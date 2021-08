Englannin Valioliiga alkaa perjantaina, kun Marcus Forssin edustama sarjanousija Brentford kohtaa Arsenalin. HS esittelee jokaisesta seurasta yhden pelaajan ja arvioi, miten Valioliigassa kaudella 2021–2022 käy.

Englannin Valioliiga on täällä taas. Viime kausi päättyi Manchester Cityn juhliin. Eroa kakkoseksi sijoittuneeseen paikalliskilpailijaan Manchester Unitediin kertyi lopulta 12 pistettä.

Loput Mestarien liigaan oikeuttavat paikat menivät edelliskauden mestarille Liverpoolille ja Chelsealle.

Kuinka Valioliigassa käy kaudella 2021–2022? HS esittelee jokaisesta seurasta yhden avainpelaajan ja arvioi, miten seura menestyy alkavalla kaudella. Seurat on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

Arsenal

HS:n arvio: 6.

Bukayo Saka on Arsenalin hyökkäysrakentelun avainpelaajia.

Nuori keskikenttäpelaaja Bukayo Saka joutui valtavan ja kohtuuttoman huomion kohteeksi, kun hän epäonnistui EM-finaalissa rangaistus­potku­kilpailussa. 19-vuotiaalle Sakalle viime kausi oli kuitenkin läpimurto Valioliigassa, ja nyt pelaajalta odotetaan sekä maaleja että maalisyöttöjä: seurassa on menossa joukkueen rakennusvaihe, jossa Saka on avainpelaajia. Kaikkien kannattajien kärsivällisyys ei tahdo riittää, jos tulokset jäävät laihaksi.

Aston Villa

HS:n arvio: 10.

Emiliano Buendia juhli keväällä Norwichin nousua Valioliigaan ja siirtyi kesällä Aston Villaan.

Jack Grealish lähti jättisiirrolla Manchester Cityyn, mutta jo sitä ennen seura hankki uuden keskikenttä­pelaajan, Emiliano Buendian Norwichista. Buendia oli vastaavasti Villan ennätysostos, yli 30 miljoonaa puntaa (yli 35 miljoonaa euroa). Argentiinalainen Buendia, 24, oli Norwichissa Teemu Pukin tutkapari eikä ole epäillystäkään, etteikö hän onnistuisi myös astetta paremmassa joukkueessa.

Brentford

HS:n arvio: 20.

Marcus Forss tavoittelee peliaikaa Brentfordissa.

Karsintojen kautta sarjanousun tehneessä Brentfordissa katse kohdistuu joukkueen suomalaishyökkääjään Marcus Forssiin. Forss teki viime kaudella Mestaruussarjassa kahdeksan maalia, mutta oli avaus­kokoonpanossa vain kymmenen kertaa. Vaihtopelaajan rooli on todennäköinen Valioliigassakin, ja kovin ruusuista kautta on vaikea povata sekä seuralle että Forssille.

Brighton

HS:n arvio: 14.

Enock Mwepu siirtyi Itävallan liigasta Brightoniin.

Suurelle yleisölle nimi Enock Mwepu ei varmaankaan sano kovinkaan paljon. Brightonin managerille Graham Potterille hän sanoi sen verran, että keskikenttä­pelaajan hinnaksi tuli 20 miljoonaa puntaa, kun hän siirtyi Salzburgista Englannin etelärannikolle. 23-vuotias sambialainen voi olla kauden nimiä, kun Brighton jatkaa paikkansa vakiinnuttamista Valioliigassa.

Burnley

HS:n arvio: 18.

Nick Pope saa paljon torjuttavaa alkavalla kaudella.

Vahvaa puolustamista ja viimeisenä lukkona häärii maalivahti Nick Pope. Englannin maajoukkue­rinkiin kuuluvalla Popella on tälläkin kaudella suuri rooli, sillä laukauksia tulee torjuttavaksi ja paljon. Viime kaudella Burnley oli viimeinen Valioliigassa säilynyt joukkue, mutta piste-ero putoamiseen oli selkeä. Tällä kaudella putoamis­kamppailu on vakavampaa.

Chelsea

HS:n arvio: mestari

Romelu Lukakun myötä Chelsealla on huippumaalintekijä.

Thomas Tuchelin luotsaamalta Chelsealta puuttui palanen, jolla nousta mestaruus­kamppailuun. Enää ei puutu, kun Romelu Lukaku siirtyi lähes sadalla miljoonalla punnalla Milanon Interistä ja iskee reilut 20 maalia Chelsealle. Lukaku isokokoisena mutta taitavana hyökkääjänä on hankala vastustaja jokaisen seuran puolustukselle – sitä hän oli myös EM-lopputurnauksessa Huuhkajille.

