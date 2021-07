Kimiläinen on MM-pisteissä viidentenä.

Naisten formulasarja W Series jatkui kauden neljännellä kisalla, ja voittoon Unkarin Hungaroringillä ajoi britti Jamie Chadwick. Sarjan hallitseva mestari Chadwick nousi sarjan kärkeen pisteellä ohi maannaisensa Alice Powellin. He jakavat kauden voitot lukemin 2–2.

Suomalaiskuljettaja Emma Kimiläinen nousi kisan loppuvaiheissa kuudenneksi ohi espanjalaisen Marta Garcian. Kimiläinen on MM-pisteissä viidentenä, mutta tilanne muilta jo karanneen kärkikaksikon takana on hyvin tiukka. Kolmantena olevalla Espanjan Nerea Martilla on 37 pistettä, neljäntenä olevalla britti Sarah Moorella 36, Kimiläisellä 35 ja sijoilla 6–7 olevilla Liechtensteinin Fabienne Wohlwendilla ja Venäjän Irina Sidorkovalla 34.

Kahdeksan kisaa käsittävä kausi jatkuu 28. elokuuta Belgiassa Span radalla.