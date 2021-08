Kyseessä on Ironmanin pohjoisin kilpailu. Ironman-kilpailuja käydään useissa Euroopan maissa. Lähimpänä Suomea on aiemmin kilpailtu Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Lahdessa on kilpailtu kolme kertaa Ironmanin puolimatkalla.