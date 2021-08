Helmikuussa 2001 se alkoi, ja elokuussa kahta vuosikymmentä myöhemmin ilmeisesti päättyi. Lionel Messin upea aikakausi FC Barcelonassa.

FC Barcelona ilmoitti torstai-iltana, ettei argentiinalaisen supertähden jo sovittua jatkosopimusta ole sittenkään mahdollista toteuttaa.

Syynä ovat ”rakenteelliset ja ekonomiset esteet”, eli suomennettuna Espanjan jalkapalloliigan taloudelliset säännöt ja seuran surkea taloudellinen tilanne.

”Molemmat osapuolet ovat syvästi pahoillaan, ettei sekä pelaajan että seuran toive voi toteutua”, FC Barcelonan tiedotteessa todettiin.

Heinäkuun alusta lähtien ilman voimassa olevaa sopimusta ollut Messi, 34, etsii uutta seuraa siis vapaana pelaajana.

The Athletic ehti jo kertoa, että hän olisi ollut itse suoraan yhteydessä Paris Saint-Germainin argentiinalaiseen päävalmentajaan Mauricio Pochettinoon.

Viime kaudella Messi teki 47 ottelussa yhteensä 38 maalia. Hänellä on hallussaan lukemattomia seuraennätyksiä muun muassa pelatuissa otteluissa, tehdyissä maaleissa ja voitetuissa kilpailuissa.

Maailman parhaalle pelaajalle jaettavan Kultaisen pallon Messi on voittanut ennätykselliset kuusi kertaa. Häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista.

La Liga otti käyttöön vuonna 2013 taloudelliset reilun pelin säännöt, joiden mukaan joukkueiden pelaajien ja valmentajien maksimaalinen palkkabudjetti määräytyy edellisen kauden tulojen perusteella.

Säännöt olivat tarpeen, sillä espanjalaisseurojen talousasiat olivat lähes poikkeuksetta kuralla. Seurat olivat käyttäneet vauhtisokeuksissaan rahoja, joita niillä ei ollut tai tulisi koskaan olemaankaan.

Täysin virheetön systeemi ei missään nimessä ole ollut. Varsinkin megaseurat Real Madrid ja FC Barcelona ovat jatkaneet kulutuskekkereitään aina tähän päivään asti. Nyt jälkimmäisen kohdalla niihin saattoi tulla viimein loppu.

FC Barcelona sijoittui viime kaudella La Ligassa kolmanneksi. Koken (oik.) edustama Atlético Madrid vei mestaruuden.

Lionel Messi oli valtavalla Camp Noulla pelaavan FC Barcelonan suurin vetonaula lähes 15 vuoden ajan.

Barçan velat ylsivät viime kaudella jo miljardiluokkaan. Koronaviruspandemia tyrehdytti tulopuolen pahasti, sillä lipputulot ovat olleet seuralle kilpailijoitaankin tärkeämpiä, mutta nyt kotiottelut yli 99 000-paikkaisella Camp Noulla jouduttiin pelaamaan tyhjille katsomoille.

Messillä on ollut merkittävä vaikutus seuran talouteen sekä hyvässä että pahassa. Sponsoritulojen, lippukaupan ja fanituotemyynnin kannalta hänen vetovoimansa on ollut täysin kiistatonta.

Argentiinalainen on veloittanut palveluksistaan kuitenkin kelpo hinnan. El Mundo -lehti paljasti viime vuonna, että Messille maksettiin nelivuotisesta sopimuksestaan yhteensä 555 237 619 euroa, eli lähes 140 miljoonaa kaudessa.

Viime kaudella FC Barcelona sai käyttää palkkakuluihinsa Sport-lehden mukaan 347 miljoonaa euroa.

Tulevalla kaudella summan arvioidaan yli puolittuvan noin 150–160 miljoonaan, mikä asettaa Barçan samalle viivalle muun muassa Villarrealin ja Athletic Bilbaon kanssa.

Uudessa sopimuksessa Messin palkka olisi muun muassa Sky Sportsin mukaan puolittunut. Silti noin 70 miljoonaa euroa olisi ollut lähes puolet sallitusta palkkabudjetista.

Barça on jo taloustilannetta helpottaakseen myynyt useita pelaajiaan. Uusien sopimusten kannalta tämä on kuitenkin vaikea tie, sillä La Ligan sallii Barcelonan käyttävän siirtotuotoista uusiin hankintoihin tai sopimuksiin vain 25 prosenttia.

Loppujen 75 prosentin on mentävä velkojen lyhentämiseen niin kauan, kunnes seura yltää sille asetettuun palkkarajaan.

Ylijäämäpelaajista muun muassa Philippe Coutinho on ollut avoimesti kaupan jo jonkin aikaa. Tammikuussa 2018 yli 115 miljoonalla eurolla Liverpoolista ostetulle brasilialaiselle ei ole kuitenkaan löytynyt ostajaa, sillä Barça ei ole halunnut luopua pelaajasta merkittävään alehintaan.

Jos seura ei löydä ratkaisua nopeasti, on mahdollista, ettei Messi ole ainoa tilanteen uhriksi joutuva pelaaja.

Muun muassa espanjalaisen jalkapallotoimittajan Alfredo Martínezin mukaan FC Barcelona ei ole vieläkään kyennyt rekisteröimään kesällä ilmaisilla siirroilla hankittuja vahvistuksia, eli Sergio Agüeroa ja Memphis Depay’ta.

Luis Suárez muodosti Messin kanssa erottamattoman tutkaparin vuosien ajan.

PSG, Chelsea tai toinen Manchesterin suurseuroista?

Messin seuraavasta osoitteesta on toistaiseksi olemassa PSG-yhteydenottoon liittyvän tiedon lisäksi lähinnä hatarampia huhuja ja aiemman tiedon pohjalta tehtyjä olettamuksia.

The Athletic arvioi, että Euroopassa on neljä seuraa, joilla on realistisesti varaa ja myös halua Messin hankintaan: PSG, Chelsea sekä Manchesterin kaksikko City ja United.

Aiemmin juuri Cityä on pidetty yhtenä todennäköisimmistä vaihtoehdoista. The Athleticin City-kirjeenvaihtaja Sam Lee kuitenkin kertoi, ettei seuralla ole aikomusta kahden aiemman epäonnistuneen yrityksen jälkeen enää kolmatta kertaa jahdata Messiä, vaan se keskittyy Jack Grealishin ja Harry Kanen hankintoihin.

Mahdollisina yllätysvalintoina on pidetty puolestaan Pohjois-Amerikan MLS:ää tai Messin kotimaata Argentiinaa.

MLS:n puolella yhtenä mahdollisena kuviona nähtiin aiemmin, että Messi siirtyisi ensin Valioliigaan Manchester Cityyn, ja sieltä muutaman vuoden jälkeen MLS:ään City Football Groupin omistamaan New York City FC:hen.

Nyt tuo tie näyttää umpeutuneen, ja uusi vaihtoehto voisi olla David Beckhamin osaomistama Inter Miami.

Argentiinassa Messillä olisi taatusti vain yksi vaihtoehto: hänen kasvattaja- ja suosikkiseuransa Newell's Old Boys kotikaupungistaan Rosariosta.