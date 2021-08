Rossi on voittanut yhdeksän maailmanmestaruutta.

Ratamoottoripyöräilyn suurimpiin tähtiin kuuluva Valentino Rossi lopettaa uransa tämän kauden jälkeen. Italialainen ilmoitti päätöksestään torstaina Itävallan MM-osakilpailun yhteydessä.

Karismaattinen laji-ikoni Rossi, 42, on muun muassa yhdeksänkertainen maailmanmestari. Titteleistä seitsemän on tullut suurimpien ajokkien MotoGP-luokassa.

”Olen päättänyt lopettaa tämän kauden jälkeen. Valitettavasti tämä on viimeinen kauteni MotoGP-kuljettajana. Tämä on vaikeaa ja erittäin surullinen hetki, koska on vaikeaa sanoa ja tiedostaa, että ensi vuonna en aja enää kilpaa moottoripyörällä”, Rossi sanoi mediatilaisuudessa Reutersin mukaan.

Hän totesi ajaneensa kilpaa kutakuinkin 30 vuotta.

”Ensi vuonna elämäni muuttuu. Mutta tämä on ollut joka tapauksessa mahtavaa. Olen nauttinut erittäin paljon tästä pitkästä matkasta, ja se on ollut todella todella hauskaa.”

Tällä kaudella Rossi ei ole ollut enää parhaalla tasollaan. Hän ajaa malesialaisessa Petronas Yamaha -tallissa ja on MM-pisteissä vasta sijalla 19. Paras sijoitus on kymmenes, kun takana on yhdeksän osakilpailua.

Rossilla on 89 MM-osakilpailuvoittoa MotoGP-luokassa ja 26 pienemmistä luokista. Kolmen parhaan joukossa hän on ollut 235 kertaa.