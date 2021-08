Nyrkkeilijä on tarjoillut suomalaisyleisölle huikean neljän ottelun jännitys­näytelmän, ottanut katsojan mukaan matkalle, jossa mikä tahansa on mahdollista, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Lotta Loikkanen.

Kyyneliin se lopulta päättyi. Mira Potkosen uskomaton ja historiallinen olympia­taival suomalais­nyrkkeilijän toisissa perättäisissä olympialaisissa.

Brasilian Beatriz Ferreira oli odotetun vahva. Hallitseva maailmanmestari osoitti monipuolisuutensa nyrkkeilijänä iskien kauniisti yltä ja alta, liikkuen matalalta ja sopivasti sivuun.

Potkosen nopeus ja kovuus eivät tänään brasilialaisen taivuttamiseen riittäneet. Tahtoa kyllä riitti, mutta lopulta ottelun jälkeen kehässä nähtiin tanssiva brasilialainen ja itkevä suomalainen.

Pettymys on urheilijalle valtava. Sitä ei varmasti tällä hetkellä lohduta se, että kotiin palataan mitali kaulassa.

Mutta katsojalla on nyt kiitoksen paikka. Potkonen on tarjoillut suomalaisyleisölle huikean neljän ottelun jännitys­näytelmän, ottanut katsojan mukaan matkalle, jossa mikä tahansa on mahdollista.

Niin kuin se, että raskauskilojaan salille karistamaan tullut kotiäiti päätyy kilpa­nyrkkeily­kehiin 27-vuotiaana ja tuo Suomelle kaksi pronssimitalia.

Jokainen Tokion olympiaottelu on tarjonnut kovia vastuksia, draaman kaarta ja lopulta myös hajaäänituomion. Pienestä ovat erot kiinni maailman huipulla, mutta jossitella ei tarvitse. Potkosella ei varmasti ole jäänyt kivikään kääntämättä tällä matkalla.

Tokion olympiakehän kyynelissä purkautuivat vuosien odotukset. Urheilija on pitänyt katseensa kiinni määränpäässä, vaikka maailma ympärillä on mullistunut ja aluksi oli epäselvää, pääseekö hän ikänsä tai karsintojen peruuntumisen takia edes mukaan Tokioon.

Olympiatulen kiilto silmissä Potkonen on virittänyt itsensä huippu­kuntoon. Sinänsä harmi, että olympia­tyylin nyrkkeilyn ikä­raja estää häntä enää kilpailemasta. Mutta marraskuussa 41 vuotta täyttävä nyrkkeilijä lopettaa uransa huipulla, olympiakehässä.

Kyynelet kuivuvat vielä, ja ehkä pronssikin kirkastuu kiikkus­tuolissa. Kiitos Mira Potkonen siitä, mitä urheilulle ja nyrkkeilylle olet antanut.