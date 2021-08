Keskustelu hevosten kohtelusta roihahti Tokion olympialaisissa, kun nykyaikaisen viisiottelun mitalisuosikki löi hypystä kieltäytynyttä ratsuaan monesti raipalla.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys (Hesy) vaatii nykyaikaiseen viisiotteluun sääntöjä ja kulttuuria, jotka turvaavat hevosen hyvinvoinnin nykyistä paremmin.

Järjestö sanoo tiedotteessaan järkyttyneensä hevosiin kohdistuvasta väkivallasta, pakottamisesta ja vahingoittamisesta olympialaisissa lajin ratsastusosuudella. Hesy vaatii sääntöihin tarkempia ohjeita hevosen kohteluun.

Nykyiaikaisen viisiottelun ratsastusosuus nousi puheenaiheeksi sen jälkeen, kun Tokion olympialaisissa kilpailua johtanut Saksan Annika Schleu löi ratsunaan ollutta Saint Boy -hevosta useita kertoja raipalla.

Schleun valmentaja Kim Raisner kehotti suojattiaan lyömään kunnolla sekä löi itse hevosta nyrkillä. Raisner suljettiin olympialaisista tapauksen jälkeen.

Lue lisää: Saksalaiskilpailija löi hevosta useita kertoja raipalla, kun hevonen kieltäytyi hyppäämästä – Väkivaltainen käytös toi kyselyitä Suomenkin lajiliitoille

Hesy kritisoi tiedotteessaan radan vaativuutta. Radalla hypätään korkeimmillaan 120-senttisiä esteitä. Nykyaikaisessa viisiottelussa hevoset arvotaan kilpailijoille, jotka saavat tutustua niihin ainoastaan 20 minuutin ajan ennen suoritusta.

Tämä poikkeaa kilparatsastuksesta, jossa hevonen ja ratsastaja tutustuvat toisiinsa vuosia.

”Rata oli monien ratsastajien hevostaidoille aivan liian vaikea, ja hevosille tuotettiin turhaa kipua liiallisella raipan ja kannusten käytöllä sekä suitsista repimällä. Lisäksi lajissa on mahdollista jatkaa suoritusta hevosen kaaduttua, vaikka hevosen kunto ja vointi pitäisi tällöin ehdottomasti tarkastaa ja suoritus keskeyttää. Viisiottelussa tuntuu vallitsevan käsitys, että eläimen satuttaminen ja kivun sivuuttaminen on täysin hyväksyttyä. Hevoseen suhtaudutaan kuin urheiluvälineeseen, vaikka kyseessä on tunteva eläin” , sanoo Hesyn puheenjohtaja Nina Immonen tiedotteessa.

Hesy kiittelee tiedotteessaan Kansainvälisen ratsastajainliiton (FEI) toimia, joissa on viime vuosina kiinnitetty enemmän huomiota eläinten hyvinvointiin. Järjestö toivoo, että lajissa noudatettaisiin FEI:n sääntöjä, kunnes lajin omat säännöt on päivitetty.

”Viisiottelussa tarvitaan asennemuutosta, joka muuttaisi hevosen asemaa välineen roolista harrastuskumppaniksi.”

Myös Suomen miekkailu- ja viisiotteluliitto on vaatinut lajin sääntöihin muutoksia, ja Suomen on kerrottu esittävän muutoksia marraskuussa järjestettävässä konferenssissa.

Lajiliitosta on myös kritisoitu sitä, että tuomarit katsoivat Tokiossa tapahtuneita rikkeitä läpi sormien.