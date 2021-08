Tokio

Urheilijoiden kisakylä teki vaikutuksen naisten olympiagolfin suomalaispelaajiin Matilda Castreniin ja Sanna Nuutiseen.

Omilla kisareissuillaan kaksikolla on yleensä seuranaan vain muita golfin pelaajia ja heidän taustavoimiaan.

”Olympiakylä oli mahtava kokemus. Vaikka oli eri lajien edustajia pystyttiin samaistumaan tiettyihin asioihin. Nyt olen iloinen, että tulin tänne vankilaan rauhoittumaan”, Nuutinen sanoo nauraen.

Kisakylässä Nuutinen vietti neljä yötä skeittaaja Lizzie Armannon, uimari Fanny Teijonsalon ja aitajuoksija Annimari Kortteen kanssa samassa soluasunnossa.

”Vankilalla” Nuutinen tarkoitti suomalaisgolfaajien hotellia Kasumigaseki Country Clubin kentän lähellä. Hotellista saa poistua vain golfkentälle.

”Tähän on totuttu viimeiset puolitoista vuotta. Olympiagolf on kuin mikä tahansa muukin kisa, mutta muuten on tosi utopistinen olo olla olympialaisissa”, Nuutinen sanoo.

Hotellissa naiset saivat samat huoneet, joissa Sami Välimäki ja Kalle Samooja asuivat viime viikolla.

Jättivätkö pojat siistit huoneet?

”Eiköhän täällä ole käynyt korona-armeija desinfioimassa, ei ole rippeitä pojista”, Nuutinen sanoo.

Castren puolestaan heräsi kisakylässä, kun huonekaveri palasi kämpille silmä mustana. Mira Potkonen palasi silloin voittoisasta nyrkkeilyottelustaan perjantaina.

Sanna Nuutinen harjoituskierroksella Kasumigaseki Country Clubin kentällä.

Keskiviikkona alkavaa neljän päivän olympiakisaa suomalaispelaajat eivät ole ehtineet vielä jännittää. Nuutinen on pelannut kentällä yhden harjoituskierroksen ja Castren 11 reikää.

”Virettä haetaan lyöntiin joka päivä ja yritetään saada sitä paremmaksi. Vanha ja kaunis kenttä sopii silmiin”, Castren sanoo.

Yhdysvalloissa asuvalla Castrenilla on takanaan tiukka viiden viikon kilpailuputki. Hän ei pidä sitä poikkeuksellisena.

”Alkukaudesta kisoja oli harvakseltaan. Nyt on keskikesä, ja pitää pelatakin paljon”, Castren sanoo.

Castren on ollut viime viikot huippuvireessä ja osoittanut menestyvänsä erilaisilla kentillä ja erilaisissa oloissa.

Kesällä hän säväytti voittamalla maailman ykköskiertueen LPGA:n turnauksen Kaliforniassa. Hän myös voitti naisten Euroopan-kiertueen (LET) kilpailun Turussa Auragolfissa.

Castren kertoo huomanneensa, että golf on Suomessa nosteessa. Tokion golfturnausta seurataan Ylen televisioinnin takia enemmän kuin vuoden muita golfkilpailuja.

”Sen myös aistii, että meiltä toivotaan menestystä. Se on vain hienoa, että ihmiset uskovat meihin. Se pitää ottaa hyvältä kannalta”, sanoo Castren, jonka monet uskovat ottavan Tokiossa olympiamitalin.

”Olympialaisiin riittää energiaa, into on piukeena. On kunniatehtävä olla täällä. On eri meininki ja tunnelma kuin muissa kisoissa. Kaikilla on kova halu edustaa omaa maataan.”

Osanottajiltaan naisten kilpailu näyttää kovatasoisemmalta kuin yhdysvaltalaisen Xander Schauffelen voittama miesten kisa.

Maarajoitusten takia kovia korealaisia pääsi mukaan vain neljä.

Huippunimistä olympiakultaa tavoittelevat muun muassa Uuden-Seelannin Lydia Ko ja yhdysvaltalaiset Nelly Korda ja Lexi Thompson.Olympiavoittoa Riosta 2016 puolustaa Etelä-Korean Inbee Park.

”Kisasta tulee kovatasoinen. LPGA:lta on mukana paljon pelaajia. Itseltäni odotan, että saan lyönnin kuntoon. Minulla on halua pärjätä, mutta se lähtee siitä, että lyönti kerrallaan. Toistan itseäni, mutta niin se vaan on. Ei voi miettiä muiden peliä”, Castren sanoo.