Crystal Palace

HS:n arvio: 16.

Joachim Andersen pelasi viime kaudella lainasopimuksella Fuilhamissa, nyt pysyvällä siirrolla Crystal Palacessa.

Lontoolaisjoukkueen puhutuin nimi on uusi manageri Patrick Vieira, joka tuli eläköityneen Roy Hodgsonin tilalle. Se, onko Vieiran pelityyli yhtä puolustusvoittoinen, jää nähtäväksi. Joukkueen uusi keskuspuolustaja, tanskalainen Joachim Andersen, on hankittu Lyonista. Andersen koki viime kaudella lainapelaajana Fulhamissa Valioliigasta putoamisen, mutta nyt sen uhka on pienempi.

Everton

HS:n arvio: 8.

Andros Townsend saapui Evertoniin vapaalla siirrolla.

Liverpoolin kaupungissa kävi kohina, kun entinen Liverpool FC:n manageri Rafael Benítez siirtyi naapuriseura Evertonin manageriksi. Vielä suurempi kohu nousi, kun seuran islantilaiseen tähtipelaajaan Gylfi Sigurðssoniin kohdistui epäilyt lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Siirtorintamalla Everton on pitänyt kauden alla matalaa profiilia: keskikentän oikealle laidalle on hankittu vapaalla siirrolla Crystal Palacessa vielä viime kaudella pelannut Andros Townsend, jonka toivotaan tuovan vahvaa liikettä hyökkäyksiin.

Leeds

HS:n arvio: 11.

Kalvin Phillips pelasi vakuuttavasti EM-lopputurnauksessa.

Moni saattoi hieraista silmiään, kun näki Englannin avaus­kokoonpanon EM-loppu­turnauksessa: keskikentän pohjalla Kalvin Phillips. Koko uransa Leedsissä pelannut Phillips, 25, on manageri­velho Marcelo Bielsan tärkeimpiä pelaajia. Rajusti uurastavan ja taklaavan Phillipsin lähtökohdat eivät ole olleet helpoimmat: hänen isänsä on parhaillaankin vankilassa.

Leicester

HS:n arvio: 5.

Boubakary Soumaré vahvistaa Leicesterin keskikentän pohjaa.

Puolustavien keskikenttä­pelaajien rooli on korostunut nyky­jalkapallossa. Leicester hankki sille paikalle uuden pelaajan, Boubakary Soumarén Ranskan liigan Lillestä. Soumarén perässä ovat olleet useat seurat. Leicesterissä 21-vuotias ranskalainen kasvaa korkoa ja muutaman vuoden päästä Leicesterin maksamaa noin 20 miljoonaa puntaa pidetään pikkurahana. Leicester murtaa jälleen ”kuuden suuren” asetelmaa.

Liverpool

HS:n arvio: 3.

Palaako Virgil van Dijk yhtä vahvana topparina kuin ennen loukkaantumistaan?

Vanha sanonta toimii tässä tapauksessa: ”kuin uusi hankinta”. Sitä on mestaruus­kauden 2019–2020 paras toppari Virgil van Dijk, jolta lähes koko viime kausi jäi väliin loukkaantumisen takia. Suuri kysymys on, millaisena pelaajana Dijk palaa. Jos hänen johdollaan puolustuksesta tulee tiivis, joukkue on mestaruus­kamppailussa mukana.

Manchester City

HS:n arvio: 2.

Jack Grealish tuo lisää vaihtoehtoja Manchester Cityn hyökkäyksiin.

Jack Grealish. 100 miljoonaa puntaa. Englannin maajoukkueen manageri Gareth Southgate ei nähnyt EM-kisoissa Grealishissa pelaajaa, joka kuuluisi avaus­kokoon­panoon. Pep Guardiola tuskin halusi jättisumman maksanutta Grealishia vaihtopenkillä istujaksi. Onko Guardiolalla tällä kaudella joukkue, joka voittaa myös Mestarien liigan? Se jää nähtäväksi.

Manchester United

HS:n arvio: 4.

Jadon Sanchoa kohtaan on kovat odotukset Manchester Unitedissa.

Borussia Dortmundissa erittäin vahvasti oikealla laidalla pelannut Jadon Sancho siirtyi Unitediin 73 miljoonalla punnalla (86 miljoonalla eurolla). Sancho kuului myös Englannin EM-miehistöön, mutta hän jäi vähäiselle peliajalle ja oli jokseenkin epävarman oloinen. Unitedissa hänen odotetaan olevan yksi niistä puuttuvista palasista, jotka palauttavan seuran mestariksi.

