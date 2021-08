Naisleijonien valmentaja hehkuttaa Ilveksen Anni Keisalaa, joka saattaa nousta joukkueen ykkösmaalivahdiksi.

Suomen naisten jääkiekko­maajoukkueen huippumaalivahti Noora Räty, 32, kertoi tiistaina jättäytyvänsä sivuun elokuussa pelattavista MM-kisoista.

Räty perusteli Ilta-Sanomien haastattelussa poisjääntiä työtilanteellaan. Hän pyörittää Yhdysvalloissa maalivahtikoulua, eikä saa lomaa kisojen ajaksi. Kisat ja sitä edeltävä MM-leiritys olisivat vieneet kuusi viikkoa, minkä vuoksi Räty olisi joutunut ottamaan lopputilin.

Lue lisää: IS: Naisleijonien Noora Räty ei lähde MM-kisoihin, koska ei pysty lähtemään töistä: ”Olisi pitänyt ottaa lopputili”

Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen kertoo maalivahdin päätöksen tulleen hänelle täysin yllätyksenä.

”Luulin koko kesän, että Noora olisi mukana. Se oli oletusarvoni vielä ennen MM-leiritystä. Se tuli puskista ja ihan loppusuoralla”, Mustonen sanoo.

Päävalmentaja nostaa esiin Ilveksen 24-vuotiaan Anni Keisalan, joka saattaa ottaa Rädyn paikan tolppien välissä.

Keisala pelasi Naisten liigassa häikäisevän kauden. Hän torjui pudotuspeleissä seitsemän ottelua torjuntaprosentilla 96,2.

Anni Keisala kantoi Ilveksen Naisten liigan pronssiotteluun.

Maajoukkueen toinen maalivahti on HPK:n kokenut Meeri Räisänen, 31.

”Näillä korteilla mennään, jotka käsiin jäävät. Ne kortit ovat edelleen hyvät. Anni on pelannut loistavan kauden, loistavan kesän ja loistavan leiriviikon täällä [Vierumäellä]. Meeri tiedetään jo ennestään”, Mustonen kehuu.

”Olisimme lähteneet kolmella todella hyvällä molarilla kisoihin, jos Noora olisi tullut mukaan. Eikä tilanne ole missään nimessä huono nytkään. Jos kaikki kolme olisivat lähteneet, tilanne ykkösmaalivahdin suhteen olisi ollut ihan avoin.”

Räty kertoi poisjääntinsä yhteydessä, että ymmärtää ottavansa riskin Pekingin olympiavalintoja ajatellen. Valmentaja Mustonen ei kuitenkaan mieti vielä niin pitkälle.

”Olympialaisiin lähtevät huippukunnossa olevat urheilijat, jotka lyövät kaiken likoon. Ne ovat myöhäisempiä kysymyksiä.”

”Jos Noora on huippukuntoinen, niin olemmehan me nähneet, mihin hän pystyy. Hän on huippu-urheilija.”

Jääkiekon naisten MM-kisat pelataan 20.–31. elokuuta Kanadassa.