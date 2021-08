Varamies Antti Ruuskanen ei saavu Tokioon.

Tokio

Suomen Oliver Helander joutuu jäämään suurella todennäköisyydellä pois keihäänheiton karsinnasta keskiviikkona. Helanderilla on nivusvamma.

Heittäjän oikean reiden lähentäjään tuli sunnuntaina heittoharjoituksissa keihään kanssa krampintapainen vaiva, ja lihas ärsyyntyi.

Suomen joukkueen lääkäri Ilkka Räsäsen mukaan se vaarantaa Helanderin keihäskarsinnan.

”Vamma on kivulias ja haittaa kävelyä. Puudutus voisi pahentaa asiaa. Sen takia ei ole syytä riskeerata muuten tervettä miestä tällä tavalla. Todennäköisesti Oliver ei osallistu. Ärsyyntynyttä lihasta voidaan rauhoittaa kevyellä käsittelyllä ja tulehduskipulääkkeellä. Muuta ei valitettavasti ole tehtävissä”, Räsänen sanoo.

Keihään lajivalmentaja Petteri Piironen jätti maanantaina Helanderille vielä pienen takaportin.

”Katsotaan tilanne keskiviikkona loppuun asti, voiko Oliver mennä stadikalle vai ei”, Piironen sanoo.

Yleisurheilijoiden valmennuspäällikkö Tuomo Salonen oli sunnuntaina yhteydessä Antti Ruuskaseen ja hänen tukijoukkoihinsa Suomessa. Ruuskanen on Tokioon nimetty varamies.

Pohdinnan jälkeen Ruuskanen päätti, ettei hän lähde Tokioon.

”Antti olisi saapunut Tokioon tiistai-iltana. Antin tukijoukot totesivat, ettei tällä aikataululla ole järkevää lähteä”, Salonen sanoo.

Keihään karsinta heitetään Tokiossa keskiviikkona aamulla. Suomen kaksi muuta heittäjää Lassi Etelätalo ja Toni Kuusela ovat mukana ja terveitä.

Karsintaraja on 83,5 metriä. Kuusela on heittänyt tänä kesänä ennätyksensä 85,03. Etelätalon kauden paras on 82,84.

”Aikainen aamu verottaa tulostasoa. 81 metriä riittänee finaaliin. Karsinta ja finaali ovat oma maailmansa. Aina joku nousee ja joku kyykkää. Yllätyksiä nähdään joka suuntaan”, Piironen sanoo.

Etelätalo piti varotoimena heittotaukoa ennen lähtöään Tokioon. Hän ei kilpaillut entisellä kotikentällään Joensuun gp-kisassa. Kädessä tuntui pientä kipua.

”Fysiikka tuntuisi olevan ihan kunnossa. Ei pitäisi olla esteitä heittää hyvin”, Etelätalo sanoo.

Olympialaisissa 33-vuotias helsinkiläinen kilpailee ensi kertaa.

Kuusela jätti ennen Tokiota käydyissä kisoissa heittoja väliin jalkavaivojen takia. Tokioon hän vakuuttaa tulleensa hyvässä kunnossa.

”Jalka on ollut pirun hyvä. Heitetään ekalla karsintaraja, sitten piikkarit pois ja kämpille. Niin se olisi järkevintä toteuttaa”, Kuusela sanoo. Myös hän on olympialaisten ensikertalainen.

Loppukilpailu heitetään lauantaina. Kaksi vuotta sitten MM-kisoissa Dohassa karsinta ja finaali olivat peräkkäisinä päivinä.

”Välipäivät ovat tarpeeseen. Dohassa oli finaalissa paljon loukkaantumisia”, sanoo Etelätalo, joka oli MM-kisoissa neljäs ja Suomen joukkueen paras urheilija.

Miesten keihäänkarsinta heitetään keskiviikkona kahdessa ryhmässä. A-ryhmä heittää kello 3.05 ja B-ryhmä 4.35 Suomen aikaa.

