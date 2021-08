Matilda Castrenilta vaaditaan kauden parasta hipova suoritus mitalisijoille nousemiseen, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen.

Matilda Castren on kolmen ja Sanna Nuutinen neljän lyönnin päässä mitalisijasta golfin olympiaturnauksessa ennen lauantain päätöskierrosta.

Jos tilannetta katsoo sinivalkoisten silmälasien läpi, niin mielellään näkee etenkin Castrenilla hyvät mahdollisuudet nousta mitalille tai ainakin pelaamaan uusintaa mitalista.

Sen sijaan realismin ja huipputason kilpailujen lainalaisuuksien valossa Castrenin nousu mitalistiksi ei ole kovin todennäköistä. Mahdollista se toki on, koska golf on huipullakin arvaamatonta.

Jos jätetään tulossa oleva huono sää tässä vaiheessa huomioimatta, Castrenin pitää hätyytellä kauden parasta kierrostulostaan noustakseen mitalille.

Maailmanlistan ykkösnainen, USA:n Nelly Korda on kahdeksan lyöntiä edellä, joten jos mitään todella yllättävää ei tapahdu, hän on Castrenilta tavoittamattomissa.

Sen sijaan muilla kärkisijoilla olevat on huipputuloksella otettavissa kiinni. Toisena ja viisi lyöntiä Castrenin edellä oleva Intian Aditi Ashok on kilpailun yllättäjä. Maailmanlistalla sijalla 200 oleva Ashok on pelannut yläkanttiin.

Hänellä on kuitenkin yllättävä heikkous. Tilastojen mukaan hän on kilpailun toiseksi lyhytlyöntisin pelaaja. Hänen avauslyöntiensä keskipituus on vain 212 metriä, kun Kordan vastaava lukema on 40 metriä enemmän. Siinä on pelillisestikin valtava ero.

Suomalaiskaksikkokin pääsee lyömään lähestymislyöntejään huomattavasti lähempää viheriötä kuin Ashok. Nuutinen on lyönyt avauksensa keskimäärin 12 metriä pidemmälle kuin Castren (245/233)

Ashok on kompensoinut lyhyitä avauksiaan muun muassa puttipelillä, jossa hän on ollut paras. Silti lyöntipituus on asia, jonka takia hän on ykkösehdokas putoamaan kärjestä.

Kolmannen sijan jakavaan nelikkoon Castrenilla on vain kolme lyöntiä, mutta siihen kuuluu kovia tekijöitä, etenkin entinen maailmanlistan ykkönen Lydia Ko, Rion olympiakisojen (2016) hopeamitalisti. Välissä, lyönnin edellä, on lisäksi kolme naista.

Castrenin kaksi parasta kierrostulosta ovat olleet tällä kaudella seitsemän alle kentän par-lukeman. Niistä toinen siivitti hänet uran ensimmäiseen voittoon kesäkuussa LPGA-kiertueella.

Nyt vaaditaan lähes vastaavaa, kun voidaan olettaa, että ainakin osa mitalisijoissa kiinni olevista naisista pystyy pelaamaan samalla tasolla kuin tähän asti eli alittamaan parin 3–4 lyönnillä.

Slovakian Rory Sabbatini pelasi miesten kilpailun päätöskierroksella kenttäennätyksen 61 ja nousi kaukaa kärjen takaa hopeamitalistiksi.

Castrenille riittää mitalille vähempikin, mutta viikon parasta kierrosta vaaditaan. Se tarkoittaa 65–66 lyönnin tulosta.

Tässä on nyt puhuttu lähinnä Castrenin mahdollisuuksista. Toki sama pätee Nuutiseenkin, mutta hänen asemansa on lyönnin verran haastavampi.

Päätöskierros ja varsinkin sen jälkimmäinen puolisko on huippugolfissa mentaalisesti ikään kuin oma maailmansa. Takaa-ajajan osa koettelee yleensä paineensietokykyä vähemmän kuin kärjessä pelaaminen. Castren ja Nuutinen ovat tässä mielessä siis otollisessa tilanteessa.

Lisää muuttujia kamppailuun olympiamitaleista on tuomassa sää, koska ennusteiden mukaan luvassa on ainakin reipasta sadetta. Joitakin pelaajia märät olot hetkauttavat enemmän kuin toisia. Se on kuitenkin selvää, että kaikilla on hankalampaa.

Kordan sulamiseen kärkipaikalta on vaikea uskoa. Sen sijaan himmeämmistä mitaleista on luvassa jännittävä kamppailu.

Miesten pronssimitali ratkaistiin peräti seitsemän pelaajan uusinnassa. Uusintareikien mahdollisuus on tuntuva myös naisten kilpailussa.