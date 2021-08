Tokio

Kun jotain tehdään tai annetaan ”Porvoon mitalla”, se tehdään reilusti ja hiukan myös ylimääräistä antaen.

Juuri sillä mitalla juoksija Sara Kuivisto ammensi tuloksia olympiakisoissa Tokiossa.

Porvoolainen Kuivisto juoksi kaikkiaan neljä Suomen ennätystä olympiaradalla. Yksistään jo tuo määrä on Suomen ennätys, jos ei mennä ajassa sataa vuotta taaksepäin.

Juoksumatkojen Suomen ennätyksiä olympialaisissa tehneitä on yhä hengissä yllättävän monta.

Markku Kukkoahon aika 400 metrillä 44,49 ja Pekka Vasalan 1 500 metrillä 3.36,3 Münchenissä vuonna 1972 voivat pysyä pitkään lyömättöminä.

Annemari Sandell juoksi 10 000 metrillä SE:n 31.40,42 Atlantassa vuonna 1996.

Pika- ja aitajuoksujen Suomen ennätykset ovat tuoreempia: Tommi Hartonen 200 metrillä vuonna 2000 Sydneyssä 20,47 ja Oskari Mörö 400 metrin aidoissa 49,04 Riossa vuonna 2016.

Valmentaja Ari Suhonen ei yllättynyt suojattinsa vauhdista.

”Saran tuloksissa aletaan olla nyt oikealla tasolla. Ne ovat olleet ala­kantissa. Siksi Suomen ennätyksiä syntyy kuin liuku­hihnalta”, Suhonen sanoo puhelimitse Porvoosta.

Suhosella, 55, itsellään on vielä kaksi SE-aikaa: 800 ja 1 000 metrillä. Kasin SE:n 1.44,10 hän juoksi Zürichissä 16. elokuuta 1989. Tonnin SE on juostu Lahdessa 11. elokuuta 1987.

Tokiossa Suhonen olisi päässyt 800 metrin ajallaan finaaliin.

Suhonen ja Kuivisto käyvät jokaisen juoksun läpi ennen ja jälkeen kilpailun.

Niin on tehty koko valmennus­suhteen ajan, eli kymmenen vuotta. Tokiossa Kuivisto kiitteli Suhosta siitä, että tämä on ajatellut aina kaiken valmiiksi.

”Ari on tarkka mies. Minun on tarvinnut vain juosta”, Kuivisto sanoi.

Kuiviston Tokion-juoksuista Suhonen ei ole löytänyt virheitä tai huomautettavaa.

”Tasan tarkkaan ei voi lyödä taktiikkaa lukkoon. Sara on oppinut lukemaan juoksua sen aikana. Hänelle on tullut malttia, ei hätäile. Virheistä oppii”, Suhonen sanoo.

Suhosen mukaan 29-vuotias Kuivisto on hyvin tunnollinen valmennettava, joka tekee tinkimättömästi kaiken, mitä treeni­ohjelmassa lukee.

Valmentajan kannalta siis ihanteellinen valmennettava.

Pientä erimielisyyttäkin sentään saadaan aikaan, kun oikein yritetään.

”Jos laitan harjoitus­ohjelmaan, että tänään on vapaa, Sara sanoo, että hän voisi silti tehdä jotain. Vastaan, että vapaa­päivä on vapaa­päivä. Se on ainoa, josta hän panee hanttiin.”

” ”Sara on todella hyvä kilpailija, ja hän nauttii siitä.”

Sara Kuivisto juoksi Tokiossa 800 metrin ja 1 500 metrin SE-tulokset uusiksi kahteen kertaan.

Kuivisto paransi Tokiossa kaksi kertaa 800 metrin Suomen ennätystä. Ensin hän juoksi alku­erissä 2.00,15 ja sitten väli­erissä ensimmäisenä suomalais­naisena alle kahden minuutin 1.59,41.

Toisella olympiamatkallaan 1 500 metrillä Kuivisto juoksi alkuerissä SE:n 4.04,10. Välierissä aika vielä parani lähemmäs neljää minuuttia, 4.02,35.

Neljän SE:n jälkeen Kuivisto mietti väsyneenä tulevia matka­valintojaan. Ennen Tokiota hän ajatteli, että tämä oli jäähyväis­kesä kasille.

Tokion jälkeen hän ei ollut enää yhtä varma. Pelkkien tulosten perusteella 800 metriä oli hänelle parempi kuin 1 500 metriä, jolle Kuivisto halajaa.

”Nyt en oikein tiedä”, hän sanoi.

Suhosen mukaan Kuiviston harjoittelussa on tapahtunut evoluutio. Vuosien harjoittelu on tuonut nousevan trendin kilpailuissa.

Kun kehitys kehittyy, pään kyky hahmottaa taktisia kuvioita paranee. Ilmiö koskee kaikkea urheilua.

”Sara on todella hyvä kilpailija, ja hän nauttii siitä. Silloin kun nauttii ja tykkää, se on todella paljon. Ollaan opittu hiomaan huippu­kuntoa, matka kuin matka”, Suhonen sanoo.

Ari Suhonen (1), Jari Venäläinen (3) ja Jukka Savonheimo (2) juhlivat kolmoisvoittoa Ruotsi-ottelussa syyskuussa 1988.

Entä kumpi on tasollisesti juossut paremman ajan, valmentaja vai valmennettava?

Kysymys on hypoteettinen, mutta ainahan urheilija haluaa olla parempi kuin valmentajansa. Varsinkin, jos valmentaja on entinen kilpaurheilija.

Sitä varten täytyy tutkailla kansainvälisen yleisurheilun (WA) vuonna 2017 päivitettyä pistetaulukkoa. Suhonen saa 800 metrin ajastaan 1 201 pistettä, Kuivisto 1 175 pistettä.

Eroa on 26 pistettä Suhosen hyväksi. Päästäkseen Suhosen kanssa samalla tasolle Kuiviston pitäisi juosta 800 metriä aikaan 1.57,87.

Onko se mahdollista?

”Uskon, että Saralle on tänä vuonna vielä mahdollista 1.58-alkuinen loppuaika. Se vaatii todella hyvää kisaa, oloja ja tietysti optimaalista vauhdin­jakoa. Kovimmat ajat tehdään Timantti­liigassa kovassa seurassa, kun pääsee roikkumaan muiden mukana”, Suhonen sanoo.

Tämä oli aikanaan myös Suhosen taktiikka. Olympialaisissa hän juoksi vain yhden juoksun, 800 metrin alkuerän Soulissa vuonna 1988.

Ensi kesänä Kuivistoa odottavat maailman­mestaruus­kisat Eugenessa, Yhdysvalloissa (15.–24.7. 2022) ja EM-kisat Münchenissä, Saksassa (15.–21.8.). Varsinkin EM-kisat ovat iso tavoite.

Tokiossa Kuivisto oli kuudenneksi paras eurooppalais­juoksija ja jäi finaalista 13 sadas­osaa.

”Vaikka se oli noin lähellä, yhtään ei harmita. Olemme molemmat tyytyväisiä siihen juoksuun. Sara yritti kaikkensa, paremmilleen ei voinut mitään. Hieno taistelu.”

