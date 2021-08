Äidin kuoleman jälkeen Jari Mentula keskittyi ennemmin huolehtimaan muista kuin otti suruaikaa. Sitten tuli oma diagnoosi. Vasta kirjan tekeminen on auttanut häntä käsittelemään kaikkea tapahtunutta.

Jari ”Bull” Mentula kertoo kirjassaan, miten elämän päätyseinä tuli vastaan. Syy sydänongelmiin voi olla hormonien käytössä, mutta hän ei kadu mitään.

Kolmas kerta, ja sähköisku saa sydämen rauhoittumaan.

Rytmihäiriö on ohi, mutta lisätutkimuksissa Jari ”Bull” Mentulalla todetaan vaikea sydämen vajaatoiminta. Kardiologin antama elinajanennuste on murskaava: yhdestä kolmeen vuotta.

On joulukuu vuonna 2019. Vain viikko sen jälkeen, kun Mentulan äiti on kuollut syöpään. Näistä lähtökohdista alkaa Marika Lehdon kirjoittama Härkävuosi-kirja. Pikkuhiljaa kirja kerii auki, miten tilanteeseen on päädytty kertoen samalla Mentulan tarinaa yleisemmin.

Diagnoosin saamisesta on nyt puolitoista vuotta. Lääkitys on onneksi purrut ja sydämen toipuminen alkanut.

Työt ovat pitäneet yrittäjän kiireisenä: kesällä Mentula avasi uuden kuntosalin Tampereelle. Myös vaimo Maru on ryhtynyt yrittäjäksi ja avannut oman kahvilan. Lapset taas ovat olleet lomalla päiväkodista.

Ihan täysillä yöunilla ei ole taidettu viime aikoina mennä. On pakko kysyä: miten voit?

”Minä voin hyvin. Olen aika väsynyt, on ollut kiirettä ja paljon töitä.”

Kuntosalin avaaminen on pitänyt Jari Mentulan kiireisenä.

Jatkuvaa työntekoa, kotona kaksi pientä lasta ja urheilijan treeniaikataulu. Vaikka näitä kaikkia elämän osa-alueita kuinka rakastaa, niin lopputulos voi olla karu.

Unettomuus hiipi Mentulan elämään reilu kaksi vuotta sitten. Öisin vaimo joutui ihmettelemään tyhjää paikkaa sängyssä, päivisin omiin oloihinsa vetäytynyttä huonotuulista miestä.

Työkaverit eivät enää kysyneet, miten nukuit vaan nukuitko.

”Kun olet nukkumatta parin viikon jaksoja, yhteensä puoli vuotta niin, että hyvä yö on sen kaksi, kolme tuntia, niin ei sitä voi kuvailla niin, että joku ymmärtäisi sen.”

Sumuiset päivät työpaikalla, edes jonkin pienen asian hoitaminen toi oloon helpotusta. Se tuntui paremmalta kuin olla kotona olematta läsnä vaimolle ja ”pikkujohtajille” niin kuin Mentula kahta poikaansa kutsuu.

Ainoa tapa, jolla Mentula pystyi hieman torkkumaan, oli keittiön pöydän ääressä istuen pöydälle asetettuun tyynykasaan nojaten.

”Kun menin selälleen tai kyljelleen, niin sydämen pumppausteho ei riittänyt tuomaan happea keuhkoihin. Koin, että tukehdun.”

Meni pitkään ennen kuin sydämestä löytyi vikaa. Sitä ennen lääkärit panivat unettomuuden ja muut fyysiset oireet paniikkihäiriöiden ja masennuksen piikkiin.

Mentula ei tunnistanut itseään diagnoosista.

”Mutta kun minua ei masentanut mikään! Totta kai puhti oli pois, mutta kaikki asiat olivat hyvin. Minua alkoi masentaa se, että minulle sanotaan, että minua masentaa.”

Lopullinen diagnoosi elinajan ennusteineen oli tyly, mutta vihdoinkin oireille selvisi syy.

”Se hetki, kun sain tuomion, oli suunnaton helpotus. Sain vihdoin konkreettisen syyn, miksi voin ja käyttäydyn näin. Siihen kaikkeen oli selitys, se oli hyvä asia.”

Toisaalta laskettavissa oleva loppuelämä pani Mentulan totisen paikan eteen.

”Se on vähän semmoinen asia, että sinä tai kukaan ei voi sitä ymmärtää ennen kuin se sinulle sanotaan. Istut alas ja rupeat miettimään: mitä minä teen vuodessa?”

