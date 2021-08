UIPM kommentoi hevosenlyöntikohua sunnuntaina.

Nykyaikaisen viisiottelun kansainvälinen kattojärjestö Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) otti sunnuntaina kantaa olympiakisojen tapahtumiin.

Saksaa lajissa edustanut Annika Schleu löi Saint Boy -nimistä hevosta useita kertoja raipalla perjantain kilpailussa, koska se kieltäytyi hyppäämästä estettä.

Valmentaja Kim Raisner löi tämän jälkeen hevosta nyrkillään. Hän sai temppunsa jälkeen lähtö­passit olympialaisista, ja myös UIPM kertoo rangaisseensa häntä.

”UIPM pahoittelee Saint Boyn kärsimää traumaa tässä korkean profiilin tapahtumassa ja on rangaissut valmentajaa, joka rikkoi UIPM:n kilpailu­sääntöjä lyömällä hevosta ratsastus­kentän ulko­puolella”, katto­järjestö kertoo.

Rangaistuksen sisältöön UIPM ei kuitenkaan ota tiedotteessaan kantaa.

UIPM kertoo ymmärtävänsä Tokion tapahtumien aiheuttaneen ahdistusta sekä globaalissa lajiyhteisössä että sen ulkopuolella. Väkivaltainen hevosen kohtelu on nostanut kritiikki­myrskyn, jonka seurauksena Schleu sulki Instagram-tilinsä.

Olympialaisten isäksi kutsutun ranskalaisen paronin Pierre de Coubertinin kehittämässä lajissa mitataan paremmuutta 1800-luvun ratsuväen sotilaille oleellisissa taidoissa.

Lajissa kilpaillaan kalpamiekkailussa, ilma­pistooli­ammunnassa, vapaa­uinnissa, este­ratsastuksessa ja maasto­juoksussa, ja nimi nykyaikainen viisi­ottelu erottaa sen antiikin viisi­ottelusta.

”Ratsastus on erottamaton osa nykyaikaista viisiottelua, kuten paroni de Coubertin suunnitteli. Kyky hallita hevosta kilpailu­tilanteessa on osa lajissa vaadittavaa työ­kalu­pakkia – olympia­voittajan on todistettava osaamisensa uinnissa, miekkailussa, ratsastuksessa, ammunnassa ja uinnissa”, UIPM kertoo.

Lajissa käytettävät hevoset ovat järjestäjän hankkimia toisin kuin tavallisessa este­ratsastuksessa.

Hevoset arvotaan kilpailijoiden käyttöön, koska ratsuväen sotilaillakaan ei ole ollut mahdollisuutta valikoida hevostaan. Käytäntö saa siunauksen UIPM:ltä.

”Tuntemattomilla hevosilla ratsastaminen vain 20 minuutin tutustumisen jälkeen on osa dramaattista spektaakkelia, joka tekee lajista ainutlaatuisen ja houkuttelevan.”

Väkivaltaa kokenut Saint Boy oli Tokiossa kahden kilpailijan, Schleun sekä Venäjän olympiakomiteaa edustaneen Gulnaz Gubaidullinan käytössä.

Gubaidullina kilpaili ennen Schleuta, ja Saint Boy kieltäytyi esteen ylityksestä myös hänen kanssaan. Kilpailun eläin­lääkäri ei kuitenkaan vetänyt hevosta pois kilpailusta ja ottanut vara­hevosta käyttöön.

”Schleun ja Gubaidullinan kokemukset Saint Boysta olivat epätavallisia korkea­tasoisessa nykyaikaisen viisiottelun kilpailussa erityisesti ratsastajilla, jotka ovat todistetusti osoittaneet kykynsä”, UIPM myöntää.

”UIPM on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kaikista sen valvomien kilpailujen osallistujista, ja tämä sisältää myös olympialaiset ja hevoset.”

Kattojärjestö kertoo hevosten hyvinvoinnin ja urheilijoiden turvallisuuden vahvistamisen olevan tärkeää koko kilpailu­kentällä, ei vain olympialaisissa.

”Vaikka kukaan urheilija tai hevonen ei loukkaantunutkaan fyysisesti elokuun kuudentena päivänä, riskit on minimoitava tulevaisuudessa käyttämällä parhaita mahdollisia suojatoimenpiteitä”, UIPM painottaa.

UIPM kertoo valmistelleensa muutoksia nykyaikaisen viisiottelun ratsastukseen jo ennen Tokion kohu­tapahtumia, koska kilpailu­muoto uudistuu hieman Pariisin olympialaisissa 2024.

”Hevosten hyvinvointi ja urheilijoiden turvallisuus ovat tämän prosessin ytimessä.”

Vaikka UIPM:n sunnuntainen kannan­otto sisältääkin lähinnä itsestään­selvyyksiä, ei katto­järjestö ole pelännyt ottaa kantaa urheilu­maailman epäkohtiin.

UIPM:stä tuli tammikuussa Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) jälkeen toinen kattojärjestö, joka perui MM-kisojensa järjestämisen Valko-Venäjällä.

Päätöksen teki UIPM:n johtoryhmä, joka oli huolissaan Valko-Venäjän epävakaudesta sekä siitä, etteivät monen maan urheilijat haluaisi matkustaa maahan. Nykyaikaisen viisiottelun MM-kisat oli tarkoitus kilpailla kesäkuussa.