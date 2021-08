Brittiläinen uimahyppääjä Tom Daley on olympia­kultamitalisti, LGBT-ikoni ja intohimoinen neuloja.

Brittiläinen uimahyppääjä Tom Daley voitti ensimmäisen olympiakultansa maanantaina miesten kymmenen metrin kerroshyppyjen parikilpailussa yhdessä Matty Leen kanssa.

Useasti puikot kädessä kisapaikalta bongattu Daley on kertonut neulomisen olevan hänen salainen aseensa.

Daley esitteli Instagramissa pientä pussukkaa, jonka hän oli neulonut kultamitalilleen, ettei se naarmuunnu. Pussukkaan on neulottu sekä Britannian että Japanin lippujen tunnukset.

"Ainoa asia, joka on pitänyt minut järjissäni koko tämän prosessin aikana, on rakkauteni neulomiseen, virkkaamiseen ja kaikkeen ompelemiseen", hän kertoi Instagramiin perustamallaan neulontasivustolla.

Uimahyppääjän käsitöitä esittelevällä sivulla on 100 000 seuraajaa. Muutenkin Daley on aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä. Instagramissa hänellä on noin kolme miljoonaa ja Tiktokissa 630 000 seuraajaa. Tiktokin videoilla on 4,3 miljoonaa tykkääjää.

Daley hyppäsi jo 14-vuotiaana Pekingin olympialaisissa. Tokion kisat ovat hänelle neljännet olympialaiset.

Maanantain kultamitalin ansiosta Daleystä tuli ensimmäinen brittiläinen uimahyppääjä, joka on voittanut kolme olympiamitalia. Hänellä on aiemmista kisoista kaksi pronssia.

Daley on myös kertonut avoimesti homoseksuaalisuudestaan, ja hänet tunnetaan LGBT-yhteisön puolestapuhujana.

Daleyllä on vielä yksi hyppyosuus jäljellä Tokiossa: miesten kymmenen metrin kerroshyppyjen yksilökilpailu. Esikarsinnat ovat perjantaina ja finaali lauantaina.