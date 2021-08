Ensi kesänä Englannissa pelattaviin jalkapallon naisten EM-kisoihin odotetaan ennätys­yleisöä.

Ensi kesän jalkapallon naisten EM-kisoihin on myyty 140 000 lippua jo ennen loppu­turnauksen lohko­arvontaa, kertoo Euroopan jalkapalloliitto Uefa.

Naisten EM-kisojen lipunmyynti avattiin heinäkuussa miesten EM-loppu­turnauksen päätyttyä. Ennakkoon myytyjen lippujen määrä on Uefan mukaan uusi ennätys.

”Olemme todella innoissamme siitä, millaisen vastaan­oton naisten EM-kisojen ennakko­myynti on saanut. Kiinnostus osoittaa, että eurooppalaisella naisten jalkapalloilulla on kansainvälistä merkitystä. Tämä on ennenkuulumatonta eurooppalaisessa naisten urheilussa, ja tämä on vasta alkua”, Uefassa naisten jalkapallosta vastaava Nadine Kessler sanoo turnauksen verkkosivuilla.

Suomi on mukana ensi kesänä Englannissa pelattavassa EM-loppu­turnauksessa. Turnauksen lohkoarvonta suoritetaan 28. lokakuuta.

Uefa tavoittelee turnauksesta historian suurinta naisten kilpaurheilu­tapahtumaa Euroopassa. Kaikkiaan lippuja pyritään myymään 700 000.

Turnauksen loppuottelu pelataan samalla Wembleyn stadionilla Lontoossa kuin miesten EM-finaali tänä kesänä.

Parhaat eli ykkös­kategorian paikat naisten EM-finaaliin kustantavat 50 puntaa (noin 58 euroa), kun miesten EM-finaalin parhaiden paikkojen hinta oli 945 euroa.

Jälleenmyynnissä miesten EM-finaali­lippujen arvo kohosi tuhansiin euroihin, kun isäntäjoukkue Englanti saavutti finaalipaikan. Naisten EM-kisojen lohkopelejä voi päästä seuraamaan jo kymmenellä punnalla (noin 12 euroa).

Ennen EM-kisoja Suomen naisten jalkapallo­maajoukkue aloittaa karsinnat vuoden 2023 MM-kisoihin.

Karsinta-avauksessaan Suomi kohtaa 21. syyskuuta koti­ottelussa Slovakian. Hieman yllättäen Uefan verkkosivuilla ottelun pelipaikaksi on merkitty Turku.

Naisten jalkapallo­maajoukkue ei ole pelannut vielä kertaakaan uusitulla Helsingin olympia­stadionilla. Stadion palautettiin heti avaamisensa jälkeen miesten maa­joukkueen koti­kentäksi.

