Mira Potkonen sai olympiamitalinsa: ”Nyt on häviöt itketty, uusi elämä odottaa”

Nokialainen kantaa vielä Suomen lippua päättäjäisissä.

Tokio

Mira Potkonen sai pronssimitalinsa Tokion olympialaisten nyrkkeilyareenalla sunnuntaina. Potkonen oli pahasti pettynyt välierätappion jälkeen, mutta muutama nukuttu yö kirkasti mielen.

”Ne tunteet, jotka silloin purkautuivat, olivat aitoja ja tulivat sydämestä. Ne olivat unelman romuttumisen tunteet”, Potkonen sanoi pronssimitali kaulallaan.

”Nyt olen antanut itselleni luvan nauttia.”

Potkonen sai mitalin kansainvälisen olympiakomitean KOK:n jäseneltä Sari Essayahilta.

Potkonen sanoi, että finalistit olivat tällä kertaa parempia. Alle 60-kiloisten olympiakultaa iski sunnuntaina Irlannin Kellie Harrington. Harrington voitti kahden maailmanmestarin kohtaamisessa Brasilian Beatriz Ferreiran 5–0. Ferreira romutti Potkosen kultajahdin välierissä.

”Olen pronssista onnellinen. Tämä tie ei ole ollut helppo. Aion nauttia tästä. Nyt voin päästää niin sanotusti irti. En enää soimaa itseäni ja jossittele. Siitä ei tule kuin paha olo, joka itkettiin pois semifinaalipäivänä”, Potkonen sanoi.

Potkosen urheilu-ura jatkuu vielä olympialaisten päättäjäisissä, joissa hän kantaa Suomen lippua. Hän ja keihäänheittäjä Lassi Etelätalo ovat ainoat suomalaisurheilijat, jotka osallistuvat päättäjäisiin. Loput ovat jo lähteneet Tokiosta kotiin.

”Nyt on häviöt itketty, uusi elämä odottaa. Tämä osa elämää on taputeltu, ja se on ollut ihana, raskas ja kaikkea muutakin.”