Kahden pienen lapsen ja kahden yrittäjän perheessä riittää edelleen vauhtia. Sen Mentula kuitenkin on kokemustensa jälkeen päättänyt, että unelmiaan hän ei aio hautaan viedä.

Kaikki, mikä on toteutettavissa, toteutetaan, ja viimeisimmän saa hoitaa jälkipolvi.

”Minun suurin unelmani tällä hetkellä on se, että pojat saavat kantaa minut hautaan. Vielä he eivät siihen pysty, mutta että minulla olisi vielä niin paljon hyviä vuosia edessä, että he voivat sen tehdä.”

Terveyden pettämisen taustalla Mentula näkee kokonaisuuden: armotonta työntekoa ja treeniä. Yrittäjänä on vaikea lopettaa työt jonain tiettynä kellonaikana.

Jari Mentula on opetellut rajaamaan työntekoa ja pyrkii siihen ettei konetta tarvitse avata enää kotona.

Mentulan työ fysiikkalajien valmentajana on jatkumoa omalle kisauralle. Mentulan suhtautuminen urheiluun on ollut varsin ehdotonta.

Hän harjoitteli, oli kunnossa tai ei.

”Hyvin nopeasti palattiin salille, jos oli pahasti kipeä. Siinä poltettiin kynttilää tosi pahasti molemmista päistä koko ajan.”

Sairastamisen takia Mentulalle asetettiin treenikielto. Meni kymmenen kuukautta ilman harjoittelua. Se pani miehen henkisesti koville.

”Sitä on vaikea hyväksyä, kun joku muu vie sinulta pois todella tärkeän ja rakkaan asian. Ensin menee terveys ja sitten vielä se, mitä olet tehnyt reilusti yli 20 vuotta.”

Jokainen urheilulaji muokkaa harjoittajaansa, mutta kehonrakennuksessa se on koko lajin ydin. Lukemattomia tunteja on mennyt salilla hinkatessa kehon linjoja ja laskiessa oikeanlaisia ravintomääriä.

Isoksi ja vahvaksi Bulliksi tuleminen on vaatinut kovaa työtä.

Kun 135-kiloinen ammattikehonrakentaja kuihtuu satakiloiseksi, niin itseään on vaikea tunnistaa peilistä.

”Olin sellainen reilu satakiloinen aika ohut kaveri.”

Kirjassa Mentula kertoo piilotelleensa muuttunutta olomuotoaan isojen huppareiden sisään.

Kokemus on helpottanut häntä ymmärtämään paremmin ulkoisten muutosten ja omakuvan suhdetta. Siitä on apua valmennustyössä.

”Pienenin paljon, joo, mutta ehkä enemmän omassa päässäni.”

Aiemmin Jari Mentula treenasi vuosikausia kilpailumielessä, mutta nyt hän nauttii, että saa ylipäänsä harjoitella. ”Treenaan itseni takia, se on minulle tärkeää. Ja on minulla edelleenkin tietyt asiat, miltä haluan näyttää.” Kuvassa Jari Mentulan harjoittelua vuonna 2015.

Aiemmin Mentula treenasi vuosikausia kilpailumielessä, jolloin se oli hyvin visuaalista. Nyt Mentula nauttii, että saa ylipäänsä harjoitella.

Moni on tullut sanomaan, että miksi enää treenata, kun näytöt lajissa on annettu ja hienot kokemukset hankittu. Siinä ehdotus, jolla saa elämäntapaurheilijan kiehumaan.

”Treenaan itseni takia, se on minulle tärkeää. Ja on minulla edelleenkin tietyt asiat, miltä haluan näyttää. Se on piru vie ainoastaan minun asiani.”

Mentula on nyt 45-vuotias. Hän on kilpaillut voimalajeissa ja kehonrakennuksessa. Kirjassa hän elättelee vielä toiveita kisalavoista, mutta tällä hetkellä kilpaurheilu näyttää hyvin epätodennäköiseltä vaihtoehdolta.

”Jos puhutaan kehonrakennuksesta, niin koskaan ei pitäisi sanoa ei, mutta kyllä se vaan fakta on, että elämässäni on tällä hetkellä niin paljon muita asioita, ja niitä tuntuu tulevan koko ajan lisää.”

Lajissaan Mentula on halunnut huipulle, eikä hän piilottele sitä, että se on vaatinut muutakin kuin kaurapuuroa ja proteiinipulvereita. Hän kertoo avoimesti hormonien käytöstä.

Yhtä lailla kuin Mentula on perehtynyt treeniin ja ravintoon, tuntee hän tarkasti tämänkin osan lajia. Riskit hän on myös tiedostanut.

