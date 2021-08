Englannin Valioliiga varautuu pisto­tarkastuksilla syksyllä mahdollisesti pakolliseksi tulevaan koronapassiin.

Jalkapallon Englannin Valioliiga sallii täydet katsomot kauden alusta alkaen, kun sarja pyörähtää käyntiin perjantaina Brentfordin ja Arsenalin ottelulla.

Britannian hallitus poisti yleisörajoitukset Englannista 19. heinäkuuta eli viikko EM-lopputurnauksen jälkeen.

Valioliiga ilmoitti alkuviikosta, että se tekee kauden alussa pistotarkastuksia: kannattajilla pitää olla koronapassi, jossa on maininta täydestä rokotesarjasta tai alle 48 tuntia sitten tehdystä negatiivisesta koronavirus­testistä.

Lisäksi stadionien sisätiloissa suositellaan maskin käyttöä ja ”välttämään läheistä kontaktia ihmisiin, joita ei tunne”.

Pistotarkastuksilla Valioliiga varautuu siihen, että Britannian hallitus voi määrätä koronapassin pakolliseksi syksyn aikana.

Englannissa on suunnitelmissa ottaa lokakuussa käyttöön pakollinen koronapassi, joka vaaditaan pääsyyn yli 20 000 katsojan yleisötapahtumiin. Ajankohta on määritelty sen mukaan, että tuolloin kaikilla halukkailla on ollut mahdillisuus ottaa molemmat koronarokoteannokset.