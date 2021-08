Mustan hetken kokenut korealainen Kim Si-Woo on maailmanlistalla kaukana parhaiden suomalaisten yläpuolella.

Kim Si-Woo on voittanut kolme kilpailua PGA-kiertueella. Kuva Memphisin kilpailun toiselta kierrokselta.

Syksyllä 2019 englantilainen Eddie Pepperel keskeytti golfin Euroopan-kiertueen ensimmäisen finaalikilpailun sen jälkeen, kun hän oli mätkinyt niin monta palloa vesiesteeseen, että pelikaverit sekosivat laskuissa.

Pepperel ilmoitti keskeyttämisen syyksi sen, että häneltä loppuivat pallot.

Sunnuntaina maailman johtavalla ammattilaiskiertueella, Yhdysvaltojen PGA-tourilla, nähtiin vastaava tapaus. Sen päähenkilöllä, korealaisella huippupelaajalla Kim Si-Woolla pallot sentään riittivät, eikä hänen tarvinnut keskeyttää.

Rahakkaaseen Wolf Golf Championhips -sarjaan lukeutuvassa St. Jude Invitational -kilpailussa Memphisissä (Tennessee) Kim löi par-kolmosella (11. reikä) kaikkiaan viisi palloa veteen. Kun jokaisesta pallon uittamisesta tuli rangaistuslyönti, vasta Kimin 11. lyönti jäi kuiville saariviheriön reunalle.

Kimin tulokseksi kyseiseltä reiältä tuli 13, joka on par-kolmosilla PGA-kiertueen huonoin reikätulos vuoden 1983 jälkeen, pois lukien major-kilpailut.

Kyseinen reikä pelattiin 142 metrin mittaisena, mutta ensimmäisen lyönnin jälkeen Kim siirtyi lyömään niin sanotulta droppialueelta, jolta matkaa reikään oli 88 metriä.

Kim on voittanut PGA-kiertueella kolme kilpailua ja on maailmanlistalla sijalla 54. Paras suomalainen, Sami Välimäki, on 130:ntenä.

Tokion olympiaturnauksessa Kim jakoi 32. sijaa lyönnin Välimäelle (jaettu 26:s) hävinneenä.

Murheellisen 11. reiän jälkeen Kim teki heti perään birdien, sitten tuplabogin (vain yksi pallo veteen) ja loppukierroksella vielä kolme peräkkäistä birdieä.

Jo ennen kohtalokasta reikää Kim oli tuloslistan häntäpäässä, ja lopullinen sijoitus oli 65:n loppuun asti pelanneen miehen joukossa viimeinen.

Kim sai silti palkintorahaa yli 30 000 euroa, kun kilpailun palkintopotti oli lähes yhdeksän miljoonaa euroa.

Kim hävisi peräti 29 lyöntiä Meksikon Abraham Ancerille, joka saavutti ensimmäisen voittonsa PGA-kiertueella. Olympialaisissa Ancer jakoi 14. sijaa Norjan Viktor Hovlandin kanssa.

Olympiavoittaja Xander Schauffele jakoi Memphisissä 46. sijaa.