Newcastle

HS:n arvio: 13.

Joe Willock pelasi viime keväänä tehokkaasti Newcastlessa.

Joe Willock pelasi mainion kevätkauden lainalla Newcastlessa, ja nyt keski­kenttä­pelaaja on siitymässä pysyvästi Arsenalista Harakoihin. Siirtohinnaksi tulee noin 20 miljoonaa puntaa. Willockin näytöt Arsenalissa jäivät vähäisiksi, mutta Newcastlessa hän saattaa nousta uudelle tasolle ja ainakin saa peliaikaa. Newcastle pyrkii nousemaan selkeästi keskikastin joukkueeksi.

Norwich

HS:n arvio: 17.

Teemu Pukilta odotetaan tehokasta kautta Valioliigassa.

Teemu Pukin maaleista elävä Norwich teki pikaisen paluun Valioliigaan ja tietysti toiveissa on, että tällä kertaa putoaminen ei tapahdu samantien. Pukki on avain­pelaaja, jonka liikkeitä vastustajat seuraavat tarkasti. Löytyykö muita ratkaisijoita, saattaa ratkaista myös seuran kohtalon. Lisäksi Pukilta odotetaan tasaista kautta, jossa maalimäärä on selkeästi yli kymmenen.

Southampton

HS:n arvio: 15.

Theo Walcott tuo nopeutta Southamptonin hyökkäyksiin.

Joissain arvioissa Southamptonia on veikattu putoaja­ehdokkaaksi, mikä ei ole suuri yllätys, sillä lähtijöitä on ollut jonoksi asti. Mistä seura saa maalintekijän, kun Danny Ings myytiin Aston Villaan? Onko vastaus ikuinen lupaus, Englannin kenttien nopeimpiin pelaajiin kuuluva Theo Walcott, 32, joka palasi viime kaudella kasvattaja­seuraansa. Jotkut saattavat muistaa Walcottin vuoden 2006 MM-kisoista: hän oli Englannin silloisen päävalmentajan Sven-Göran Erikssonin yllätysvalinta, mutta yhtään ottelua Walcott ei pelannut. Arsenalissa Walcott välillä väläytteli, Evertonissa ei juurikaan. Ehkä nyt on toisin.

Tottenham

HS:n arvio: 7.

Cristian Romero pelasi vakuuttavasti Atalantassa. Nyt hän luutii Tottenhamin puolustuksessa.

Tottenham teki juuri ennen kauden alkua mainion mutta kalliin hankinnan. Seura sai 50 miljoonalla eurolla Atalantasta toppari Cristian Romeron. 23-vuotias Romero on juuri sellainen pelaaja, joita uusi manageri Nuno Espírito Santo haluaa joukkueeseensa: vahva työmoraali eikä pyytele anteeksi, kun lähtee pallonriistoon. Tottenhamin kauden alla pelatut harjoitusottelut ovat lupauksia antavia.

Watford

HS:n arvio: 19.

Danny Rose pelaa nyt Watfordissa.

Viiden valioliigavuoden jälkeen Watford käväisi Mestaruus­sarjassa, johon paluu on hyvinkin vahvana vaihtoehtona alkavan kauden jälkeen. Joukkueessa on ollut runsaasti vaihtuvuutta. Mukaan on tullut myös lisää kokemusta, sillä laitapuolustaja Danny Rose, 31, saapui vapaalla siirrolla Tottenhamista. Ehkä Rose tuo vakautta, jota Valioliigassa tarvitaan.

West Ham

HS:n arvio: 9.

Declan Rice kasvaa korkoa West Hamissa.

Suuri kysymys on ollut koko kesän, jääkö EM-lopputurnauksessa mainiosti pelannut Declan Rice West Hamiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hän jää vielä yhdeksi kaudeksi, sillä sadan miljoonan punnan hintapyyntö on liian kova. West Hamin kannalta kyse on myös siitä, Ricea ei pysty kukaan korvaamaan keskikentän pohjalla.

Wolverhampton

HS:n arvio: 12.

Adama Traoré (vas.) on vahva etenijä.

Vahvasti portugalilaisiin pelaajiin turvautunut portugalilainen manageri Nuno Espírito Santo lähti ja tilalle tuli, kyllä, portugalilainen Bruno Lage. Joukkueen kiinnostavimpia pelaajia on vahva jässikkä Adama Traoré, joka näyttää välillä tekevänsä mitä tahtoo ja välillä katoaa kuvasta kokonaan. Ehkä nyt on espanjalaisen huippukausi edessä.