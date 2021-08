Sebastian Vettel otti kantaa Unkarin kohuttuun kansanäänestykseen.

Unkarin F1-kilpailussa mainiosti ajanut Sebastian Vettel sai Kansainväliseltä autoliitto FIA:lta nuhteet sateenkaaripaidan käytöstä, The Race -sivusto kirjoittaa.

Vettel oli pukeutunut sateenkaarikuvioiseen paitaan ja maskiin ennen kilpailua, mikä ei sinällään ollut kiellettyä. Isäntämaan kansallislaulun soidessa kuljettajien pitäisi kuitenkin olla jo oman tallinsa väreissä. Vettel ei ollut.

Myös Valtteri Bottas, Carlos Sainz ja Lance Stroll rikkoivat ”pukukoodia”. Heidän yllään olivat kansallislaulun aikana hillitymmät We race as one -paidat. Nuhtelu koski myös tätä kolmikkoa.

FIA:n antamassa lausunnossa kuljettajien kerrottiin selittäneen pukeutumistaan Unkarin epävakailla sääolosuhteilla. Heidän mukaansa paita oli unohtunut päälle sateen vuoksi.

Unkarissa on vireillä kansanäänestys, jossa äänestetään siitä, tulisiko koulujen vähentää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää opetusta.

Lue lisää: Unkari järjestää kansan­äänestyksen seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjä syrjivästä laista

Vettel koki tärkeäksi ilmaista mielipiteensä maan formulafaneille eikä piitannut saamastaan puhuttelusta.

”He (FIA) voivat tehdä minulle mitä vain, ei minua kiinnosta. Tekisin saman uudestaan”, nelinkertainen maailmanmestari sanoi.

Itse kilpailu sai Vettelin osalta ikävän päätöksen. Hän ajoi dramaattisessa kisassa kakkoseksi, mutta joutui lopulta hylätyksi. Vettelin autossa ei ollut maaliintulon jälkeen riittävästi polttoainetta testausta varten.