella on tallissaan kaksi suurta tulevaisuuden kuninkuuskisatoivoa. Parvelan Retu juhli perjantaina Pohjolan 6-vuotispokaalissa ja sen 4-vuotias serkku Siirin Valtsu lauantain Pikkuprinssissä. Kummankin tili karttui 15 000 eurolla.

Kuninkuusravilauantain avasi suomenhevosten montén eli raviratsastuksen Suomen mestaruus. Sen voitti Kari Mahlamäen valmentama ja hänen perheensä omistama Layla, jota ratsasti Seija Myllyharju.