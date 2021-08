HJK on tiistai-iltana Azerbaidžanin mestarin Neftçin vieraana.

Lauantaina liigaottelussa Töölössä SJK:n kohdannut Helsingin Jalkapalloklubi joutuu tositoimiin jälleen jo tiistai-iltana – lähes 3 000 kilometrin päässä kotoaan.

HJK lensi maanantaina iltapäivällä Azerbaidžanin pääkaupunkiin Bakuun, jossa se kohtaa paikallisen pääsarjan mestarin Neftçin Eurooppa-liigan kolmannen karsintakierroksen ottelussa.

Otteluparissa panoksena on paikka Eurooppa-liigan karsintojen pudotuspeli­kierroksella, mikä tarkoittaisi samalla varmaa lohkovaihepaikkaa vähintään uudessa Konferenssiliigassa.

Suomen viime viikkojen säät ovat toimineet harjoituksena HJK:ta Bakussa tervehtineeseen helteeseen. Päivisin lämpötila on viime päivinä kohonnut Kaspianmeren rannalla sijaitsevassa kaupungissa noin 34 celsiusasteeseen.

HJK:n onneksi tiistain ottelu käynnistyy vasta iltayhdeksältä paikallista aikaa, eli Suomen aikaa kello 20. Tuolloin lämpömittarien lukemien pitäisi pudota jo selvästi alle 30 asteen.

Ottelu pelataan luonnonnurmella noin 11 000-paikkaisella Bakcell Arenalla, johon HJK pääsi tutustumaan noin vuorokautta ennen ottelua.

”Näissä otteluissa pyrimme harjoittelemaan otteluaikaan, että totumme ilta-aloituspotkuun ja illalla pelin aikaan olevaan lämpötilaan”, kertoo HJK:n fysiikka­valmentaja Niklas Virtanen HS:lle Bakusta puhelimitse.

”On hyvä, että aurinko ehtii laskea täällä, jolloin lämpötila laskee aika reilusti.”

” ”Yksityiskone mahdollistaa tällaiset aikataulut sekä palautumista tukevamman matkustamisen.”

Virtasella, päävalmentaja Toni Koskelalla ja muulla valmennustiimillä on viime aikoina ollut tekemistä siinä, ettei pelaajien kuormitus kasva liian suureksi.

Virtanen kertoo, että paljon pelaavilla yksilöillä menee pelien jälkeen vähintään yksi päivä palautumiseen ja ennen pelejä yksi puolestaan valmistautumiseen.

”Siitä voi sitten laskea, että jos pelien välissä on vaan kaksi tai kolme päivää, ei siinä hirveästi tehdä mitään muuta”, Virtanen toteaa.

”Pelaajathan tykkäävät tästä. He tekevät tätä pelatakseen, ja on kauden kohokohta kun pelataan paljon. Mutta onhan nämä rankkoja jaksoja, meillä on europelejä neljä viikkoa takana ja vielä toinen neljä viikkoa edessä.”

Bakun pelin jälkeen joukkue ruokailee ja lentää välittömästi yötä vasten Helsinkiin, jotta valmistautuminen lauantain KTP-vieraspeliin ei kärsisi.

”Yksityiskone mahdollistaa tällaiset aikataulut sekä paremmin palautumista tukevan matkustamisen”, Virtanen sanoo.

HJK kärsi viime viikolla ainakin kaksi takaiskua, kun sekä Atomu Tanaka että Markus Halsti loukkaantuivat ja ovat pitkään sivussa. SJK-pelin otteluennakossaan HJK kertoi, että Tanaka on sivussa loppukauden.

Virtanen kertoo, että molempien vammat olivat taklauksista johtuvia. Hän painottaa, että kolmen kuukauden ajan joukkueella ei ollut yhtään lihasvammaa, vaan loukkaantumiset ovat olleet kontaktitilanteista johtuvia.

Vastapainona riveihin on myös palaamassa pian pelaajia. Päävalmentaja Koskela kertoi SJK-pelin alla, että Janne Saksela on lähellä pelikuntoa, Kevin Kouassivi-Benissan on toipumassa koronan vaikutuksista ja myös Santeri Väänänen on päässyt harjoittelemaan.

Tiistaina Saksela on käytettävissä. SJK-pelin alussa reiteensä kolhun saaneen Valtteri Morenin kohdalla taistellaan Virtasen mukaan aikaa vastaan, ja hänen pelikuntonsa selviää vasta pelipäivänä.

HJK:n kannattajat odottavat lisäksi jo malttamattomina kentälle Tim Sparvia. Huuhkajakapteenin sopimus HJK:hon julkaistiin toissa viikolla, ja tuolloin Sparvin arvioitiin olevan muutaman viikon päässä pelikunnosta.

”Kova toive ja tavoite on, että saisimme Timin kentälle HJK-paidassa mahdollisimman nopeasti”, Virtanen tyytyy toteamaan.