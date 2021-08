Lauri Markkanen on ehtinyt olla runsaan viikon ajan rajoitettu vapaa agentti.

Suomalaisen koripallotähden Lauri Markkasen tulevaisuuden kannalta meneillään on hyvin tärkeät ajat.

Koko nelivuotisen NBA-uransa Chicago Bullsia edustanut Markkanen, 24, on parhaillaan rajoitettu vapaa agentti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Markkanen voi hyväksyä minkä tahansa seuran tarjouksen, mutta Bullsilla on oikeus solmia samansuuruinen sopimus. Tällaisesta tarjouksesta käytetään termiä offer sheet.

Markkanen kertoi viime viikolla Yle Urheilulle haluavansa pois Chicagosta.

”Haluan uuden startin NBA-uralleni jossain muualla. Toivottavasti saadaan Bullsin kanssa asiat nopeasti järjestykseen ja uralleni uusi suunta”, hän totesi.

Markkasella on käytännössä kolme erilaista tapaa päästä pois Chicagosta. Niistä todennäköisin on niin sanottu sign and trade -kauppa, jossa Bulls neuvottelee toisen seuran kanssa vaihtokaupan, johon liittyy jatkosopimuksen tekeminen ennen vaihtoa.

Toinen vaihtoehto olisi, että Markkanen hyväksyy kilpailevan joukkueen tarjouksen, eikä Bulls vastaisi siihen. Käytännössä yhdelläkään joukkueella ei kuitenkaan ole palkkabudjetissaan tähän vaadittavaa tilaa.

Kolmas vaihtoehto olisi se, että Markkanen houkuttelevamman tarjouksen puutteessa hyväksyisi Bullsin yksivuotisen ja yhdeksän miljoonan dollarin (noin 7,65 miljoonaa euroa) kilpailevan tarjouksen.

Tuolloin hänestä tulisi ensi kesänä rajoittamattomasti vapaa pelaaja. Tähän vaihtoehtoon liittyy kuitenkin riski muun muassa loukkaantumisesta, ja yhdeksän miljoonan dollarin palkka olisi selvästi alle Markkasen markkina-arvon.

Tällä hetkellä on tosin kyseenalaista, miten korkealla tuo markkina-arvo lopulta edes on. Muun muassa ESPN:n Brian Windhorstin ja New York Daily Newsin Kristian Winfieldin mukaan Markkasen ylikorkea palkkapyyntö on säikyttänyt pois muun muassa San Antonio Spursin.

Markkanen jäi Bullsissa päättyneellä kaudella sivuosaan. Hän on useaan otteeseen kertonut kuitenkin uskovansa siihen, että voisi olla keskeinen osa NBA-joukkueen peliä.

Markkanen on jo ehtinyt olla avainroolin pelaaja – joukkueessa, joka ei pärjää. Tärkeä kysymys onkin, olisiko hänen hyvä päästä jälleen mahdollisimman isoon rooliin, vai sittenkin vahvempien joukkuetovereiden ympäröimäksi paikassa, jossa voittaminen on mahdollista.

Charlotte Hornetsia on pidetty yhtenä vaihtoehtona Markkaselle. Michael Jordanin omistama joukkue on vellonut vuosikaudet mitäänsanomattomuuden harmaudessa.

Viime vuonna nuori joukkue osoitti viimein kehittymisen merkkejä viihdyttävän pelintekijän LaMelo Ballin johdolla. Hornetsilla on jo valmiiksi kokoonpanossaan useita isoja pelaajia, joista se voisi uhrata jonkun vaihtokauppaan.

Markkanen toisi joukkueeseen lisää heittovoimaa ja venyttäisi vastustajien puolustusta. Samankaltaisia asioita Markkaselta toivoisi toisena tulevana vaihtoehtona pidetty New Orleans Pelicans, jonka nuori ja atleettinen tähti Zion Williamson tykkää ajaa aggressiivisesti korille.

Lauri Markkanen (oik.) kuuluu teoriassa Suomen maajoukkueen avainpelaajiin, mutta käytännössä hän ehtii edustustehtäviin hyvin harvoin. Kuva EM-kisojen Islanti-ottelusta Helsingistä syksyltä 2018.

Dallas Mavericksissä kerrottiin keväämmällä olevan yksi Markkasen omista toiveista uudeksi seuraksi. Myös Mavericksin uskotaan nyt olevan kiinnostuneen vaihtokaupasta, ja se olisi Hornetsia ja Pelicansia valmiimpi menestyjäehdokas.

Dallasissa suurin houkutin Markkaselle olisi pelata Luka Dončićin, jo 22-vuotiaana supertähden asemaan nousseen slovenialaisen kanssa.

Mavericksillä on kuitenkin riveissään jo valmiiksi latvialainen Kristaps Porziņģis, jonka yhteen­sovittaminen Markkasen kanssa olisi erityisesti puolustuksessa ongelma, sillä heidän vahvuutensa ja heikkoutensa ovat samankaltaisia.

Monien mielestä Bulls ei ole saanut Markkasesta ulosmitattua läheskään kaikkea potentiaalia. Näkemys ei rajoitu pelkästään Suomen rajojen sisäpuolelle.

”Ongelma on, ettei hän ota levypalloja eikä puolusta [hyvin]. Mutta hänen hyökkäyspään luovuutensa on jäänyt käyttämättä Chicagossa”, arvioi The Ringer -sivuston Kevin O’Connor suositussa Bill Simmonsin podcastissa.

”Tapa, miten hän pystyy käsittelemään palloa päästä päähän, on ainutlaatuista hänen kokoiselleen pelaajalle”, Simmons itse puolestaan totesi.

”Mielestäni Markkasesta on tullut nyt täysin aliarvostettu. [--] Bulls ei ikinä keksinyt keinoja hänen hyödyntämiseen, ja lopulta he suorastaan sabotoivat häntä.”