Tutkimusten mukaan anabolisia steroideja lihasten kasvattamiseen käyttävät ovat suurentuneessa vaarassa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Steroidien käyttö voi myös vahingoittaa sydänlihasten toimintaa.

”Olen tivannut sitä minua hoitavilta lääkäreiltä, että onko se syy, mutta ei pystytä sanomaan, että se olisi juuri se. Varmasti se on altistanut, mutta mikä se niiden lopullinen vaikutus on, niin sitä ei kukaan pysty todistamaan.”

Päätöksen hormonien käytöstä Mentula teki parikymppisenä. Hän kertoo käyttäneensä aineita vain kuuriluontoisesti ja hyväksyneensä mahdolliset haittavaikutukset, kuten lapsettomuuden.

Nuorena moni kokee olevansa kuolematon, eikä perheen perustaminenkaan ole ehkä ensimmäisenä mielessä. Maailma voi olla erilainen nelikymppisen silmin.

”Kadunko minä jotain? En. Se oli tietoinen valinta. Ainoa asia, jota olisin saattanut katua on se, tulenko koskaan isäksi. Kuitenkin lopputulos on se, että olen tehnyt kaksi upeaa pikkujohtajaa ihan perinteisellä tavalla.”

Jari Mentula oli hyväksynyt sen, ettei hänestä välttämättä koskaan tule isää hormonien käytön takia. Päätöksen hormonien käytöstä hän teki parikymppisenä. Nyt hänellä on 2- ja 4 -vuotiaat pojat.

Kehonrakentaja korostaa ettei kyseessä ollut mikään päähänpisto vaan harkittu ja punnittu valinta. Siksi kirjassa ei mässäillä sillä, mitä on käytetty ja millä tavalla.

”Minä en halua olla mikään opus. En ole puolestapuhuja, en missään nimessä.”

Sitä, että hormoneita käytetään huvikseen ilman kisa-aikomuksia tai päättömästi ilman taukoja, Mentula ei ymmärrä.

Kirjassa hän kertoo hormonien aiheuttaneen joillekin käyttäjille henkistä riippuvuutta. Sellaista, että ilman kuuriakin on pisteltävä itseään suolaliuoksella.

Mentula itse ei koe koskaan olleensa henkisesti riippuvainen niistä. Vaikka hän ei halua hormonien puolestapuhujaksi profiloitua, niin ei hän varsinaisesti ihan vastakkaistakaan linjaa edusta.

”Minä valitsin sen tien, ja olen käynyt sen läpi. Tietäkää mitä teette, on minun viestini.”

Sydänlääkityksen saaneena kirjan loppupuolella Mentula ei poissulje sitä, etteikö voisi hormoneita vielä käyttää. Ja niin hän nyt tekeekin, tosin ihan lääkärin määräyksestä.

”Olen testosteronin korvaushoidossa, minulla ovat testosteronitasot laskeneet. Olen jo vanha mies.”

Testosteronikorvaushoito on pääasiassa iän myötä vähenevän testosteronin tuotannon korvaamiseksi annettavaa lääkkeellistä hoitoa.

Myös anabolisten steroidien ja testosteronin väärinkäytön yhteys hormonaalisiin häiriöihin on todistettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Mentula ei kuitenkaan usko, että testosteronitasojen laskun taustalla olisi hänen oma käyttöhistoriansa.

”Sanotaanko näin, että minulla on asiakkaana paljon samanikäisiä miehiä, jotka eivät ole ikinä hormonisanaakaan lausuneet, ja heillä on silti samalla tasolla testot, jopa alemmat kuin minulla.”

Tunnetut kehonrakentajat ovat puhuneet hormonien käytöstä julkisesti jo aiemmin. Toki esimerkiksi Arnold Schwarzeneggerin kulta-aikaan hormonien käyttö ei ollut kiellettyä ja niiden haittavaikutuksetkin huonommin tunnettuja.

Suomessa esimerkiksi kehonrakentaja Tapani ”Tape” Valkonen on kertonut käyttäneensä urallaan runsaasti dopingaineita. Hänet on myös tuomittu törkeistä dopingrikoksista.

Silti kun Mentulan kirja julkaistaan, on tämä varmasti se asia, joka tarinasta nostetaan esiin.

Miten olet valmistautunut siihen?

”Ei minulla ole mitään salattavaa. Yhden tutun toimittajan kanssa puhuin tästä ja kysyin, että yllättikö, että olen käyttänyt hormoneja. No ei, hän vastasi. Että, kuinka montaa suomalaista tämä yllättää?”