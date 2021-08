Tokio

Suomen pelaamaa kulissipeli saattoi kääntyä Wilma Murron eduksi naisten seiväshyppyfinaalissa Tokiossa.

Suomen joukkueen johto yritti eturivissä muuttaa seiväskisan hyppykorkeuksia, mutta kisajärjestäjät olivat tylyjä eivätkä pudottaneet kisan aloituskorkeutta 450 sentistä 440:een, kuten myös Ruotsi, Slovenia ja Ukraina vaativat.

Suomen puolesta asiaa selvitti yleisurheilijoiden valmennuspäällikkö Tuomo Salonen.

”Hänelle sanottiin, että ”you must have better athletes” [hankkikaa parempia urheilijoita]”, Murto kertoi kilpailun omituisista käänteistä.

Kisa alkoi järjestäjien asettamasta korkeudesta 450. Sen selvitti ensimmäisellään vain viisi hyppääjää viidestätoista, Murto heidän joukossaan.

Tuo ylitys oli kullankallis. Se nosti Murron jaetulle viidennelle sijalle ja 2000-luvun parhaaksi suomalaiseksi naisyleisurheilijaksi arvokisoissa.

Sijoituksellaan Murto on myös Suomen Tokion-joukkueen paras yleisurheilija tähän mennessä.

”Eiköhän Lassi heitä paremmaksi”, Murto viittasi lauantain keihäsfinaalissa heittävään Lassi Etelätaloon.

Tokioon tullessa Murto ei olisi itsekään uskonut, että hän palaa Suomeen pistesijanaisena.

”No en olisi uskonut. Pääsin mukaan rankingin kautta ja olin sijalla 23. Tuntuu superhyvältä”, Murto sanoi muikeana.

Viidennen sijan Murto jakoi Slovenian Tina Sutejin ja Ukrainan Marina Kylypkon kanssa. Eli juuri niiden maiden hyppääjien kanssa, jotka olivat vaatimassa eri hyppykorkeuksia kuin kisajärjestäjät asettivat.

Protestimaat esittivät aloituskorkeudeksi 440 senttiä. Sen jälkeen rimaa olisi korotettu seuraavasti: 460, 470, 480 ja siitä ylöspäin.

Kisajärjestäjien korkeudet olivat: 450, 470, 480, 485, 490, 495 ja siitä ylöspäin.

”Erikoinen kisa, mutta lajin henki on se, että jos korkeus ei ratkaise, pudotukset ratkaisevat. Minun piti saada puhdas hyppy alkuun. Ei voi olla muuta kuin tyytyväinen fiksuun päätökseen ja välineisiin”, Murto sanoi.

Wilma Murto keskittyi hyppyyn Tokion seiväsfinaalissa.

Eli kisajärjestäjien määräämät korkeudet kääntyivätkin sinun eduksesi?

”Saattoi olla lopulta, että se oli minulle hyväksi”, Murto myönsi.

Seuraava järjestäjien asettama korkeus 470 oli Murrolle liikaa, mutta niin se oli yhdeksälle muullekin hyppääjälle.

Murron kolmesta yrityksestä ensimmäinen ja kolmas olivat kohtuullisia. Hän nousi riman päälle, mutta vauhti loppui kesken.

Murto yritti kolme kertaa. Niistä ensimmäinen ja kolmas olivat melko hyviä.

Voi olla, että järjestäjät halusivat korotuksillaan estää, ettei kisa veny tolkuttoman pitkäksi, kuten seiväshyppykilpailuilla on arvokisoissa tapana.

Jos niin oli, se toteutui.

Vain neljä naista ylitti 470. Ensimmäisellään sen ylitti Venäjän olympiakomitean (ROC) alla kilpaileva Anzhelika Sidorova. Dopingsotkujensa takia venäläiset urheilijat eivät saa kilpailla Tokiossa maatunnuksellaan.

Britannian Holly Bradshaw ja Yhdysvaltojen Katie Nageotte menivät yli toisellaan ja olympiavoittoaan puolustanut Kreikan Katerina Stefanidi kolmannellaan.

Kun yksitoista hyppääjää oli pois pelistä, johtonelikko innostui hyppäämään. Se ylitti 480. Sen jälkeen Sidorova, Nageotte ja Bradshaw ylittivät 485, Stefanidi ei.

Wilma Murto kiihdytti vauhtiin.

Lopulta kullan vei kauden tilastoykkönen Nageotte ylitettyään toisellaan 490. Pettymystään kyynelehtineen Sidorovan (485) käteen jäi hopea. Murron treenikaveri Bradshaw (485) oli kolmas

Kaksi vuotta sitten MM-kisojen seiväsfinaalissa hyppäsi 17 naista, joista 12 ylitti 470, heistä kymmenen ensimmäisellään. Tokion finalisteista vain kuusi oli ylittänyt tänä vuonna 470 tai enemmän.

”Jotkut sanoivat, että korona-aika on vaikuttanut joidenkin urheilijoiden valmistautumiseen”, Murto kertoi.

Myös Tokion Kansallisstadionilla puhaltanut vastatuuli vaikutti hyppäämiseen.

”Tuulen takia piti olla koko ajan varpaillaan. Tuuli vaikutti selvästi tuloksiin, tosin kärki hyppäsi hyvin”, sanoi Murto, jolle viides sija on iso harppaus uralla eteenpäin.

”Olen kehittynyt urheilijana ja kilpailijana. Tästä on kiva jatkaa seuraaviin olympialaisiin kolmen vuoden päästä Pariisiin.”

