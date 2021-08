Moukarinheittäjä karsiutui finaalista.

Tokio

Moukarinheittäjä Krista Tervon raivoisa yritys Tokion olympialaisten moukarikarsinnassa pilasi pyörähdysten ajoituksen. Tervo tavoitteli loppukilpailupaikkaa eli selvää 70 metrin ylitystä, mutta jäi vaille tulosta.

Tervo lipsautti ensimmäisellä yrityksellä moukarin sektorin ulkopuolelle. Muut heitot tupsahtivat moukarihäkin kehyksiin.

”Lähdin karsintaan finaali mielessä enkä varmistelemaan. Ei tullut mitään tulosta, mutta jäi fiilis, että yritin kaikkeni”, Tervo kertasi kokemusta.

”Kostautui sama tekniikkavirhe, joka on vaivannut koko kesän. En saanut heiton loppua niin terävästi kiinni, että heitto olisi osunut oikeaan kohtaan häkin suuaukkoa. Ajoitusongelma korostui, kun yritin vauhdittaa liikettä niin kovasti.”

Karsiutuminen finaalista siirsi Tervon ajatukset nopeasti jatkoon.

”Uran suurin tähtäin on seuraavissa olympiakisoissa. Töitä on sitä ennen paljon edessä varsinkin tekniikan kanssa, mikä on tullut esille tällä kaudella”, Tervo jatkoi.

”Ensi vuonnakin on kaksi kovaa kilpailua (MM- ja EM-kisat) edessä.”

Kuluvan kauden lopulla Tervo tavoittelee kahta voittoa, jotka hieman lievittäisivät olympiareissun pettymystä.

”Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelu ovat vielä jäljellä”, Tervo muistutti.

Kalevan kisat järjestetään Tampereella 26.–29. elokuuta, Ruotsi-ottelu Tukholmassa 4.–5. syyskuuta.