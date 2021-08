Mira Potkosen kolmas ottelu oli helppoa nyrkkeilyä, mutta varoituksen uhka leijui mukana heti alkumetreiltä.

Uran toinen olympiamitali varmistui, kun Mira Potkonen kaatoi Turkin Esra Yildizin tiistaina hajaääni­tuomiolla 3–2. Olympia­urakan kolmatta ottelua mainostettiin etukäteen turnauksen helpoimmaksi. Nyrkkeilyllisesti ottelu olikin helppo, hyvä ja selkeä. Silti tulokseltaan se oli kolmesta olympia­turnauksen ottelusta tiukin.

Miksi niin?

Kehässä oli nähtävissä todella latautunut suomalais­nyrkkeilijä. Herhiläinen, joka otti keskikehän haltuun, painosti herkiltä jaloilta ja malttoi tähdätä. Potkonen näytti kaapin paikan jo ensimmäisessä erässä, kun vahvat suorat iskivät sarjatulta turkkilaisen kasvoihin.

Yildizin rooliksi jäi kiertää kehää. Toki osumansa sai hänkin, mutta yhtä vahvoina ja monipuolisina ne eivät tulleet.

Jännitystä nosti lähinnä tuomari­toiminta. Jo alkumetreillä oli nähtävissä, että kuubalainen kehätuomari otti mielellään itse roolia ottelussa. Ottelua keskeytettiin ja sormea heristeltiin herkästi, varsinkin Potkosen suuntaan. Varoituksen uhka leijui koko ajan ilmassa.

Ottelun edetessä katsojalla alkoivat pureksittavat kynnet loppua, sillä myös arvostelu­tuomarit olivat keskenään erimielisiä.

Venäläis­tuomari pani jo ensimmäisen erän turkkilaisen nimiin, vaikka se oli Potkoselta vahva esitys. Toisessa erässä myös australialais­tuomari hajautti näkemystään.

Kolmanteen erään lähtiessä Potkosen paras terävyys oli tylsynyt, ja sidonta­tilanteita alkoi syntymään. Kehä­tuomarin halu keskeyttää ottelu usein ja Potkosen kova latautuminen ennustivat varoitusta.

Sellainen Potkoselle myös paukahti. Ilmeisesti syynä oli se, että Potkonen löi Yildiziä ero­tuomarin keskeytettyä nyrkkeilyn.

Usein juuri keskeytyksiin liittyvissä tilanteissa paremmin hereillä olevalle on jaossa lyöntipaikkoja. Sitten on vain oltava tarkkana, mistä tilanteesta milloinkin on kyse.

Break-komennon jälkeen käydään nopeasti takana ja jatketaan lyömistä, stop-komento taas katkaisee ottelun, kunnes tuomari sen jälleen komennollaan aloittaa. Hereillä on oltava myös tuomarin, jonka tehtävä on suojata ottelijoita.

Onneksi tämä epä­selvässä tilanteessa tullut lyönti ei maksanut mitalia.

Ottelussa välittyi Potkosen tavaramerkki: kova voitontahto. Aina se ei ole kaunista, mutta se on intensiivisyydessään jotain hyvin harvinaista. Se ei synny ulkoisten paineiden myötä, vaan kumpuaa syvältä taistelijan sydämestä.

Tahto on kantanut nyrkkeilijän läpi mielettömän uran, mutta joskus se on ollut myös kääntää ottelun vaarallisille urille. Niin kuin Riossa kävi Kiinan Yin Junhuan kanssa.

Suomalainen turhautui taitavasti sitoneeseen vastustajaansa, puski päällään, sai varoituksen ja hävisi ottelun. Pronssista huolimatta Rion viimeisestä ottelusta jäi musta möykky nyrkkeilijän sielun syövereihin.

”En voi ajatella viimeistä matsia, en ole vieläkään päässyt siitä yli. Minun pitää katsoa sitä ikään kuin ulkopuolelta. Jos palaan niihin tunteisiin, ne tulevat takaumina niin syvälle kroppaan ja mieleen, että minun pitää vähän sivuuttaa niitä”, Potkonen kertoi viime kesänä jutussa, jossa hän esitteli Rion olympia­tatuointiaan.

Maltissa on yhä pitelemistä, mutta Rion oppitunti näkyy Tokion taipaleella. Lähiottelu­tilanteissa Potkonen on pysynyt hyvin suojattuna napsien itse osumia ennen tai jälkeen tilanteeseen päätymisen, eikä hän ole antanut epätoivolle valtaa.

Torstaina Potkonen kohtaa hallitsevan maailman­mestarin, Brasilian Beatriz Ferreiran. Kaksikko on kohdannut kolmesti aiemmin, joista voitot ovat menneet ristiin, kaksi Potkoselle ja yksi Ferreiralle.

Matalasta asennosta kovia osumia hakeva Ferreira voitti viimeisimmän helmikuussa käydyn kohtaamisen. Se on Potkosen kannalta erinomainen asia, koska se tekee hänestä hienoisen alta­vastaajan.

Ja se on hunajaa suomalaisen voiton­nälälle.